Орбан раскритиковал расходование средств Венгрии на помощь Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Деньги венгров должны использоваться для развития собственной страны, а не уходить на нужды богатых украинских бизнесменов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА «Новости».

Выступая на открытии нового участка трассы М4, он подчеркнул, что средства налогоплательщиков Венгрии должны работать в интересах страны.

По его словам, «место денег венгров скорее на территории Венгерской равнины, на четырехполосной трассе, чем под обстрелом в Донбассе или в позолоченной ванной украинских олигархов».

Ранее в Будапеште появились плакаты с изображением главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на фоне коррупционных скандалов.

Напомним, в Киеве разгорелся крупный коррупционный скандал с так называемым золотым унитазом, который ударил по власти Владимира Зеленского.

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины отчет за расходование европейских средств.