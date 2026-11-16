Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АТЭС

Песков: Путин готовится к международным контактам на саммите АТЭС

Tекст: Вера Басилая

«Конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке и тем контактам, которые там будут проходить», – заявил Песков.

Он отметил, что «неделя будет весьма напряженная», и большую ее часть президент проведет в Китае, передает РИА «Новости».

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МИД КНР заявили об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

В субботу Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи.