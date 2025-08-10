  • Новость часаЗахарова назвала отношения Евросоюза и Украины некрофилией
    Чему нас учит история Аляски

    @ Roland Hemmi/imageBROKER.com/Global Look Press

    10 августа 2025, 11:25 Мнение

    Чему нас учит история Аляски

    Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Весть о выборе Аляски в качестве места для проведения долгожданной встречи между президентами России и США застала весь мир врасплох. По сути, это была успешно проведенная информационная спецоперация.

    До сих пор речь шла исключительно о третьих странах, свои площадки предлагали Белоруссия и Венгрия, был шумный, но явно с потолка взятый вброс насчет Рима или Ватикана, но в основном фантазии аналитиков, блогеров и прочих гадателей на кофейной гуще крутились вокруг Ближнего Востока. Рассматривались Турция и Саудовская Аравия, где уже проходили переговоры по украинской тематике. Где-то довелось прочесть, что с вероятностью 99% местом проведения саммита станут ОАЭ. В результате все сели в лужу.

    Но раз уж лидеры двух стран остановили свой выбор на Аляске, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    Если говорить о практическом аспекте, то решение президентов уединиться на краю света – очень тревожный сигнал, красноречиво говорящий о том, насколько накалена обстановка в мире. По-видимому, и у российской, и у американской разведки были серьезные данные о возможных провокациях. Силы, стремящиеся сорвать любые шаги по направлению к миру, готовы буквально на всё.

    Во главе этих сил, как принято считать, стоит Великобритания, которая намерена до конца отстаивать идею «войны до последнего украинца». Никаких моральных ограничений у британцев нет и никогда в их истории не было. Мало того, в самых разных местах у них могут обнаружиться весьма способные помощники.

    Поэтому стороны предпочли самый осторожный вариант: вообще исключить из схемы любые третьи страны. Ни Путин, ни Трамп не будут пролетать над такими странами или останавливаться на их территории. Маршрут каждого из президентских бортов будет пролегать только над своей страной и над океаном. Так проще будет избавиться от лишних глаз и ушей, навязчивых визитеров и наследников Джеймса Бонда.

    Однако есть и символический аспект, связанный с тем, какое место занимает Аляска в истории, в культуре, да и в сегодняшних политических и экономических раскладах.

    Что мы знаем об Аляске? Это штат США, занимающий положение эксклава, то есть отделенный от остальной территории страны. Аляска очень велика, по площади она примерно равна Чукотке, Камчатке и Магаданской области, вместе взятым. А вот по населению (740 тыс. человек) Аляска в полтора раза опережает эти три субъекта РФ. При этом крупнейший город штата – Анкоридж – в три с лишним раза больше расположенного на той же широте Магадана. Это можно объяснить тем, что на северо-восточном побережье Тихого океана, где находится Аляска, климат немного менее суров, чем на северо-западном, российском берегу.

    В американской культуре Аляска – это в первую очередь место действия «золотой лихорадки», воспетой Джеком Лондоном, страна суровых и мужественных людей. А для нас Аляска – это история о несостоявшейся Русской Америке, которая была продана Соединенным Штатам в 1867 году за 7,2 млн долларов золотом. А также робко тлеющая мечта, выраженная в адресованных США строках песни группы «Любэ»: «Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад».

    В связи с этим сейчас можно услышать сомнения: не умаляет ли гордость нашей страны проведение саммита на бывшей нашей земле, которую России пришлось уступить? И не намек ли это на какие-то новые территориальные уступки, которые нам будут предложены?

    Эти сомнения необходимо развеять. История продажи Аляски показывает, что эта территория была уступлена Россией не в результате военного давления и не противнику, а дружественной стране. К тому времени эта дружба уже насчитывала почти столетие. Российская империя поддержала североамериканские колонии в борьбе за независимость от Британии, а позднее была на стороне северян во время гражданской войны в США. В связи с этим демократы, в то время партия Юга, были против сделки, обвиняя федеральную администрацию в коррупции и напрасном расходовании средств.

    Тем не менее сделка оказалась выгодна не только США, которые получили земли хоть и совершенно не освоенные, но богатые ресурсами (золото, медь, уголь). Россия также смогла использовать полученные деньги для развития железных дорог, в которых отчаянно нуждалась огромная держава.

    В сделке по Аляске отразился и особый взгляд России на территориальный вопрос. В XIX веке, когда развитые державы рвали мир на куски в лихорадке колониальных захватов, Россия не желала мыслить себя колониальной державой. Так, русское правительство отвергло предложение Миклухо-Маклая о колонизации Новой Гвинеи. Аляска не вписывалась в рамки Российской империи не только потому, что столь отдаленной территорией трудно было управлять, но и потому, что она воспринималась как колония, да и управлялась по колониальной модели (силами Российско-американской компании). В то же время дальневосточные и арктические владения в Азии осознавались как необходимая часть Российского государства.

    Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров. 

    На западе Россию и США разделяет русофобская Европа, перед которой у Вашингтона есть обязательства в рамках НАТО. Северо-восток – зона, где между нашими странами никто не стоит, да и природные условия не располагают к враждебным действиям: Арктика наказывает людей за раздоры и распри.

    Встреча на Аляске дает президенту Путину возможность удачно продолжить использование метода исторического экскурса в дипломатии. Дональду Трампу будет интересно узнать о нашем общем наследии, следы которого до сих пор сохраняются на территории штата, в том числе о православных храмах (порядка 12% жителей – православные), о топонимике русского происхождения, о сохранившихся здесь диалектах русского языка и о русских заимствованиях в языке коренного населения.

    Таким образом, арктический саммит может стать хорошим поводом вспомнить долгую историю отношений между нашими странами, в которой были и взаимная симпатия, и сотрудничество, и союзничество в двух мировых войнах. Сегодня из этой истории стоило бы извлечь полезный урок.

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как все это происходило и чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Чему нас учит история Аляски

      Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    Владимир Можегов
      Откуда пошла попса

      Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    Алексей Чеснаков
      Аляска как первый шаг

      Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

