Tекст: Елизавета Шишкова

Российские удары по Украине с использованием ракет «Орешник» стали сигналом для Североатлантического альянса, об этом в своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, передает РИА «Новости».

По его словам, «это предупреждение НАТО», а сами ракеты отличаются большой мощностью и невозможностью их перехвата.

Дизен обвинил западные страны в том, что они оказывают содействие террористическим действиям киевского режима против России, включая удары по аэродромам и атаку беспилотников на резиденцию президента России в декабре. Он отметил, что утверждения о самостоятельности Украины в проведении подобных атак являются, по его мнению, «совершенно бессмысленными и обманчивыми».

Профессор добавил, что моральное позерство и военная пропаганда не смогут никого защитить, если последует ответный удар со стороны России.

Военные России провели массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России.

Политолог Иван Лизан отметил, что ВС России наносят удары только по целям, снижающим боеспособность ВСУ.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что применение комплекса «Орешник» стало правильным ответом против угроз, сравнив его с действием галоперидола.