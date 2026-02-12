Примаков сообщил о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

Tекст: Вера Басилая

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о заметном увеличении числа заявок от граждан западных стран, желающих переехать в Россию. По его словам, основная причина этого тренда заключается в несогласии людей с политикой их государств, направленной на разрушение семейных институтов и традиционных моральных ценностей, передает РИА «Новости».

Как отметил глава Россотрудничества, такие обращения стали поступать все чаще в последние годы, что свидетельствует о растущем интересе к России как к стране, где ценятся традиционные устои общества.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в первые три квартала 2025 года почти 22 тыс. граждан воспользовались возможностью вернуться на историческую родину.

Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что граждане с Украины, проживающие в США, стали в несколько раз чаще обращаться по госпрограмме переселения в Россию.