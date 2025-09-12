Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной

Песков сообщил о паузе в контактах переговорщиков России и Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с контактами между Москвой и Киевом.

Песков отметил: «Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе».

Он также подчеркнул, что российская сторона по-прежнему готова к поиску мирных решений по урегулированию ситуации вокруг Украины. По словам Пескова, «российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования».

Песков добавил, что европейские страны препятствуют продвижению переговорного процесса. «Но то, что европейцы мешают – это, действительно, так. Это ни для кого не секрет», – заявил представитель Кремля.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что Украину не пригласили на саммит России и США на Аляске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения сложных переговоров.