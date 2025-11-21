Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»

Путин пригрозил Киеву повторением событий в Купянске на других участках фронта

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Путина, европейские страны и украинская сторона должны осознавать ответственность за подобные решения, передает РИА «Новости».

Президент заявил, что ситуация в освобожденном украинскими войсками Купянске была существенно иной, чем заявлялось в Киеве. «Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками», – напомнил он.

По словам президента, на самом деле город уже тогда практически полностью контролировался российскими силами: «Хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

Путин также отметил, что заявления Киева могут свидетельствовать либо о недостатке объективной информации, либо о неспособности ее правильно оценивать: «О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить».

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

Российский лидер допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.