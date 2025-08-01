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    1 августа 2025, 11:47 • В мире

    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом

    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве.

    Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Данный шаг он объяснил готовностью власти прислушаться к общественному мнению. По его словам, об изменении статуса ведомств также были проинформированы западные партнеры Киева.

    Новый закон фактически отменяет принятое Верховной радой 22 июля решение о переподчинении НАБУ и САП генпрокурору страны. Лишение этих структур целого ряда важных полномочий спровоцировало на Украине целую серию протестов, которая не стихала до настоящего времени. Сперва участниками демонстрации являлись в основном сотрудники западных НКО и грантовых структур, однако позже к ним присоединились студенты.

    При этом решение Зеленского также вызвало негодование со стороны США и ЕС. Так, Европейский союз сообщил о приостановке финансовой помощи Киеву. В общем счете Украина могла лишиться 18 млрд евро, подсчитывали «Ведомости». В объединении отмечали, что материальная поддержка восстановится лишь после возвращения независимости НАБУ и САП.

    Примечательно, что на фоне этого политического скандала Служба внешней разведки (СВР) рассказала, что США и Британия организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная смена власти на Украине. В частности, главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и начальнику ГУР Кириллу Буданову было предложено привести на пост президента экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Параллельно с этим украинская пресса начала оказывать давление на ближайшее окружение Зеленского. Так, медиа страны начали тиражировать информацию депутата Рады Ярослава Железняка о том, что в квартире бизнесмена Тимура Миндича, за которым закрепилась слава «кошелька» действующей власти, стоит «золотой унитаз». Свои слова парламентарий подтвердил соответствующими фотографиями.

    Эксперты отмечают, что возвращение к статус-кво в плане полномочий НАБУ и САП Зеленского не спасет. На него продолжат оказывать давление, в том числе и при помощи антикоррупционных ведомств, у которых скопилось много компромата на его «союзников». В связи с этим вопрос о его отставке, скорее всего, можно считать как минимум обсуждаемым.

    «Акела промахнулся», – иронично описывает ситуацию политолог Иван Лизан. По его мнению, Зеленский неосознанно содействовал укреплению силы НАБУ и САП путем ослабления национальной олигархии. «Миллиардеры могли бы стать его партнерами в борьбе против антикоррупционных ведомств. Однако и этого тыла он лишился», – поясняет собеседник.

    «Кроме того, Зеленский вверг страну в затяжной военный конфликт, а чтобы хоть как-то в нем продержаться, сдал Украину Западу, окончательно утратив независимость. Он добровольно надел на себя ошейник с коротким поводком, а теперь решил попытаться снять его. Такие «финты» в политике безнаказанными не остаются», – добавляет эксперт.

    «Поэтому возвращение утраченных полномочий НАБУ и САП его не спасет. Зеленского будут дожимать: беспрекословно и по всем фронтам. Не случайно в Сети появились фотографии излишне роскошной ванной Миндича. Это сигнал всем высшим эшелонам украинской власти: за них крепко ухватились», – поясняет он.

    «До кого именно попытаются дотянуться первым – пока загадка.

    В ближайшее время могут появиться уголовные дела и в отношении нового премьера страны – Юлии Свириденко. А через нее буквально рукой подать и до Андрея Ермака. Также на руководящую должность в Бюро экономической безопасности могут посадить еще одного грантоеда», – напоминает собеседник.

    «Не стоит забывать и о протестующих. Не думаю, что их разгонят после того, как правительство дало заднюю по вопросу НАБУ. Важно понимать, что на площади выходят именно прозападные украинцы, а значит, в их уста можно вложить любую претензию в отношении ближайшего окружения Зеленского. Теоретически под угрозой может оказаться вся вертикаль власти государства», – акцентирует Лизан.

    НАБУ и САП успели накопить колоссальные объемы компромата на действующие украинские власти, продолжает политолог Алексей Анпилогов. «В конечном счете регулярно поступавшая финансовая поддержка со стороны западных стран создавала возможности для безумного разворовывания капитала», – считает он.

    «Воровали на всем.

    На оборонных заказах, на выстраивании сооружений фортификации. Соответствующие ведомства вели подсчет всех случаев «пропажи» денег, просто их обнародование откладывали до необходимого момента. Сегодня же отмашка на максимальное давление на Зеленского уже дана», – говорит собеседник.

    «В прессе уже обсуждают масштабную операцию НАБУ против Миндича, за квартирой которого якобы велось наблюдение на протяжении целого года. Известно, что в его доме проводились некие «тайные собрания», на которых и обсуждались возможности по отмывке средств. На некоторых встречах присутствовал и сам Зеленский. Рано или поздно стоит ждать появления компрометирующих его аудиозаписей», – добавляет эксперт.

    «Собственно, именно поэтому он и начал данную кампанию против НАБУ. Был и еще один мотив – максимально закрепить собственные властные полномочия. На сегодняшний день вопрос продления его пребывания у власти решает Верховная рада. Именно парламент работает на его власть путем увеличения сроков военного положения», – рассказывает он.

    «Но откат собственных законов к статус-кво, который явно произошел вопреки желанию Зеленского, может привести к обрушению его авторитета.

    Ситуативная и весьма непрочная коалиция, которую он использовал до сих пор для голосования по собственным полномочиям, может в ближайшее время оказаться разрушенной», – рассуждает собеседник.

    Анпилогов подчеркивает, что НАБУ и САП не только получают обратно свои полномочия, но и приобретают дополнительный политический вес. «Поскольку коррупция является одним из краеугольных камней украинского руководства, бюро сможет привлечь к ответственности практически любого из депутатов Рады, что делает перспективы продолжения Зеленским своих полномочий достаточно призрачными», – считает аналитик.

    «Кроме того, исходя из данных СВР, за отставку действующей власти крепко взялись Вашингтон и Лондон. Напомню, что именно британская Daily Mail начала корить Зеленского в узурпаторстве власти после скандала с НАБУ. Соответственно, борьбу с его руководством никто останавливать не планирует», – заключил Анпилогов.

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