    10 декабря 2025, 08:50 • В мире

    Что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины

    Выборы на Украине рискуют стать ширмой для сохранения власти Зеленского

    Что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский согласен провести президентские выборы на Украине. Это решение было принято под давлением Дональда Трампа, заявившего ранее об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти. Тем не менее эксперты отмечают: неожиданные новости из Киева призваны стать маскировкой для сохранения у власти нынешнего руководства. За счет чего Зеленский пытается обмануть Трампа?

    Владимир Зеленский заявил о готовности провести на Украине президентские выборы. Он подчеркнул, что ждет соответствующих «предложений от партнеров и депутатов о законодательных изменениях», которые якобы сумеют помочь организовать голосование в стране во время военного положения.

    «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова», – добавил он. При этом Зеленский уточнил, что сам он также «готов» к организации новой электоральной кампании.

    Вопрос о необходимости проведения президентских выборов на Украине приобрел особую актуальность после недавнего интервью Дональда Трампа изданию Politico. В нем глава Белого дома упрекнул действующее руководство республики в том, что оно использует конфликт с Россией в качестве предлога для отказа от проведения голосования.

    Как отмечал президент США, подобная ситуация свидетельствует об отсутствии демократии на Украине. Несмотря на то, что Трамп не стал отрицать шансы на победу Зеленского на возможных выборах, он уточнил, что в настоящий момент переговорная позиция Москвы сильнее, чем у Киева.

    Напомним, президентские полномочия Владимира Зеленского формально истекли 20 мая 2024 года. С февраля 2022 года власть каждые 90 дней продлевает военное положение, которое, согласно официальной позиции Киева, делает невозможным организацию выборов. Сам Зеленский заявлял, что не озабочен вопросом легитимности, но готов провести голосование после установления перемирия.

    Однако юридически его позиция ничтожна, отмечал ранее политолог Алексей Нечаев. Он напомнил, что Зеленский был обязан либо провести выборы, либо в соответствии со статьей 108 Конституции Украины покинуть пост и передать полномочия спикеру Рады согласно статье 112. Поскольку это требование не выполнено, его подпись под любыми документами юридически сомнительна и может быть оспорена.

    Собственно, эту позицию последовательно занимает российское руководство. Как указал недавно президент Владимир Путин, Россия хочет «договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически». «От них кто может, кто хочет, тот пускай и ведет переговоры. Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками. Вот и все», – цитирует его пресс-служба Кремля.

    «Таким образом, внезапное заявление Зеленского о готовности к выборам – это попытка ответить на критику Трампа, совмещенная с набором заведомо сложных условий, которые перекладывают ответственность на внешних игроков и служат инструментом для политического маневра», – считает Нечаев.

    «Первый пункт – законодательные изменения. Их разработка требует времени, и в условиях грядущих праздников быстро принять такие законы малореально даже под давлением Трампа. Но это не главное. Формально Конституция не запрещает выборы президента во время военного положения – в отличие от выборов в Раду», – продолжает он.

    «Поэтому акцент Зеленского на «юридических препятствиях» выглядит скорее техническим прикрытием.

    Через изменение законов он стремится выстроить удобную для себя архитектуру выборов: особые правила голосования для военнослужащих, превращающие армию в мощный административный ресурс, и особые условия для голосования диаспоры через, например, приложение «Дія» (аналог «Госуслуг»)», – пояснил собеседник.

    «Отчасти он пытается воспроизвести молдавскую модель, где правильно подсчитанные голоса уехавших граждан фактически определяют исход выборов внутри страны. А для надежности результат закрепляется послушным голосованием военных», – говорит эксперт.

    «Второй пункт – «обеспечение безопасности» от США и ЕС. По сути, это либо намек на перемирие на неприемлемых для России условиях, либо дипломатически завуалированный запрос на усиление западного участия в конфликте под предлогом «создания условий для выборов». Ход откровенно провокационный. Если бы Зеленский действительно стремился провести голосование, он начал бы с простых шагов», – рассуждает он.

    «Например, мог бы объявить об одностороннем прекращении огня для подготовки к выборам и отвести войска из контролируемых ВСУ районов Донбасса.

    Это создало бы базовый уровень безопасности и позволило бы России рассмотреть вопрос по существу. Но вместо этого Зеленский перекладывает ответственность на США и ЕС, выдвигая невыполнимое требование и оставляя себе удобную реплику на случай провала: «Условия не выполнены – выборы невозможны», – добавляет собеседник.

    «В этом и состоит расчет: не провести электоральную кампанию, а максимально растянуть переговорный процесс. Зеленский поднимает тему, но тут же топит ее в бесконечных согласованиях и дипломатических консультациях с европейскими партнерами, эффективность которых в практическом смысле стремится к нулю. На словах – готовность к голосованию. На деле – политический блеф, призванный лишь снять напряжение в отношениях с Трампом», – считает эксперт.

    «Тем не менее полностью исключать сценарий выборов нельзя. Если предположить, что «дух Анкориджа» включает отдельные договоренности между Путиным и Трампом о порядке проведения выборов на Украине, а затем последует жесткий внешний нажим, шестеренки на Банковой и Грушевского в Киеве начнут вращаться быстрее», – уверен он.

    «Но развилка остается прежней: либо заведомо невыполнимые условия Зеленского похоронят саму идею выборов, либо под внешним давлением будет запущен управляемый сценарий – даже вопреки сопротивлению и самого Зеленского, и его европейских партнеров», – поясняет Нечаев.

    По оценке политолога Владимира Корнилова, в целом последние заявления Трампа стали реакцией Белого дома на некорректное восприятие Киевом мирного плана США. «Он может стерпеть многое: коррупцию, обман, ошибки. Но закрывать глаза на откровенное неуважение президент Штатов не намерен. Тот факт, что Зеленский вовремя не прочитал документ – прямое оскорбление для действующей администрации», – говорит он.

    Подобную реакцию Трампа политолог-американист Рафаэль Ордуханян также связывает с откровенным желанием главы Белого дома избавиться от Зеленского. Поэтому мнимая готовность последнего к выборам, судя по всему, большой роли не играет.

    «Вероятно, в Вашингтоне появились новые данные о падении рейтинга этого украинского деятеля»,

    – рассуждает он. На это указывает и изменение тональности западной прессы. Так, в британской The Daily Telegraph недавно появилась статья с критикой Зеленского за препирательства по мирной сделке. «Если негатив исходит уже из Европы – это в какой-то степени согласованная позиция. Если Зеленский догадается вовремя уйти, у него есть шансы остаться живым и здоровым. А в какой форме к нему придет политическая смерть – уже детали», – подчеркнул американист.

    Политолог также считает, что заявление Трампа продиктовано не столько его личными амбициями, сколько очевидным ходом событий. «Российская армия продвигается, и это сигнал всему миру о скором конце Зеленского. Президент США лишь торопится извлечь из этого максимум политических дивидендов. Он сделает то, что умеет: заявит, что именно он устранил «ненужную деталь», и присвоит себе успех в урегулировании», – заключил Ордуханян.

