  • Новость часаКремль назвал способ принуждения Зеленского к миру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»
    В Норвегии вспомнили предсказание Жириновского о судьбе Украины
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    Российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    Минфин сообщил о планах усилить контроль за маркетплейсами
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    7 комментариев
    21 ноября 2025, 14:30 • Новости дня

    Песков подчеркнул открытость России для переговоров по Украине

    Песков: Москва открыта к мирным переговорам по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия по-прежнему открыта для любых мирных переговоров по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

    «Мы полностью открыты и сохраняем нашу открытость для мирных переговоров», – подчеркнул Песков, передает ТАСС. Он также отметил, что Россия и США продолжают поддерживать контакты.

    «Контакты наши (РФ и США) не прекращаются, и мы их никогда не прекращали», – добавил представитель Кремля.

    В сентябре Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной.

    Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    Комментарии (5)
    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск

    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области

    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение ВСУ, окруженных на берегу реки Оскол.

    На уточняющий вопрос президента, завершена ли операция полностью, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что Купянск находится под полным контролем российских сил.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (9)
    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 11:08 • Новости дня
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, пишут «Ведомости».

    Из плана убрали требование о проведении аудита полного объема международной помощи Украине с самого начала спецоперации. По данным газеты, предусматривалось, что аудит мог бы стать инструментом для выявления возможных коррупционных нарушений.

    В опубликованной версии документа зафиксировано, что все стороны конфликта получат «полную амнистию за свои действия» на период осуществления поддержки.

    The Wall Street Journal сообщила, что Украина должна передать под контроль России Восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Кроме того, Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    В Кремле заявили, что Москва не получала сообщения о согласии Киева на переговоры по плану Дональда Трампа.

    Комментарии (11)
    21 ноября 2025, 10:54 • Новости дня
    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Зеленский отказался отправить в отставку главу офиса президента Украины Ермака

    Зеленский отказался увольнять Ермака
    @ Zelenskiy/Offical Telegram Account/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак сохранит пост главы президентского офиса и не уйдет в отставку, сообщили Hromadske и «Украинская правда».

    Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» дал понять, что не собирается отправлять в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, пишет «Коммерсантъ».

    По словам одного из участников совещания, Зеленский подчеркнул, что кадровые назначения в офисе президента – это зона его личной ответственности, дав понять, что отставки Ермака не будет.

    Как отмечает издание, на заседании также подняли тему назначения новых министров. Зеленский порекомендовал депутатам предлагать возможные кандидатуры премьер-министру Юлии Свириденко.

    Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что в ближайшее время последует масштабная контратака против всех участников расследования коррупционного скандала вокруг Ермака.

    Фракция «Европейской солидарности» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить Ермака и Умерова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине

    Небензя описал коррупционный скандал на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя начал речь на заседании СБ ООН по Украине со слов благодарности за это собрание, за которое проголосовали представители западных стран, но которые будто совсем не замечают громкого коррупционного скандала.

    Он отметил, что для России ничего нового в скандальном разоблачении нет, к тому же Москва не раз предупреждала западных коллег о том, что они имеют дело с «вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги».

    «И это было даже не «тайное», которое стало «явным». Это было настолько очевидно, что только слепой мог этого не замечать. Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: «А где денежки?» – «Какие денежки?» – поиронизировал Небензя во время выступления.

    Российский дипломат отметил, что глава киевского режима Влдаимир Зеленский продолжает «кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие», чтобы тратить на пользу себе и окружению, при этом у Европы уже не осталось денег на Украину.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал, а Небензя в СБ ООН указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине.

    Комментарии (9)
    20 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств

    Политолог Ткаченко: Многие жители Восточной Европы надеются на возобновление диалога с Россией

    Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исторические связи с Россией побуждают граждан восточноевропейских стран относиться к Москве с большим пониманием, чем у жителей Западной Европы. Этим объясняется их повышенное внимание к российской позиции, заявил политолог Станислав Ткаченко, комментируя интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств, подготовленному газетой ВЗГЛЯД.

    «Исторически многие страны Восточной Европы сохраняют тесные связи с Россией. Безусловно, в имперский и советский периоды между нами возникали серьезные противоречия, однако в нашей общей истории было немало и совместных достижений. Жители бывшей Югославии, Чехословакии и Болгарии об этом помнят», – отметил профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    По его словам, именно этим объясняется значительный резонанс, который вызвал рейтинг недружественных правительств в регионе. «Для местных журналистов, граждан и политиков важно понимать реальное отношение России к проводимой их странами политике. В этом плане, проект попал точно в цель, поскольку он отказывается рассматривать ЕС как единое целое», – поясняет собеседник.

