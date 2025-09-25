Зеленский заявил о возможности отставки после завершения конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку после завершения конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом он сказал в интервью изданию Axios.

По его словам, он «будет готов уйти в отставку», если сочтет свою работу завершенной после окончания войны.

По словам Зеленского, он также сообщил американскому президенту Дональду Трампу, что может дать сигнал парламенту начать подготовку к выборам в случае прекращения огня.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако проведение выборов в 2024 году было отменено из-за военного положения и всеобщей мобилизации. В самой Украине и на Западе его неоднократно обвиняли в монополизации власти на фоне продолжающегося конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно при условии прекращения огня и международной поддержке.

Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в выборах президента.

До этого Зеленский выразил желание провести президентские выборы на Украине, чтобы прекратить политические споры.