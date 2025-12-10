  • Новость часаУничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    Что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины
    Песков рассказал о поездках Путина по Москве за рулем без кортежа
    Маск предложил расформировать Еврокомиссию
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в русофобии на Западе
    На подлете к Москве сбиты четыре беспилотника
    ВС России начали бои в центре Гуляйполя
    Трамп назвал катастрофой миграционную политику стран Европы
    ЕС намерен бессрочно заблокировать активы России
    Госдума одобрила законопроект о православных крестах на гербе России
    Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    10 декабря 2025, 09:39

    Euractiv: Европейские страны пересмотрят оборонные проекты ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства на специальной сессии в январе 2026 года планируют дать оценку флагманским оборонным проектам Еврокомиссии, включая «стену дронов», сообщил портал Euractiv.

    В январе 2026 года страны ЕС намерены провести специальную сессию для обсуждения и оценки четырех оборонных проектов, предложенных Еврокомиссией. Среди них упоминается и инициатива по созданию «стены дронов», передает ТАСС.

    По информации портала, Еврокомиссия рассчитывает утвердить эти предложения до конца текущего года, однако лидеры государств ЕС ранее в октябре отложили их официальное одобрение. Источники Euractiv отмечают, что в ходе обсуждений страны могут предложить новые инициативы или даже пересмотреть полный список, что способно нарушить реализацию плана оборонной готовности, предложенного Брюсселем.

    Пакет принимаемых мер напрямую связан с планом SAFE, который предусматривает заемные инвестиции в размере 800 млрд евро для укрепления военного потенциала к 2030 году.

    ЕС аргументирует эти действия необходимостью реагирования на «российскую угрозу», хотя власти России такие обвинения неоднократно отвергали.

    Ранее Британия не смогла договориться с Евросоюзом о вступлении в оборонный фонд SAFE.

    Евросоюз создает «военный Шенген» для быстрого перемещения войск по Европе.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о расширении проекта «стены дронов» на всю Европу.

    Газета ВЗГЛЯД объяснила причины «вооружения» Европы.

    9 декабря 2025, 20:40
    Белоруссия установила оператора залетевшего из Литвы БПЛА

    В Белоруссии выявили оператора дрона, залетевшего из Литвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник из Литвы, и ведут его розыск после падения аппарата.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил телеканалу «Первый информационный», что оператор дрона, залетевшего из Литвы и упавшего на белорусской территории, был установлен по камерам, передает ТАСС. Ведется его поиск.

    «Президент поставил задачу провести детальное расследование этого инцидента. Беспилотник взлетел с территории Литвы. Ну как это можно называть, как не провокацией?» – заявил Вольфович.

    Он также добавил, что маршрут дрона был заложен с намерением вызвать политическую напряженность, так как беспилотник пересек воздушные пространства нескольких стран, а на борту находились агитационные материалы. По мнению Вольфовича, действия организаторов могли стать поводом для политического скандала между Белоруссией и Польшей, но Минск не заинтересован в обострении отношений с соседями.

    Вольфович отметил, что белорусские спецслужбы продолжают расследование. Литовское руководство было уведомлено через дипломатические каналы, однако ответа не последовало. По словам госсекретаря, расследование невозможно завершить без содействия литовских властей и конструктивного взаимодействия спецслужб двух стран. Он предположил, что отсутствие ответа связано с тем, что ситуация выгодна Литве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительных средств от Евросоюза.

    А пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт осудила действия Литвы после инцидента с беспилотником на границе и сравнила это со «стрельбой между ног».

    Начальник Генерального штаба и первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко заявил, что обстановка вокруг Белоруссии сейчас еще сложнее, чем в июне 1941 года.

    9 декабря 2025, 10:41
    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы

    Глава Евросовета Кошта попросил Трампа не вмешиваться в дела Европы

    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы, пишет Guardian.

    Антониу Кошта предупредил администрацию Дональда Трампа о недопустимости вмешательства США в дела Европы, передает The Guardian.

    Он отметил, что новая американская национальная стратегия безопасности, опубликованная на прошлой неделе, представляет собой «угрозу вмешательства в европейскую политику» и попытку ослабить Евросоюз. В документе указывается, что США будут поддерживать сопротивление в странах ЕС для «коррекции нынешней траектории».

    Кошта отдельно подчеркнул: «Союзники не угрожают вмешательством во внутренние политические выборы союзников. США не могут заменить собой Европу в ее видении свободы выражения мнений. Европа должна быть суверенной». Эксперты заявили, что политика администрации Трампа фиксирует отказ от прежних принципов трансатлантических отношений и открыто поддерживает националистические силы в Европе.

    Аналитики отмечают, что впервые США официально объявили поддержку крайне правых и националистических сил на выборах в странах Европы – в частности, апрельских парламентских выборах в Венгрии. По оценкам специалистов, это решение вызвало одобрение Кремля и новые трения между Брюсселем и Вашингтоном, особенно после штрафа в 120 млн долларов, наложенного Евросоюзом на соцсеть X Илона Маска.

    Немецкий эксперт Николя фон Ондарца заявил, что документ «доказывает радикальное изменение американской стратегии в отношении Европы», а директор Института международных дел Италии Натали Точчи объясняет: «Курс администрации Трампа делит и ослабляет Европу, пользуясь поддержкой националистических движений». Тем временем руководство Германии заявило, что не считает нужным разрывать отношения с США по этому поводу, но требуется прагматичный пересмотр европейской стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил нежелание стран Евросоюза конфисковывать российские активы. США решили вылечить Европу от страха перед Россией. Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу российских активов Еврокомиссии.

    9 декабря 2025, 21:00
    Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

    Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    9 декабря 2025, 15:44
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро

    Le Soir: Бизнесмены из России потребовали от ЕС более 53 млрд евро компенсации

    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    @ Christian Ohde/mageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, подали в суды ЕС иски на сумму 53 млрд евро, пишет Le Soir.

    По данным Le Soir, эти обращения основаны на применении механизма урегулирования инвестиционных споров (ISDS), который служит для защиты иностранных инвесторов от принудительного изъятия активов государством, передает «Фонтанка».

    Издание отмечает, что использование ISDS увеличивает шансы на взыскание компенсации, даже если дело связано с введением санкций. В настоящее время в судах Евросоюза рассматриваются 28 дел, из которых 24 поданы именно в арбитражном порядке в рамках ISDS.

    Все иски относятся к вопросам блокировки частных активов, однако заявленная сумма уже получила макроэкономическое значение. Сумма требований составляет более 53 млрд евро, что превышает четверть всех замороженных в ЕС суверенных резервов Банка России, составляющих примерно 210 млрд евро.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    9 декабря 2025, 14:48
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе

    Дробницкий: Трамп победит либеральные элиты только, если начнет репрессии

    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После обнародования новой Стратегии нацбезопасности США ключевой вопрос заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении.

    «У идеологического раскола между США и Европой долгая история. Так, в XIX веке Америка считала европейские страны вырожденными, коррумпированными и погрязшими во многих грехах и неприятностях. Тогда же впервые появился лозунг «Америка прежде всего» (America First)», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он указал, что Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока пытался направить Штаты на этот курс американской исключительности. «Возрождение идеологии America First требовало отстранения от Западной Европы как одного из идеологических центров современного империализма. Другое дело, что каждый раз и глобально-либеральный политический мейнстрим внутри Штатов, и союзники по НАТО мешали реализации задумки политика», – уточнил собеседник.

    «После возвращения Трампа в Белый дом напряжение возросло: неприязнь к Европе, недовольство странами континента проявлялось открыто», – добавил эксперт, напомнив мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, где он резко раскритиковал руководства европейских государств. Поэтому содержание Стратегии нацбезопасности США относительно Европы – вовсе не неожиданность, это новое издание американского консерватизма, отметил Дробницкий.

    Политолог допускает, что разработкой документа занимались люди, не связанные с секретариатом Белого дома, иначе бы текст «слили в прессу» задолго до официальной публикации. «В Стратегии сформулирован целый ряд тезисов, который отвечает позиции «Америка прежде всего». Так, Европа в документе представлена как некий либеральный зоопарк. Старый свет ушел куда-то не туда. На этом фоне США будут заниматься прежде всего собой и Западным полушарием», – указал собеседник.

    «На этом фоне неудивительно, что Стратегия вызвала раздражение у европейских политиков. Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Для этого американскому лидеру потребуются соответствующие законодательные акты, а также лояльные действия государственного аппарата. Однако ничего из вышеуказанного на сегодняшний день не наблюдается», – рассуждает аналитик.

    «Более того, все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался всего лишь на сайте Белого дома», – прогнозирует Дробницкий. В этой связи американист упомянул представленный Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете, приоритеты которого противоречат описанному в Стратегии.

    «Что будет делать администрация Трампа? Наложит ли она вето на проект бюджета и преодолеет ли тогда его Конгресс?», – задается вопросами собеседник. По его оценкам, речь пойдет не только о законодательных баталиях. Администрацию Трампа попытаются раскачать и через историю с лодкой в Карибском море.

    Впрочем, у команды президента США есть варианты «встречного наступления». В этом смысле коррупционные скандалы неспроста гремят в Европе. Речь идет и о воровстве на Украине, и о делах против бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. «Я думаю, что это не последние скандалы», – добавил политолог.

    «Обе стороны – консерваторы и либералы – пытаются победить. Но ни одна из них не может системно переиграть другую. Примирить их тоже невозможно: одержать верх может только один, другой же должен отступить или быть убран с политической арены. Поэтому и стоит ожидать новых порций «грязного белья», – прогнозирует аналитик.

    «Повторю, глобальные либеральные элиты пойдут на что угодно, чтобы ни в коем случае Стратегия не стала претворяться в жизнь. Если Трамп хочет переломить ситуацию, то ему следует воспользоваться опытом Гарри Трумэна и перейти к репрессиям. До сих пор президент США действовал мягко, и его попытки кого-то «прижать», заканчивались фиаско», – напомнил он.

    «Другими словами, пока Трамп не перейдет к действиям, ничего не сдвинется. Более того, никакие разборки с Европой, никакие мирные процессы на Украине не имеют шанса на успех, пока глава Белого дома не начнет репрессии внутри Штатов, потому что подавляющее большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны ему и против того, что написано в Стратегии», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС. «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», – сказал президент США.

    На минувшей неделе ЕС оштрафовал соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов». Илон Маск призвал упразднить ЕС и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Интересно, что конфликт из-за X произошел на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в Стратегии представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. В свою очередь ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в документе.

    Европе грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейцев. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Хартию НАТО», – говорится в документе.

    Одним из приоритетов США в отношениях с Европой в Стратегии указана необходимость обеспечить самостоятельность Европы, чтобы она могла действовать как «группа объединенных суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность». Целью политики Вашингтона в регионе названо «поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития».

    Новая Стратегия США фиксирует кардинальные изменения в трансатлантических отношениях при Трампе, говорят эксперты The Guardian. Неудивительно, что Европа оказалась страшно возмущена позицией Вашингтона. Так, глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя Стратегию, заявил, что в Евросоюзе не должны допустить вмешательства во внутренние дела извне. «США не могут решать вместо европейских граждан, какие стороны являются хорошими, а какие – плохими», – приводит его слова «Интерфакс».

    9 декабря 2025, 20:19
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

    DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    @ AFP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии стартовало судебное разбирательство по обвинению трех мужчин из России, Украины и Армении в работе на российскую спецслужбу и попытке сбора данных, пишут местные СМИ.

    В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

    Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

    На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

    Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

    Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

    До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.

    9 декабря 2025, 13:22
    Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI
    Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия начала расследование по подозрению в нарушении Google антимонопольных правил ЕС из-за использования контента издателей и авторов для искусственного интеллекта, пишет Politico.

