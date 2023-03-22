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Мэр Калининграда ушел в отставку
Глава Калининграда Евгений Любивый подал в отставку
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Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку, вопрос будет рассмотрен в среду на заседании горсовета депутатов, сообщил источник в администрации города.
Как сообщил источник РИА «Новости», Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен в среду на заседании по итогам голосования депутатов.
По словам источника, причины ухода с должности не известны.
Шойгу рассказал, чем закончится СВО
Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о завершении любого военного конфликта миром
Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине, но рассказал, чем закончится СВО.
Как заявил Шойгу, «любая война заканчивается миром», передает РИА «Новости».
Напомним, комментируя намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Шойгу заявил, что до ядерного столкновения остается все меньше ступеней.
Актер Збруев рассказал о своей пенсии
Российский актер театра и кино Александр Збруев заявил, что не знает размер своих пенсионных выплат.
Збруев сообщил, что размер пенсии, по его мнению, «очень-очень важен» для неработающих пенсионеров, поэтому они его знают точно.
«Я ведь работаю», – указал артист в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Актер добавил, что получает пенсию на банковскую карту, но точный размер выплат назвать не может.
Артист рассказал, что его пенсия отличается от суммы, получаемой другими актерами, так как ему полагается надбавка за статус народного артиста РСФСР.
Напомним, Збруева многие зрители помнят по фильмам «Все будет хорошо», «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс» и многим другим.
Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело
Лавров заявил, что российско-китайские переговоры – дело Москвы и Пекина, а не Вашингтона
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на российско-китайские переговоры в Москве, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «это не их дело».
Лавров подчеркнул, что переговоры касаются России и Китая, «это не американское дело», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Лавров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, которые прошли в Кремле.
В МИД сообщили о желании 16 стран присоединиться к БРИКС
Замглавы МИД России Рябков: Уже 16 стран захотели вступить в БРИКС
Число желающих присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) увеличивается каждый месяц, вступить туда хотят уже 16 стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
На вопрос о том, сколько государств сейчас находятся в списке желающих присоединиться к БРИКС, Рябков ответил, что «цифры варьируются буквально каждый месяц», наиболее реалистичная цифра на сегодня – 16, передает ТАСС.
Ранее в МИД допустили возможность создания единой валюты стран БРИКС.
Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ опоздали с контратакой в Артемовске
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ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в Сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артемовска и окрестностей.
«Накопление резервов противника в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других населенных пунктах, примыкающих к линии фронта, показывает подготовку ВСУ к атаке. Поэтому наши штурмовые подразделения делают все возможное, чтобы растаскивать эти формирования противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В результате ВСУ вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехово и Васильевки. Однако это не означает, что риски наступления ВСУ серьезно снижаются. Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России», – рассуждает эксперт.
«Эти стыки действительно могут быть уязвимыми. Подобные удары рассчитываются на слабо проработанное взаимодействие различных групп войск. Но заявление Пригожина предвосхищает события и дает нам возможность подготовиться», – объясняет собеседник.
«Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артемовске – большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70% населенного пункта. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – продолжил аналитик.
«О лобовом штурме Артемовска также говорить не приходится. Поэтому ВСУ попытаются нанести именно фланговый удар», – говорит Онуфриенко. «Конечно, они могут предпринять попытку контратаки, но тогда они упрутся либо в Соледар, либо в Северский Донец. Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели – контратаке на юге», – иронично замечает эксперт.
«Вместе с тем локальный удар может спасти лицо Зеленского и показать Западу, что ВСУ в силах удерживать город. Этот медийный успех будет обеспечен сотнями трупов, если не больше. Но чтобы противостоять этим попыткам, нашим военным необходимо улучшить коммуникацию между собой, повысить оперативную скорость работы войск и добавить резервы на данном направлении», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было опубликовано сообщение, что ВСУ в конце марта – начале апреля могут начать наступление и «нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ».
Между тем в ЛНР сообщают, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
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Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений
Верховный суд дал разъяснения, когда сдачу в плен можно расценивать как военное преступление
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Сдача в плен является преступлением только в том случае, если она была совершена сознательно, при имеющейся возможности оказать сопротивление и избежать захвата, говорится в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы Верховного суда России.
