Провалились переговоры о допуске Британии к оборонному фонду ЕС

Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС завершились неудачей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Британия не смогла договориться с Евросоюзом о присоединении к оборонному фонду Security Action for Europe (SAFE), передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Об этом сообщил британский государственный министр по отношениям с ЕС Ник Томас-Симондс.

Министр также отметил, что переговоры с Евросоюзом велись добросовестно, однако Британия готова подписывать лишь те соглашения, которые соответствуют национальным интересам.

Оборонный фонд SAFE был создан Евросоюзом для финансирования совместных европейских оборонных проектов. Великобритания после выхода из Евросоюза может принимать участие в этих инициативах только на правах внешнего партнера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не ожидает заключения соглашения с Британией по вступлению в оборонный фонд ЕС из-за споров о размере взноса.

Ранее Британия отказалась платить от четырех до 6,5 млрд евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для оборонной промышленности Европы.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Британия заинтересована во вступлении в фонд, но не готова соглашаться на несправедливые условия. Лондон считает требования Евросоюза завышенными и готов одобрять только выгодные стране соглашения.