    Европейская комиссия открыла антимонопольное расследование против Google по подозрению в нарушении правил конкуренции, передает Politico.

    Власти намерены выяснить, предоставлял ли Google себе преимущество за счет доступа к материалам интернет-издателей и видео на YouTube для разработки своих AI-моделей, не предлагая создателям компенсации и не обеспечивая возможность отказа от использования их контента.

    В заявлении комиссии отмечается обеспокоенность тем, что Google мог применять нечестные условия к издателям и авторам, чтобы внедрять AI-сервисы на страницах поисковых результатов, снижая посещаемость новостных сайтов. Ведомство также проверит, тренирует ли компания свои генеративные AI-модели на видео и других материалах YouTube без компенсации авторам.

    Поводом к проверке стал запуск Google поисковых результатов на базе искусственного интеллекта, приведший к сокращению аудитории онлайн-изданий. Ранее, в сентябре, Google оштрафовали почти на 3 млрд евро за злоупотребления на рынке онлайн-рекламы. Компания предложила технические меры для устранения нарушений, однако отказалась выполнить требование о разделении бизнеса, выдвинутое еврокомиссаром по вопросам конкуренции Терезой Рибейрой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta на фоне торговой войны.

    ЕС анонсировал ответные меры против технологических гигантов из США.

    В январе 2025 года ЕС приостановил штрафы для Apple, Google и Meta.

    9 декабря 2025, 22:22
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

    Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

    Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

    Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

    США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

    Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

    На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

    Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

    Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.

    9 декабря 2025, 16:50
    Каллас заявила о нежелании Евросоюза подталкивать Украину к уступкам

    Каллас: ЕС не станет подталкивать Украину к уступкам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас озвучила позицию ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева при обсуждении мира.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».

    По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.

    Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.

    А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.


    10 декабря 2025, 08:55
    FT: ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России
    FT: ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС намерен принять новый закон с чрезвычайными полномочиями, чтобы избежать вето Венгрии на продление санкций против России, сообщает газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, страны Евросоюза стремятся как можно скорее принять закон, который позволит бессрочно заблокировать российские активы на общую сумму до 210 млрд евро, передает ТАСС.

    Источники издания сообщают, что экстренное принятие закона связано с опасениями, что Венгрия может наложить вето на продление антироссийских санкций.

    Речь идет о проекте, в рамках которого Еврокомиссия стремится закрепить чрезвычайные полномочия, чтобы обойти возможное национальное вето при решениях о продлении санкций против России. В существующей схеме блокировка активов требует единогласия всех 27 стран Евросоюза каждые полгода, что дает отдельным странам возможность препятствовать ее пролонгации.

    Еврокомиссия рассчитывает использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на сумму примерно 90 млрд евро в ближайшие два года. FT отмечает, что введение бессрочной блокировки необходимо для реализации этой схемы, которая в конечном итоге призвана обеспечить долгосрочное финансирование Украины в 2026–2027 годах.

    Ранее Еврокомиссия официально объявила о планах экспроприации арестованных активов России под так называемую схему «репарационного кредита», также призвав страны Запада, не входящие в ЕС, присоединиться к этой инициативе. Опасения европейских чиновников усиливаются в связи с неопределенностью в отношении дальнейшей санкционной политики США и позицией Будапешта.

    Евросоюз обнаружил правовую лазейку, из-за которой российские активы могут остаться недоступными для Москвы на неопределенное время.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер.  Сделка по размораживанию российских активов в Европе и их передаче на Украину может быть оформлена уже в ближайшие дни.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без равного распределения расходов и рисков между странами ЕС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов Евросоюза.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 10:21
    Bloomberg сообщил о призыве ЕЦБ пересмотреть планы Италии по золотому запасу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский центральный банк повторно предложил итальянским властям пересмотреть идею о признании золотого запаса страны собственностью народа, отметив неясность назначенной в документе цели, несмотря на недавнее повышение цен на золото и призывы некоторых депутатов официально закрепить новый статус резерва, пишет Bloomberg .

