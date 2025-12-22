Фицо: Словакия не поддерживает «безумные планы» ЕС по финансированию Украины

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Фицо, при обсуждении в Европейском совете он намерен голосовать против предоставления военных кредитов Украине и участия Словакии в подобных инициативах, передает РИА «Новости».

«Я вам гарантирую что если поеду на Европейский совет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов», – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что республика должна направлять финансовые ресурсы на внутренние нужды и развитие собственной инфраструктуры.

Фицо сделал это заявление в ходе торжественного открытия тоннеля Вишньове – самого длинного автомобильного тоннеля Словакии, строительство которого продолжалось почти 30 лет. Трансляция церемонии велась в прямом эфире телеканалом ТА3.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета.

Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.