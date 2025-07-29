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WP: Зеленский допустил роковую ошибку, ограничив независимость НАБУ и САП
В украинских правящих кругах связывают реформу НАБУ и САП с попытками подавить инакомыслие и недавними кадровыми перестановками власти в Киеве, считает обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.
Принятие закона, лишающего Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины независимости, стало серьезной ошибкой президента Владимира Зеленского, пишет ТАСС со ссылкой на колонку обозревателя The Washington Post Дэвида Игнейшеса.
Автор статьи называет этот шаг «трагической ошибкой» и подчеркивает его катастрофические последствия для антикоррупционной системы Украины.
По информации источников Игнейшеса, решение о принятии закона было связано с желанием главы офиса Зеленского Андрея Ермака «подавить инакомыслие» среди представителей киевских властей. Это также объясняет последние перестановки в украинском правительстве.
Колумнист отмечает, что в результате усилилось давление на руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который внесен в России в список террористов и экстремистов. По мнению WP, эти меры могут ослабить внутренние институты Украины и негативно сказаться на перспективах реформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на фоне протестов в Киеве. Депутаты от фракции Зеленского отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за опасений за свои политические перспективы. Зеленский запер послов G7 в комнате без связи, чтобы не дать им повлиять на процедуру принятия закона о Национальном антикоррупционном бюро.