    Европейский центральный банк повторно обратился к правительству Италии с просьбой отказаться от идеи закрепить в законодательстве, что золотые резервы страны принадлежат народу, передает Bloomberg.

    В официальном заключении ЕЦБ говорится, что несмотря на предложения по изменению документа, его конкретные цели остались непонятными для регулятора.

    «Ввиду отсутствия объяснения предназначения пересмотренного нормативного положения, итальянским властям предлагается повторно рассмотреть это положение, а также учитывать сохранение независимости Банка Италии в рамках задач Европейской системы центральных банков», – заявили в ЕЦБ.

    Поправку предложили депутаты правоцентристской коалиции Джорджии Мелони после скачка цен на золото. Она подтверждает, что золотыми резервами управляет и распоряжается Банк Италии, но формально они принадлежат итальянскому народу.

    Банк Италии держит порядка 2 452 тонн золота – это третий по объему запас в мире после США и Германии. Итальянское министерство финансов обратилось в ЕЦБ за оценкой обновленной версии поправки, что стало поводом для новой реакции регулятора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основными странами, которые обеспечивают кредит Украине за счет доходов от замороженных российских активов, стали члены Евросоюза, а также Британия и США.

    Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов «ключевым актом» для способности Евросоюза вести собственную оборону.

    Итальянский бизнес ранее выразил желание вернуться на российский рынок несмотря на санкции и политические разногласия.

    9 декабря 2025, 21:34
    ООН обвинила Латвию в дискриминации русскоязычных

    ООН обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных по закону о НДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека указало на дискриминационный характер закона о повышении НДС на русскоязычную печать и книги в Латвии.

    Закон о повышении налога на добавленную стоимость на книги и прессу на русском языке в Латвии является дискриминацией по отношению к языковым меньшинствам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо Гомез заявила: «Латвийский законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны». Она также подчеркнула, что любые налоговые или регулирующие меры не должны ограничивать доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, если только такие ограничения не имеют обоснованной законной цели.

    Ранее Сейм Латвии принял решение повысить ставку налога на добавленную стоимость на печатную продукцию и книги на русском языке. Новые правила начнут действовать с 2026 года. Закон не коснется изданий на языках стран – членов Европейской экономической зоны, Организации экономического сотрудничества и развития, а также государств-кандидатов на вступление в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что введение нового налога приведет к закрытию частной русской прессы в Латвии.

    До этого бывшему депутату латвийского парламента Алексею Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за высказывания в защиту России и русского языка.

    Сейчас в Латвии продолжается массовая депортация сотен русских, в основном пожилых людей, которые долго жили в стране.

    9 декабря 2025, 10:51
    Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за шаров контрабандистов

    Власти Литвы объявили экстремальную ситуацию из-за угрозы шаров контрабандистов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Литвы приняли решение о введении экстремальной ситуации на фоне опасных запусков зондов с сигаретами, угрожающих авиаперевозкам и координации служб.

    Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации из-за участившихся запусков с территории Белоруссии метеорологических зондов с контрабандными сигаретами, передает ТАСС.

    Эти воздушные шары пересекают границу и создают угрозу гражданской авиации, а также национальной безопасности страны. Сообщается, что решение принято на заседании кабинета министров.

    Режим экстремальной ситуации позволит ускорить реакцию на инциденты и упростить юридические процедуры, в отличие от чрезвычайного положения, при котором допускается ограничение конституционных прав граждан.

    С начала года в Литве зафиксировали более 600 случаев пересечения границы этими шарами, а также около 200 инцидентов с беспилотниками. По данным МВД, из-за этих нарушений были вынуждены изменить маршруты или задержаться более 320 авиарейсов для почти 50 тыс. пассажиров. Международные аэропорты Вильнюса и Каунаса многократно закрывались, в сумме более чем на 60 часов.

    Ранее авиасообщение в аэропорту Вильнюса было приостановлено из-за появления в небе подозрительных навигационных объектов, похожих на воздушные шары.

    В конце ноября аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал действия Вильнюса провокацией ради получения дополнительных средств от Евросоюза.

