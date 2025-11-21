Песков заявил о невозможности переговоров по Украине в «мегафонном» режиме

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль не намерен вести переговоры по украинскому урегулированию в «мегафонном режиме», передает ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, Россия открыта к мирным переговорам, но лишь ради реального достижения успеха, а не ради процесса ради процесса.

«Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о восприятии в России мирного плана США по Украине.

Кроме того, Песков, выступая на брифинге, заявил, что в переговорах между Россией и США по так называемым раздражителям практически не отмечено продвижения. По его словам, американская сторона связывает успех обсуждений с ходом украинского урегулирования, из-за чего позиции остаются далекими друг от друга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эффективное наступление Вооруженных сил России вынуждает Владимира Зеленского идти на переговоры по урегулированию.

В Кремле заявили, что Киеву необходимо немедленно принять решение о переговорах, иначе потом будет поздно. Россия по-прежнему открыта для любых мирных переговоров по ситуации на Украине.