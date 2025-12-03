Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.0 комментариев
Премьер Бельгии де Вевер назвал «поражение России» на Украине иллюзией
Никто не верит в поражение России в конфликте с Украиной, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
«Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии», – отметил премьер в интервью газете La Libre, передает ТАСС.
Де Вевер подчеркнул, что раньше суверенные активы других стран в подобных ситуациях лишь замораживались, и их передача была возможна только после поражения государства-держателя. Однако, по его словам, подобный сценарий в случае с Россией выглядит крайне маловероятным. Он также отметил, что никогда прежде замороженные суверенные средства другой страны не изымались и не передавались третьей стороне.
Де Вевер также добавил, что даже теоретическое поражение России нежелательно, поскольку это может вызвать нестабильность внутри ядерной державы.
Накануне экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украине предстоит столкнуться с тяжелой реальностью и пережить тактическое поражение.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что отказ Киева от предложений США приведет к повторению событий, подобных произошедшему в Купянске, на других ключевых участках фронта. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.