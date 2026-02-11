Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность включения гарантий безопасности для России в итоговое мирное соглашение по Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Рютте, подобное соглашение должно быть результатом координации между украинской и российской сторонами, США и союзниками.

«В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне. И это включает в себя то, что необходимо для восстановления Украины после войны, само мирное урегулирование, включая чувствительные вопросы, например, вокруг территории. И, в-третьих, я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», – заявил Рютте.

Он также подчеркнул, что итоговый договор должен содержать механизмы, которые позволят избежать повторения ситуации с Минскими соглашениями и обеспечат выполнение договоренностей всеми сторонами. Среди обсуждаемых вопросов, по словам генсека НАТО, фигурируют и территориальные аспекты, а также детали послевоенного восстановления Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО допустил возможность ввода войск альянса на Украину после заключения мира. В то же время в ходе визита в Киев 3 февраля Рютте предсказал необходимость для киевского режима принять трудные решения ради достижения мира.

В свою очередь, МИД России отметил, что генеральный секретарь НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки Соединенных Штатов и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.



