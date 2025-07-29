Замену Зеленскому нашли в альпийских горах

Эксперты оценили данные СВР о намерениях США и Британии сменить власть на Украине

Tекст: Олег Исайченко

Представители США и Британии организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная смена власти на Украине. По данным Службы внешней разведки (СВР), Киев представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) и посол в Лондоне Валерий Залужный.

Последнего, в частности, западные страны и рассматривают в качестве нового кандидата на пост президента Украины. Все участники встречи согласились, что вопрос смены Зеленского «давно назрел». При этом его уход с поста стал «ключевым условием перезагрузки отношений Киева с западными партнерами».

По оценке СВР, достигнутое соглашение между сторонами также «проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки президента ограничить полномочия местных антикоррупционных структур». Служба отмечает, что Ермак убедил Зеленского в безопасности противостояния с НАБУ и САП, что подарило западным странам повод начать кампанию по отстранению его от власти.

Любопытно, что на этом фоне Европейский союз сообщил о приостановке финансовой помощи Украине. Соответствующее уведомление было передано премьеру страны Юлии Свириденко. Восстановление поддержки произойдет лишь в том случае, если Киев в полном объеме гарантирует независимость всем антикоррупционным структурам.

В общем счете, Украина может лишиться 18 млрд евро, пишут «Ведомости». Сейчас власти якобы ищут возможность выйти из кризиса. Так, депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что комитет парламента по антикоррупционной политике готов поддержать законопроект о восстановлении полномочий САП и НАБУ, напоминает ТАСС.

Тем не менее в украинских СМИ распространяется мнение, что Андрей Ермак пытается сорвать принятие данной инициативы. В то же время западные медиа называют ущемление двух служб «трагической ошибкой» Зеленского, параллельно тиражируя вырезки из интервью Залужного для модного журнала Vogue.

Военкор Евгений Поддубный считает, что данный материал является началом «оформления» предвыборной кампании экс-главкома ВСУ. «Но нужно быть крайне наивным, чтобы думать, что подобная ротация в высшем эшелоне власти принесет на Украину скорый мир. Жителям страны провели выборы без выбора. Кукла другая, но кукловоды те же», – отмечает он.

С ним согласен и военкор Александр Коц: «Лучше не станет. Просто все ресурсы пойдут на войну. ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину. В армию начнут насильно грести с 18 лет. Таких президентов для мира не ставят», – поясняет журналист.

«Залужный очень популярен в украинском обществе: рейтинги одобрения его фигуры среди обывателей невероятно высоки. К тому же он не был замешан в значительных коррупционных скандалах. Между тем негатив по отношению к Зеленскому продолжает расти, поэтому западные страны и хотят произвести замену», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Ситуация с НАБУ должна была создать особый информационный фон, под давлением которого действующей власти придется уйти в отставку. Все скелеты в шкафах, накопившиеся при Зеленском, планируется вытащить наружу и представить на всеобщее обозрение.

Это должно вынудить его оставить свой пост, но он продолжает держаться за кресло», – акцентирует она. «В этом нет ничего удивительного: спокойно уйти в качестве «почетного пенсионера» ему не дадут. Его ошибка заключается в том, что он не сумел вовремя понять: операция НАБУ осуществляется под контролем западных кураторов, а потому каким-либо образом побороть эту лавину ему попросту не удастся», – считает эксперт.

«Что касается приостановки финансовой помощи со стороны ЕС: Брюссель не скрывает, что поводом к этому шагу стала именно ситуация с якобы ущемлением антикоррупционных служб на Украине. Если Зеленский не пойдет на поводу у западных коллег, начнется второй этап дискредитации его власти: публикация накопленного компромата», – добавляет она.

«Причем рядовых граждан Украины скандал с НАБУ не особо интересует. В стране хватает других гораздо более значимых проблем. Это и беспредел со стороны ТЦК, и резкое обнищание населения, и насильственная мобилизация. Причин для протеста предостаточно. Просто поддержка антикоррупционных служб – удобный и относительно безопасный повод для выхода на улицы», – поясняет собеседница. «Зеленский же до сих пор сохраняет поддержку со стороны СБУ и некоторых представителей ВСУ, например, Александра Сырского. Думаю,

в ближайшее время начнутся торги по изменению властной структуры на Украине. Он наверняка попытается выторговать себе более-менее приемлемые условия для «ухода на пенсию»,

– рассуждает Шеслер. Залужный остался единственным человеком во всей стране, которому удалось сохранить более-менее достойный образ в глазах рядовых граждан, соглашается политолог Владимир Скачко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру». «При этом он тесно связан с огромным количеством военных преступлений, совершенных ВСУ, что делает его управляемым для Запада», – продолжает он.

«Он не сможет отвертеться от указаний, присланных Вашингтоном или Лондоном, поскольку в случае чего покровители смогут использовать против него накопленный годами компромат. Кроме того, он немало времени провел в Британии. Англичане и американцы с ним хорошо знакомы, прекрасно понимают его психологию и логику действий. Если и менять Зеленского, то только на него», – подчеркивает Скачко.

Залужный является фаворитом для Запада в качестве претендента на пост будущего президента Украины, добавляет политолог Александр Асафов. «Судя по докладу СВР, с ним уже провели своеобразные «смотрины». Но выбор этот неокончательный, поскольку Вашингтон и Лондон никогда не делают ставку только на одного человека», – считает эксперт.

«Однако Запад давно пришел к выводу, что Зеленского необходимо менять. Договоренности по новым кредитам должен подписывать человек, в легитимности власти которого ни у кого не возникнет сомнений. Поэтому ситуация с НАБУ и отказом ЕС от финансирования Киева – часть одного масштабного плана по смене власти в республике, на который и попался Зеленский», – заключил Асафов.