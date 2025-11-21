Путин сообщил об обсуждении мирного плана Трампа до саммита на Аляске

Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Путин: Мирный план Трампа обсуждался еще до саммита на Аляске
Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждение мирных инициатив Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.
По словам российского лидера, тема рассматривалась непублично и затрагивалась только на самом общем уровне, передает ТАСС.
«Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов. Он также подчеркнул невозможность успеха мирных переговоров по Украине при их открытом обсуждении в публичном пространстве.
В свою очередь, Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки в случае отказа подписать американский план урегулирования до 27 ноября.