    «Рейтинг наглядно показывает, что мы не стремимся оценивать всех по одному шаблону, а признаем: часть западных стран оказалась «по ту сторону баррикад» вынужденно. Донесение этой идеи, очевидной для нас, крайне важно для тех европейцев, кто надеется на восстановление диалога с Москвой», – подчеркнул Ткаченко.

    При этом эксперт указал на кумулятивный эффект публикации: «Жителям восточноевропейских стран-членов ЕС необходимо увидеть ноябрьский рейтинг, ознакомиться с мнениями других российских экспертов. В совокупности такие шаги способны со временем улучшить динамику в отношениях между нашими государствами. Это чрезвычайно важная работа».

    Ранее газета ВЗГЛЯД составила «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. По итогам октября главным «недоброжелателем» Москвы стал Лондон. Второе место разделили Берлин и Париж.

    Примечательно, что рейтинг произвел резонанс в странах Восточной Европы. «Первое место топа стало большим сюрпризом!», – пишет Serbian Times. Болгарское издание Novinite порадовалось тому, что София оказалась в самом низу таблицы с результатом в 25 баллов. Косовская Koha изумилась, почему в проекте не упомянута Приштина, хотя Россия считает Косово частью Сербии.

    Внимание рейтингу также уделили «Слободен печат» из Северной Македонии и одна из крупнейших газет Чехии Prague Morning, а также другие СМИ Центральной Европы. Напомним, рейтинг недружественных правительств будет обновляться ежемесячно. Политолог Вадим Козюлин предположил, что в ноябре главными претендентами на первое место станут Британия и Франция.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 21:35 • Новости дня
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Глава государства попросил начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова доложить ему о выполнении этого поручения, передает ТАСС.

    «Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Комментарии (11)
    20 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Посол Украины в Вашингтоне назвала бессмысленным новый план США
    Посол Украины в Вашингтоне назвала бессмысленным новый план США
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый план урегулирования конфликта на Украине бессмысленно рассматривать, если в его основе – предложения России, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Если говорить о плане из 28 пунктов, который адаптирует российские предложения, то даже смысла нет на это смотреть, потому что там нет ничего нового», – приводит РИА «Новости» слова украинского посла на женском саммите в Вашингтоне.

    Стефанишина также указала на положительную динамику визита министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев и подчеркнула важность прямого диалога с американской стороной для запуска конструктивного процесса.

    Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле, по итогам которых состоялся обмен пленными. Также был осуществлен обмен телами погибших военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

    А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции, пишет The Wall Street Jurnal.

    План мира по Украине, подготовленный администрацией Дональда Трампа, предусматривает значительные уступки со стороны Киева и серьезные экономические и политические стимулы для Москвы, сообщает The Wall Street Journal.

    В частности, Украина должна передать под контроль России восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон, в свою очередь, готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    Согласно утекшему проекту, сила украинской армии будет ограничена 600 тыс. человек, а перспективы вступления страны в НАТО полностью исключаются.

    Документ содержит положения о безопасности, по которым США не берут на себя обязательств по прямой военной поддержке Киева, но обещают разведывательную и логистическую помощь в случае возобновления конфликта. Гарантии рассчитаны на десять лет с возможностью продления.

    План также предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней, несмотря на скандал с коррупцией вокруг администрации Владимира Зеленского.

    Американская сторона обещает участие в восстановлении украинской экономики – в частности, отремонтировать газопроводы и содействовать внедрению проектов искусственного интеллекта. Вся реализация соглашения ляжет под контроль специально созданного мирного совета под руководством Трампа.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Ливитт, «этот план создан с учетом реалий четырехлетней разрушительной войны, чтобы найти наилучший сценарий выигрыша обеих сторон». Ливитт утверждает, что секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров поддержал большинство пунктов плана, согласовав их с Вашингтоном. Впрочем, постоянная зампредставителя Украины в ООН Кристина Гайовышин отметила, что Киев категорически против уступки территорий и ограничения потенциала вооруженных сил.

    Одновременно Европа разрабатывает собственную альтернативную инициативу, более выгодную для Киева, и пытается убедить украинское руководство поддержать именно ее. По заявлению высокопоставленных представителей ЕС, европейские страны не были допущены к обсуждению американского плана и стали его изучать только после публикации.

    Проект также включает положения о разделе электроэнергии Запорожской АЭС между Россией и Украиной, контроле над замороженными активами российского Центробанка и создании специальной амнистии для всех участников конфликта. Ключевой пункт – обязательство России не вторгаться не только на Украину, но и к ее соседям.

