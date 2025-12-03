Tекст: Дарья Григоренко

«Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии», – отметил премьер в интервью газете La Libre, передает ТАСС.

Де Вевер подчеркнул, что раньше суверенные активы других стран в подобных ситуациях лишь замораживались, и их передача была возможна только после поражения государства-держателя. Однако, по его словам, подобный сценарий в случае с Россией выглядит крайне маловероятным. Он также отметил, что никогда прежде замороженные суверенные средства другой страны не изымались и не передавались третьей стороне.

Де Вевер также добавил, что даже теоретическое поражение России нежелательно, поскольку это может вызвать нестабильность внутри ядерной державы.

Накануне экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украине предстоит столкнуться с тяжелой реальностью и пережить тактическое поражение.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что отказ Киева от предложений США приведет к повторению событий, подобных произошедшему в Купянске, на других ключевых участках фронта. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.