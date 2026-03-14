Глава OMV Штерн сообщил о риске дефицита топлива в Европе
Европе грозит серьезная нехватка топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.
Как заявил глава OMV Альфред Штерн в интервью газете Die Presse, Европе грозит серьезная нехватка топлива из-за сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Мы находимся в серьёзной глобальной ситуации дефицита нефти, газа и топлива».
Штерн отметил, что мировое потребление нефти составляет около 100 млн баррелей в сутки, а стратегические резервы, введённые на рынок – это только 400 млн баррелей, которых хватит на четыре дня. По его словам, если бы потребовалось заменить объёмы, проходящие через Ормузский пролив, этих запасов хватило бы лишь на 14 дней.
Он добавил, что никто не может предсказать, как долго продлится кризис, и напомнил, что в 1970-е годы австрийцам приходилось отказываться от автомобилей один день в неделю для экономии топлива. Сейчас, по оценке Штерна, миру не хватает пятой части объёмов нефти, пятой части поставок СПГ и десятой части топлива. Он считает, что подобные меры экономии могут стать актуальными вновь, возможно, потребуется отказаться от использования автомобилей уже два дня в неделю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив только при оплате нефти юанями. Глава Евросовета выразил тревогу в связи с решением США по российской нефти. Дональд Трамп допустил возможность военного конвоирования танкеров в Ормузском проливе.