  Турция заявила о гибели 20 военных при крушении С-130
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    31 комментарий
    12 ноября 2025, 08:50 • Политика

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press,кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё.

    Бунт против Владимира Зеленского имеет четкую промежуточную цель: назначить новое правительство, которое будет лояльно к внутренним врагам того, кто называет себя президентом Украины. Сделать это может Верховная рада – единственный безоговорочно легитимный орган власти, если там сложится антизеленское большинство путем перехода части депутатов в оппозицию.

    Похожим образом в 2014 году низлагали Виктора Януковича. Но тогда над душой у депутатов-перебежчиков стояли бандиты с дубинками, а теперь операция чуть изящнее – потенциальные перебежчики должны испугаться того, что Зеленский ослаб и больше не может их защитить, а час расплаты близок, так что лучше «сотрудничать со следствием». Как говорил персонаж комедии Эльдара Рязанова, «вовремя предать – это не предать, это предвидеть».

    Постановление об отставке правительства, внесенное в парламент, это пробный шар и перепись самых смелых – тех, кто готов предать Зеленского прямо сейчас. А формально основания весомые – обыски у министра юстиции Германа Галущенко, которые провели оперативники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Как ни крути, кабмин себя скомпрометировал.

    При этом главным интересом НАБУ, а также Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) на текущий момент является не Галущенко и даже не бывший министр обороны Рустам Умеров, а тот, кто, согласно материалам дела, давал им указания: близкий друг и бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич.

    В компромате прокуроров он обозначен как Карлсон. НАБУ и САП находятся под защитой Запада, поэтому могут позволить себе многое, включая юмор. Он, очевидно, не в том, что Миндич – низковатый толстячок, а в том, что Зеленский – Малыш.

    У этих двоих давние отношения, например, они были совладельцами студии «Квартал 95». Но о такой мелочи неловко вспоминать, поскольку с тех пор щупальца Миндича распростерлись по множеству жирных активов, вплоть до производства ракет «Фламинго».

    Для психики украинского режима эта ракета играет роль последней надежды, как «Фау-2» в нацистской Германии.

    А для Зеленского Миндич играет роль человека, с которым можно поделиться сокровенным. Это относится прежде всего к собственности: Миндич следит за ее перераспределением от врагов к друзьям криворожца, в первую очередь – к себе.

    По совокупности заслуг его называют в прессе «кошельком Зеленского» и владельцем золотого унитаза, фотографии которого выложил в Сеть один из гостей квартиры Карлсона, уже ставший перебежчиком.

    Кстати, операция против Миндича и подельников называется «Мидас» – в честь царя, который превращал в золото всё, к чему прикасался. Еще один пример фирменного юмора от НАБУ.

    В квартире с золотым унитазом тоже прошли обыски, а гораздо раньше там была установлена прослушка, и теперь НАБУ порциями выкладывает в Сеть записанные разговоры. Первая была посвящена оператору четырех ядерных электростанций – госкомпании «Энергоатом», которая платила группе Миндича по 10-15% от сделок на поставки энергии. В последующих порциях, как многие надеются, будет звучать голос самого Зеленского.

    Также по этому делу проходит президентский кум и бывший вице-премьер Сергей Чернышов. После того, как он стал целью антикоррупционных органов впервые, Зеленский попытался поставить под свой контроль НАБУ и САП, но из Европы крикнули: «Фу!» – и криворожец отбежал в некоторой растерянности, успев прихватить заложника – одного из детективов по делу Миндича. СБУ обвиняет его ни много ни мало в поставках конопли в Дагестан.

    Это тактика защиты Зеленского в условиях, когда ему нельзя просто взять и разогнать НАБУ с САП. Ожидается, что руководство антикоррупционных структур обвинят в работе на Россию: мол, по наущению врага следователи придираются к близкому кругу лидера военного времени. Однако внутренние враги нанесли удар раньше, посчитав, что сейчас лучшее для этого время. Оно действительно удачное в том смысле, что плохое для Зеленского как минимум по трем причинам.

    Во-первых, несколько дней назад в Евросоюзе подтвердили охранный ордер НАБУ и САП, строго-настрого указав Киеву на недопустимость второй попытки поставить эти органы под контроль.

    Во-вторых, дела на фронте идут плохо, особенно в районе запорожского Гуляйполя, где ВС РФ выходят на широкий оперативный простор, и в Красноармейске (Покровске) с его спутником Димитровом (Мирноградом), где значительные силы ВСУ попали в окружение. Критичность этой ситуации Зеленский отрицал неделями, и теперь его вранье хорошо видно всем, чья память отличается от птичьей в лучшую сторону.

    В-третьих, украинские города сидят без электричества, которое дают лишь на несколько часов в день.

    В такой обстановке сообщения о том, что окружение президента обкрадывало энергетический сектор на миллиарды, воспринимаются особенно болезненно.

    Переговоры Карлсона, Профессора (очевидно, министра Галущенко), Тенора и других высокопоставленных героев НАБУ может послушать каждый, поэтому уйти в жесткое отрицание не получится. Раз так, зеленская рать сделала ставку на бегство. Карлсон улетел за несколько часов до обыска в квартире с золотым унитазом (предположительно, в Израиль), а секретарь СНБО Рустем Умеров находится сейчас в Турции и, вероятно, не захочет возвращаться, поскольку следующая порция записей касается откатов на строительстве укреплений, а это еще одна больная тема.

    Зато не уехали Галущенко и Чернышов, дело идет к их аресту, и проблема для Зеленского даже не в том, что героем их показаний может стать он сам. Судьба кума и «кошелька» сама по себе показывает, что криворожец даже особо приближенных к нему людей не в состоянии защитить. Стоит ли тогда защищать его самого? Времени на раздумья у депутатов от партии власти осталось как будто немного.

    Закоперщиком постановления об отставке правительства выступила «Европейская солидарность» – партия экс-президента Петра Порошенко, внесенного в России в список террористов и экстремистов. Порошенко политик хитрый и опытный, в былое время можно было с уверенностью сказать: если он атаковал Зеленского параллельно с НАБУ и предлагает депутатам от власти перейти на сторону победителей – значит, уверен в успехе.

    Другое дело, что экс-президента уже довели до ручки – он ходит не только под статьей, но и под санкциями (это ноу-хау зеленского режима – санкции против собственных граждан), что на практике означает блокировку всех счетов. Однако даже в том случае, если этот демарш – жест отчаяния, он стал важной частью широкого выступления внутренних врагов криворожца. В ходе строительства своей персоналистской диктатуры Зеленский нажил их во множестве, и час, когда украинская элита его исторгнет из чувства самосохранения, в любом случае пробьет.

    Сказки всегда заканчиваются, Малыш. Отвечать за катастрофу целой страны придется по-взрослому.