    Американские официальные лица подчеркивают, что проект является рабочим и может быть скорректирован в ходе дальнейших переговоров.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва и Вашингтон в настоящее время не обсуждают перемирие, а любые соглашения должны учитывать российские претензии относительно расширения НАТО и статуса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в пятницу не подтверждали получение от Киева согласия на переговоры по плану Дональда Трампа.

    Financial Times ранее сообщила о том, что Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    Посол Украины в Вашингтоне назвала новый вариант плана США бессмысленным.

    Комментарии (17)
    20 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 04:41 • Новости дня
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Письмо с инициативой о запрете скидок и акций на маркетплейсах в зависимости от средства платежа поступило председателю Госдумы Вячеславу Володину, за подписью руководителей ведущих российских банков.

    Руководители Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили установить единые цены на маркетплейсах вне зависимости от способа оплаты, передает РИА «Новости».

    Согласно письму банкиров на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, необходимо обязать маркетплейсы устанавливать одну и ту же цену на товары и не предоставлять скидки, акции или бонусы при оплате различными электронными средствами.

    «Необходимо предусмотреть прямую обязанность маркетплейсов устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах вне зависимости от используемого для оплаты электронного средства платежа», – сказано в письме банкиров.

    Авторы обращения пояснили, что подобная мера пресечет недобросовестную практику предоставления скидок при оплате картами аффилированных банков и обеспечит равные условия для клиентов всех банков.

    Они считают целесообразным запретить маркетплейсам инвестировать средства в снижение цен не только через прямые скидки, но и через бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.

    Исключение, по мнению банкиров, можно сделать только для собственной продукции платформ и социально значимых категорий товаров. При этом такие послабления не должны быть связаны со способом оплаты или банком, который выпустил карту.

    В заключение главы крупнейших банков выразили мнение, что внедрение этих правил не приведет к росту цен для покупателей, но поможет выровнять конкурентную среду и позволит перейти к устойчивому развитию онлайн-торговли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries. При этом Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты. В Ozon и Wildberries уже предупредили о риске роста цен на товары из-за претензий банков.

    Комментарии (23)
    21 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

    Военкор Громов: У блокированных под Купянском батальонов ВСУ два пути – плен или бегство вплавь через Оскол

    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение Купянской агломерации позволит России нарастить снабжение группировки «Запад» для наступления на Чугуев. От него открывается дорога на Харьков. Также успехи на этом участке фронта позволят двигаться на Славянск, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Федор Громов и Юрий Кнутов. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Купянск был освобожден российскими войсками.

    «Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил, занятых деблокадой. В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», – предупредил военкор Федор Громов.

    «Собственно, занятие Купянска решает для нас сразу несколько важнейших задач. Если российские войска встанут по Осколу, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления. Держать оборону по реке гораздо легче, чем, например, в поле», – объяснил собеседник.

    «Купянск – крупный железнодорожный узел. Контроль над ним даст возможность нарастить снабжение группировки «Запад» для масштабной перегруппировки сил. Затем мы можем начать наступление в сторону Великого Бурлука или Чугуева, что открывает дорогу на Харьков. Все зависит от направления главного удара, которое выберет военно-политическое руководство России», – пояснил спикер.

    «Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», – резюмировал Громов.

    «В районе Купянска ситуация остается сложной. Российские военные освободили сам город, но впереди – работа в агломерации. Речь идет в том числе о поселке Купянск-Узловой, который прилегает к Купянску с юга», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Впрочем, как напомнил собеседник, у ВС России есть опыт в Купянске. «Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», – акцентировал аналитик. Успехи на этом участке фронта позволят, среди прочего, двигаться на Славянск, указал Кнутов.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Купянск в Харьковской области перешел под полный контроль российских войск. Город освободили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии.

    «Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Купянск являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ на данном направлении», – отметил свою очередь командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – отметил он.

    Путин поинтересовался, удается ли российской стороне создать условия, чтобы 15 блокированных батальонов ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен. «Условия созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение о сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – ответил Герасимов.

    Контроль над Купянском является ключевым для российских сил на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России за пределы города сократит возможности ВСУ бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах ЛНР. По его словам, от украинских атак очень страдало мирное население.

    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский отказался увольнять Ермака
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    Премьер Японии отказалась извиняться перед Китаем
    Президент Ирана заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
    Ростех выразил соболезнования в связи с крушением истребителя Tejas в Дубае
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    По факту нападения таксиста-мигранта на женщину в Москве завели дело

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации