Tекст: Тимур Шайдуллин

На предстоящем заседании Евросовета Словакия не поддержит принятие решений о финансировании военных нужд Украины, передает ТАСС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о принципиальном отказе от поддержки выделения средств на войну.

По словам политика, Братислава готова оказывать помощь Украине только на двухсторонней основе, в том числе в сферах разминирования и гуманитарных проектов. Фицо отметил, что считает возможным использование замороженных российских активов только для послевоенного восстановления Украины, при условии заключения мирного соглашения между сторонами конфликта.

Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует самостоятельное решение для урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил поддержку европейской интеграции Сербии и осудил действия Евросоюза, препятствующие процессу присоединения Сербии из-за ее независимой позиции, заявив, что такие шаги не обоснованы здравым смыслом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что западные страны быстро наладят отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.

Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.