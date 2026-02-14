Сикорский потребовал повысить роль Европы в переговорах по Украине

Tекст: Денис Тельманов

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США больше не должны автоматически играть ведущую роль в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

Сикорский отметил, что Соединенные Штаты ранее были ключевым партнером в военной поддержке Киева, но сейчас американская помощь стала минимальной.

Министр подчеркнул: «Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю». Он добавил, что Европа покупает оружие у США, чтобы передать его Украине, но новые поставки не утверждаются Конгрессом.

По словам Сикорского, если Европа берет на себя основную финансовую нагрузку, то она заслуживает полноценного места за столом переговоров.

Ранее в ходе конференции глава МИД Китая Ван И также отмечал, что Европа не должна оставаться сторонним наблюдателем при урегулировании конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявлял о планах продолжать поиск решений по ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Германия и Норвегия направили совместные усилия на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.

Польские власти выделят до конца 2025 года 100 млн долларов на эту программу, предусматривающую закупки американского оружия за счет средств стран Евросоюза. Евросоюз должен быть готов помогать Украине военными ресурсами три года.