    9 декабря 2025, 12:36
    Плакаты со сливающими в унитаз деньги фон дер Ляйен и Зеленским появились в Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского, высыпающих венгерские форинты в золотой унитаз, появились в Будапеште на фоне коррупционных скандалов в ЕС и на Украине.

    Плакаты с изображением Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и главы венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, скидывающих форинты в золотой унитаз, появились в столице Венгрии, передает РИА «Новости».

    На плакатах также размещена надпись: «Они поднимут налоги и отправят твои деньги в украинский золотой унитаз». Эти изображения появились после публикации кадров обысков у украинских чиновников, где были видны крупные суммы валюты и предметы роскоши.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно призывали Киев отчитаться за потраченные европейские средства и заявляли, что в Брюсселе уровень коррупции сравним с ситуацией на Украине.

    Плакат связан с национальной консультацией, завершившейся в стране в воскресенье. Она состоялась после утечки планов венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, убрать налоговые льготы в случае прихода к власти после выборов в 2026 году.

    В начале декабря бельгийская полиция по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже и зданиях внешнеполитической службы ЕС. Следственные действия были связаны с подозрениями в махинациях при финансировании, однако обвинения пока никому не предъявлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличностью в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского.

    Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины был предсказан, так как европейские страны продолжали финансировать одну из самых коррумпированных стран мира, несмотря на роскошные траты друзей Зеленского.

    Сам Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от скандала и призывает прекратить обсуждение этой темы, чему способствуют западные спонсоры, преследующие личные интересы.

    9 декабря 2025, 13:34
    Песков назвал «полной глупостью» слова Мерца о подготовке нападения на НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия якобы готовится к нападению на НАТО, передает ТАСС. Песков отметил, что подобные заявления являются полной глупостью.

    Песков призвал слушать слушать первоисточник – президента Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.

    «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    9 декабря 2025, 11:24
    Моисеев сообщил о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике

    Главком ВМФ России Моисеев сообщил о росте учений НАТО в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    За последние пять лет число военных учений НАТО в Арктике выросло на 40%, а ежегодное количество разведывательных полетов увеличилось на 37%, что усиливает напряженность в регионе, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

    По словам Моисеева, страны НАТО целенаправленно увеличивают количество учений в Арктике, развертывают новые военные объекты и расширяют участие союзников. В частности, отмечено, что за последние пять лет количество учений НАТО в регионе возросло с 13 до 21 ежегодно, а также увеличилось число стран-участниц, в том числе в связи с вступлением Финляндии и Швеции в альянс, передает ТАСС.

    Моисеев подчеркнул, что эти действия направлены на сдерживание экономической активности России в Арктике и непризнание национального суверенитета России над Северным морским путем. Обновленные доктрины НАТО, по его словам, открыто нацелены на милитаризацию региона, развитие военной инфраструктуры, а оборонительная политика России необоснованно признается главной угрозой стабильности в Арктике.

    Он отметил существенное увеличение разведывательной активности: за последние пять лет ежегодное количество самолетов-разведчиков, летающих в регионе, выросло на 37%, а также активно используются подводные лодки и современная военная техника. Моисеев добавил, что западные государства уже разместили противолодочную авиацию на Исландии, а в Финляндии планируется установка стратегических беспилотников.

    При этом, строительство ледоколов и ледового флота на Западе набирает обороты, а акцент в развитии делается на многофункциональные беспилотные системы военного и двойного назначения. По мнению главкома, все это формирует инструменты силового сдерживания России в регионе.

    «Это не мы идем к их границам, а они к нашим», – подчеркнул Моисеев.

    Эксперты заявили, что Россия обладает значительным военно-техническим преимуществом в Арктике благодаря крупному ледокольному флоту и специализированным частям.

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Северный флот России является угрозой для НАТО.

    Москва предупредила о рисках для стабильности региона при попытках сдерживания России в Арктике.

    Президент Владимир Путин назвал стратегические атомные подлодки в Арктике военным преимуществом страны.

