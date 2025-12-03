Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Польша, Германия и Норвегия договорились купить Украине ракеты для Patriot
Польша, Германия и Норвегия договорились о покупке Украине ракет для Patriot на 500 млн долларов
Совместные усилия Польши, Германии и Норвегии направлены на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на 500 млн долларов в рамках программы PURL, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
О планах Польши, Германии и Норвегии приобрести для Украины противоракеты для систем Patriot на сумму 500 млн долларов сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС. Сделка состоится в рамках совместной закупки по программе PURL по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Сикорский уточнил, что основная часть закупаемых вооружений – ракеты для систем Patriot. По информации дипломатического ведомства Польши, этот пакет призван укрепить противовоздушную оборону на Украине на фоне текущих событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее одобрил возможную продажу на Украину оборудования и услуг по обслуживанию ЗРК Patriot на сумму до 105 млн долларов.
Украина планирует заказать у американских производителей 27 комплексов Patriot, заявил Владимир Зеленский.
Швейцария также может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву.