Песков заявил о предстоящем сложном диалоге по урегулированию на Украине

Песков: Предстоит сложный разговор по урегулированию на Украине

Tекст: Антон Антонов

По словам Пескова, все мировые собеседники президента России Владимира Путина поддерживают его переговоры с президентом США Дональдом Трампом и мирные инициативы по Украине.

«Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», – приводит слова Пескова ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил изменение риторики Киева по вопросу прямых переговоров с Москвой. Руководство Украины ранее полностью исключало возможность ведения таких переговоров. В последнее время Киев просил об установлении контактов с российской стороной, сказал Путин.

Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева в случае согласия на визит для переговоров в Москву.