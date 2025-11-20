Politico: ЕК не смогла достичь соглашения с Британией по оборонному фонду ЕС

Tекст: Вера Басилая

По данным издания Politico, Еврокомиссия не рассчитывает на заключение соглашения, позволяющего Британии участвовать в оборонном фонде Евросоюза, передает ТАСС .

Источники издания сообщили, что переговоры зашли в тупик из-за разногласий по сумме взноса.

Официальный крайний срок для достижения договоренностей был установлен на вечер 19 ноября, однако стороны так и не пришли к общему решению. Один из дипломатов, участвующих в переговорах, охарактеризовал текущую атмосферу как «напряженную».

По данным европейских дипломатов, Брюссель требовал от Британии взнос от 4,5 до 6,5 млрд евро, в то время как Лондон предложил лишь 200-300 млн евро. Источники отмечают, что изначальное предложение Лондона было еще меньше, и разрыв в ожиданиях сторон оказался слишком значительным.

Вместе с тем, переговоры с Канадой по участию в этом же оборонном фонде проходят более спокойно.

Министр обороны Британии,Джон Хили подчеркивал, что страна заинтересована во вступлении в оборонный фонд, но не на условиях, которые считает несправедливыми.

Ранее Британия отказалась платить от четырех до 6,5 млрд евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для развития европейской оборонной промышленности.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером, который хотел выразить недовольство финансовыми требованиями Евросоюза.