Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег

Сийярто: Венгрия требует от Киева отчета по расходованию европейских денег

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Будапешт ожидает, что Украина предоставит конкретные сведения о том, на что тратились выделенные Евросоюзом средства и какая часть этих денег стала жертвой масштабной коррупционной схемы, передает РИА «Новости».

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стали жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине», – заявил Сийярто венгерским журналистам.

Он подчеркнул, что вспыхнувший на Украине коррупционный скандал является одним из самых масштабных за всю историю европейской политики.

Напомним, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – бизнесмена Тимура Миндича.