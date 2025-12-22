Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В частности, Стефанчук отметил, что необходимо решить вопросы голосования для военных на фронте, определить механизм участия миллионов украинцев, находящихся за границей, проработать избирательные права граждан, находящихся в России, а также гарантировать присутствие иностранных наблюдателей для обеспечения демократии и безопасности избирательного процесса, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новости.Live».

Также спикер сообщил, что в понедельник им было подписано распоряжение о подготовке нового законопроекта, касающегося выборов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности организовать голосование для украинцев в России.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