На сайте РАПСИ отмечается, что в случае, если военный по своему физическому состоянию не может уклониться от плена, фактический его захват противником не является преступлением. При этом важно понимать, что согласно ст. 23 Устава внутренней службы ВС РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику.
Также Верховный суд уточняет, что добровольная сдача в плен квалифицируется по ст. 352.1 УК РФ только при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена).
Так, если судом будет установлено, что участвовавшее в составе противостоящих России войск иностранного государства лицо именно в этих целях (противостояние РФ) сдалось в плен, содеянное подлежит оценке исключительно как государственная измена.
Помимо прочего, Верховный суд объяснил разницу между самовольным оставлением места службы и дезертирством. Так, ответственность за самовольное оставление места службы наступает только при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы.
При этом при дезертирстве военный имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы, о чем могут свидетельствовать приобретение или изготовление подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что оно прослужило установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва.
Поясняется, что дезертирство является длящимся преступлением. Для военнослужащих, призванных на военную службу, оно считается оконченным с момента достижения ими возраста, после наступления которого указанные обязанности ни при каких обстоятельствах на них не могут быть возложены.
«Если дезертирство в силу отпадения у лица соответствующих обязанностей окончено, но при этом оно уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности приостанавливается», – уточняет высшая инстанция.
При этом при самовольном оставлении места службы течение срока отсутствия не прерывается и в том случае, если в период незаконного пребывания военнослужащего вне части командир издает приказ об исключении такого лица из списков личного состава воинской части в целях сокрытия преступления.
Также отмечается, что если преступление против военной службы не повлекло тяжких последствий и не нанесло существенного вреда интересам службы или безопасности государства, суд может вынести оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.
Высшая инстанция рекомендует судам иметь в виду: если общественно опасные последствия характеризуются оценочными, а не объективными признаками, то «в случае отсутствия неисполнения приказа содеянное даже формально не будет содержать всех признаков преступления».
«В этих случаях надлежит постановить оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления, но лица могут быть привлечены в установленном порядке к дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в ВС.
Профессор Карнеев объяснил свой обморок в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым»
Глава Школы востоковедения НИУ ВШЭ Карнеев объяснил свой обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Андрей Карнеев, который упал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», заявил, что «нехорошо себя почувствовал», но с темой обсуждения это не было связано.
Карнеев пояснил, что, почувствовав себя плохо, не стал покидать передачу, решив «дождаться перерыва». В результате, как заявил профессор, «буквально на две-три секунды потерял равновесие», пишет «Фонтанка».
«Врача срочно в студию! Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, все хорошо!» – сказал Соловьев. Несколько участников передачи подбежали к упавшему Карнееву.
Позднее он заявил, что врача «позвали на всякий случай», тот решил, что «ничего страшного». Карнеев отметил, что, насколько может судить, не терял сознание, а просто упал.
В Telegram-канале Соловьева сообщается, что «обморок был кратковременным».
В передаче также участвовали член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Куликов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, политолог Дмитрий Дробницкий, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский и зампредседателя Госдумы Александр Бабаков.
Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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В Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном
Минобороны Британии решило поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
Власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
По заявлению Голди, вместе с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2, Британия будет поставлять боеприпасы, в том числе содержащие обедненный уран бронебойные снаряды, которые обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники, передает ТАСС.
Ранее эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов заявил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь, теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине.
По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
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Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.
Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».
Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Пентагон отказался передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пентагон: США не передают Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о поставках США Киеву боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией Райдер ответил, что такого в планах нет.
«Насколько я знаю, нет. Мы – нет», – цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Напомним, замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соответствующим образом, если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
Венгрия отвергла наложение вето на публикацию заявления ЕС об ордере МУС на арест Путина
Будапешт отверг блокировку Венгрией заявления ЕС об ордере МУС на арест Путина
Венгрия назвала ложью сообщения Bloomberg о том, что она якобы наложила вето на публикацию совместного заявления Евросоюза по вопросу о выдаче Международным уголовным судом (МУС) «ордера на арест» российского президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай.
По его словам, правда заключается в том, что Будапешт изложил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю свою позицию, передает ТАСС.
Она заключается в том, что Венгрия принимает к сведению решение Международного уголовного суда, но не намерена его как-либо комментировать.
При этом если Боррель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого, сказал Пацолай, чьи слова приводит агентство MTI.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС о выдаче международного ордера на арест Путина.
Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.