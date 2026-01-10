Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.9 комментариев
Полковник Райснер: Развертывание «Орешника» усугубило раскол внутри НАТО
Размещение ракетного комплекса «Орешник» военными России усиливает внутренние разногласия стран НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных систем и приоритетов, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung.
В ходе беседы он отметил: «Это еще больше усугубляет раскол в НАТО», передает Ura.ru.
По словам Райснера, новые российские возможности вынуждают европейские государства пересмотреть свои противоракетные оборонительные системы и системы раннего предупреждения. Он подчеркнул, что европейцам необходимо начать «серьезно и реалистично» оценивать складывающуюся стратегическую ситуацию.
Эксперт связал дискуссии вокруг Гренландии с увеличением значения Арктики и северных маршрутов для военных стратегий России и США. По его оценке, появление «Орешника» меняет баланс сил на северном направлении и обостряет споры между членами НАТО по вопросам оборонных приоритетов, финансирования и размещения военной инфраструктуры.
Райснер считает, что Европе придется ускорить обновление средств ПРО и систем раннего оповещения для сокращения времени реагирования на возможные угрозы.
