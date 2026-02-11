Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
Постоянная межведомственная рабочая группа займется продвижением традиционных семейных ценностей и формированием семейно ориентированной среды в России, следует из поручения президента России Владимира Путина. Для информирования семей с детьми о доступной государственной поддержке на «Едином портале госуслуг» появится новый раздел «Госуслуги. Семья» и будет создано мобильное приложение.
Владимир Путин поручил администрации президента создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу. В задачи группы войдет работа по формированию семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационном пространстве, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Президент также для повышения осведомленности семей с детьми о доступных мерах государственной поддержки поручил обеспечить разработку раздела «Госуслуги. Семья» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также создание мобильного приложения, предоставляющего доступ к этому разделу, сопровождающего его функционирование и определяющего источники финансирования деятельности оператора.
Срок выполнения поручения установлен до 1 апреля 2026 года. Рабочая группа должна будет координировать усилия различных ведомств для реализации государственной демографической и семейной политики.
Правительство России утвердило план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года. Документ подразумевает поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.