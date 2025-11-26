Удары нанесены по объектам ВМС Украины в Одесской области

Tекст: Мария Иванова

По информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удары были нанесены по объектам Военно-морских сил Украины в Одесской области, цехам по производству беспилотников в Харькове и Харьковской области, сообщает РИА «Новости».

Также были поражены склады БПЛА под Одессой. Лебедев уточнил: «Одесская область. Уничтоженные цели: объекты ВМС Украины в области,... склады БПЛА под Одессой».

В Харькове и Харьковской области, по его словам, удалось поразить цеха по сборке беспилотников, позиции ПВО, а также транспортные узлы на выезде из Харькова в направлении городов Полтава и Чугуев. Нанесённые удары пришлись, в том числе, по важным логистическим объектам, затруднив переброску военной техники.

Кроме того, в Запорожье был нанесен ночной удар по крупной военной базе ВСУ. Сергей Лебедев отметил, что подтверждено минимум четыре точных попадания по «Уральскому казарменному комплексу», который использовался для базирования штурмовых групп, хранения боеприпасов и оборудования.

В Сумской области атаки были нацелены на командный пункт оперативно-тактической группировки ВСУ, склады беспилотников и радиолокационные посты. В Черниговской области уничтожены объекты территориальной обороны, склады с боекомплектом и ретрансляторы связи ПВО, а в Днепропетровской области удары пришлись по ремонтным военным объектам и железнодорожной инфраструктуре.

Отметим, что город Запорожье и часть Запорожской области находятся под контролем украинских войск, хотя большая часть региона с осени 2022 года считается субъектом России после референдума. Административным центром временно стал город Мелитополь, а обстрелы региона продолжаются со стороны Киева.

