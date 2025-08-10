Чему нас учит история Аляски

Весть о выборе Аляски в качестве места для проведения долгожданной встречи между президентами России и США застала весь мир врасплох. По сути, это была успешно проведенная информационная спецоперация.

До сих пор речь шла исключительно о третьих странах, свои площадки предлагали Белоруссия и Венгрия, был шумный, но явно с потолка взятый вброс насчет Рима или Ватикана, но в основном фантазии аналитиков, блогеров и прочих гадателей на кофейной гуще крутились вокруг Ближнего Востока. Рассматривались Турция и Саудовская Аравия, где уже проходили переговоры по украинской тематике. Где-то довелось прочесть, что с вероятностью 99% местом проведения саммита станут ОАЭ. В результате все сели в лужу.

Но раз уж лидеры двух стран остановили свой выбор на Аляске, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

Если говорить о практическом аспекте, то решение президентов уединиться на краю света – очень тревожный сигнал, красноречиво говорящий о том, насколько накалена обстановка в мире. По-видимому, и у российской, и у американской разведки были серьезные данные о возможных провокациях. Силы, стремящиеся сорвать любые шаги по направлению к миру, готовы буквально на всё.

Во главе этих сил, как принято считать, стоит Великобритания, которая намерена до конца отстаивать идею «войны до последнего украинца». Никаких моральных ограничений у британцев нет и никогда в их истории не было. Мало того, в самых разных местах у них могут обнаружиться весьма способные помощники.

Поэтому стороны предпочли самый осторожный вариант: вообще исключить из схемы любые третьи страны. Ни Путин, ни Трамп не будут пролетать над такими странами или останавливаться на их территории. Маршрут каждого из президентских бортов будет пролегать только над своей страной и над океаном. Так проще будет избавиться от лишних глаз и ушей, навязчивых визитеров и наследников Джеймса Бонда.

Однако есть и символический аспект, связанный с тем, какое место занимает Аляска в истории, в культуре, да и в сегодняшних политических и экономических раскладах.

Что мы знаем об Аляске? Это штат США, занимающий положение эксклава, то есть отделенный от остальной территории страны. Аляска очень велика, по площади она примерно равна Чукотке, Камчатке и Магаданской области, вместе взятым. А вот по населению (740 тыс. человек) Аляска в полтора раза опережает эти три субъекта РФ. При этом крупнейший город штата – Анкоридж – в три с лишним раза больше расположенного на той же широте Магадана. Это можно объяснить тем, что на северо-восточном побережье Тихого океана, где находится Аляска, климат немного менее суров, чем на северо-западном, российском берегу.

В американской культуре Аляска – это в первую очередь место действия «золотой лихорадки», воспетой Джеком Лондоном, страна суровых и мужественных людей. А для нас Аляска – это история о несостоявшейся Русской Америке, которая была продана Соединенным Штатам в 1867 году за 7,2 млн долларов золотом. А также робко тлеющая мечта, выраженная в адресованных США строках песни группы «Любэ»: «Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад».

В связи с этим сейчас можно услышать сомнения: не умаляет ли гордость нашей страны проведение саммита на бывшей нашей земле, которую России пришлось уступить? И не намек ли это на какие-то новые территориальные уступки, которые нам будут предложены?

Эти сомнения необходимо развеять. История продажи Аляски показывает, что эта территория была уступлена Россией не в результате военного давления и не противнику, а дружественной стране. К тому времени эта дружба уже насчитывала почти столетие. Российская империя поддержала североамериканские колонии в борьбе за независимость от Британии, а позднее была на стороне северян во время гражданской войны в США. В связи с этим демократы, в то время партия Юга, были против сделки, обвиняя федеральную администрацию в коррупции и напрасном расходовании средств.

Тем не менее сделка оказалась выгодна не только США, которые получили земли хоть и совершенно не освоенные, но богатые ресурсами (золото, медь, уголь). Россия также смогла использовать полученные деньги для развития железных дорог, в которых отчаянно нуждалась огромная держава.

В сделке по Аляске отразился и особый взгляд России на территориальный вопрос. В XIX веке, когда развитые державы рвали мир на куски в лихорадке колониальных захватов, Россия не желала мыслить себя колониальной державой. Так, русское правительство отвергло предложение Миклухо-Маклая о колонизации Новой Гвинеи. Аляска не вписывалась в рамки Российской империи не только потому, что столь отдаленной территорией трудно было управлять, но и потому, что она воспринималась как колония, да и управлялась по колониальной модели (силами Российско-американской компании). В то же время дальневосточные и арктические владения в Азии осознавались как необходимая часть Российского государства.

Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

На западе Россию и США разделяет русофобская Европа, перед которой у Вашингтона есть обязательства в рамках НАТО. Северо-восток – зона, где между нашими странами никто не стоит, да и природные условия не располагают к враждебным действиям: Арктика наказывает людей за раздоры и распри.

Встреча на Аляске дает президенту Путину возможность удачно продолжить использование метода исторического экскурса в дипломатии. Дональду Трампу будет интересно узнать о нашем общем наследии, следы которого до сих пор сохраняются на территории штата, в том числе о православных храмах (порядка 12% жителей – православные), о топонимике русского происхождения, о сохранившихся здесь диалектах русского языка и о русских заимствованиях в языке коренного населения.

Таким образом, арктический саммит может стать хорошим поводом вспомнить долгую историю отношений между нашими странами, в которой были и взаимная симпатия, и сотрудничество, и союзничество в двух мировых войнах. Сегодня из этой истории стоило бы извлечь полезный урок.