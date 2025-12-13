  • Новость часаЛукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочнуюю заморозку активов в ЕС
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    Bild сообщила о подключении Бундесвера к операции «Восточный щит»
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    16 комментариев
    13 декабря 2025, 18:31 • Новости дня

    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО

    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Западные страны массово поспешат восстанавливать торговые и экономические связи с Россией после окончания конфликта на Украине, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

    «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава правительства Словакии раскритиковал существующие ограничения на торговлю российским газом для своей страны. По его словам, абсурдно запрещать Братиславе покупать энергоносители у России, в то время как российский сжиженный газ продолжает поступать в некоторые европейские страны в больших объемах.

    Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    12 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, они попали под ФАБы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

    В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

    После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    Комментарии (28)
    13 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Странам Евросоюза следует покинуть ООН, пока там есть Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о рекомендациях ЕС избегать российских дипломатов.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщение о том, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) порекомендовала избегать мероприятий с дипломатами из России. Она отметила, что, по ее мнению, подобные инструкции лишь полумеры. Зрелым решением был бы выход стран Евросоюза из Организации Объединенных Наций, пока там есть Россия.

    «Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», – сыронизировала она.

    Источник ранее сообщал, что ЕСВС выпустила указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами. В них содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    Комментарии (11)
    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России

    Euractiv: Бельгия предложила странам ЕС прекратить все инвестиционные соглашения с Россией

    @ IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией, пишет Euractiv.

    Такая мера названа одним из условий одобрения бельгийскими властями схемы экспроприации замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита», сообщает Euractiv, передает ТАСС.

    По информации издания, в предложении Бельгии говорится о необходимости независимых и автономных финансовых гарантий от стран ЕС на сумму 210 млрд евро. Эти гарантии должны сохраняться даже в случае, если суд признает подобную схему юридически ничтожной.

    Кроме того, Бельгия требует полного покрытия всех возможных судебных издержек, которые может понести страна при рассмотрении исков со стороны России. Помимо прочего, власти Бельгии настаивают, чтобы европейские государства не только отказались от новых инвестиционных соглашений с Россией, но и расторгли все действующие договоры.

    Издание Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Комментарии (4)
    12 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России
    @ Marek Majewsky/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского Союза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

    «Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России», – сказано в заявлении датского председательства в Совете ЕС, передает ТАСС.

    Согласно плану Еврокомиссии, решение о блокировке станет первым шагом к возможной экспроприации российских активов.

    Ранее ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов.

    Комментарии (11)
    13 декабря 2025, 10:34 • Новости дня
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами

    ЕС разослал инструкции по общению с российскими дипломатами

    @ REUTERS/Yves Herman/File

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) выпустила новые указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами, сообщил дипломатический источник.

    Инструкции направлены в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве и далее разосланы другим миссиям, сказал собеседник РИА «Новости». В документе содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    По словам источника, это не первая подобная инструкция – ранее аналогичный документ уже распространялся ЕСВС. Как отмечается, российские дипломаты уже ощутили изменения: им перестали подавать руки при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили уйти.

    Источники подчеркивают, что такие инициативы считаются попыткой изоляции и давления на представителей России в международных организациях.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных суверенных активов России, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала власти ЕС «наперсточниками».

    Комментарии (8)
    12 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Лыжница Степанова отказалась участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Олимпийская чемпионка в эстафете по лыжным гонкам Вероника Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус.

    В своем Telegram-канале спортсменка подчеркнула, что остается гражданкой и спортсменкой России и не испытывает стыда за свой выбор и взгляды.

    «Тех, кто подал на нейтральный статус – а среди них немало моих друзей в лыжах и других видах спорта – не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы», – написала она.

    Степанова добавила, что убеждена в праве каждого иметь собственное мнение в рамках закона, подчеркнув наличие свободы взглядов в России. По словам спортсменки, она собирается вернуться на мировую арену только под государственными символами России и уверена, что это произойдет в обозримом будущем.

    Ранее Спортивный арбитражный суд позволил россиянам участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) при условии нейтрального статуса. В числе критериев требование не поддерживать спецоперацию на Украине и не иметь связей с военными структурами.

    В ноябре российская сторона подала жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение FIS о запрете для своих спортсменов участвовать в международных соревнованиях.

    Комментарии (10)
    13 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 20:23 • Новости дня
    В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах

    Депутат Горелкин выступил против ограничения скидок на маркетплейсах

    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между банками и маркетплейсами носит скорее корпоративный, чем общественный характер, заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    На круглом столе «Банки против скидок. Что ждет пользователей маркетплейсов?» он отметил, что инициативы по ограничению скидок идут вразрез с интересами большинства потребителей и не должны поддерживаться властями, передает ТАСС.

    «Я против внесения изменений в законодательство для ограничения скидок и не готов поддержать банковскую инициативу, так как она не отвечает интересам большинства граждан», – сказал Горелкин.

    По словам депутата, ранее некоторые банки пытались создавать собственные торговые площадки, но эти попытки не увенчались успехом. Не сумев построить конкурентоспособный маркетплейс, банки, по его мнению, теперь пытаются воздействовать на рынок другими способами, включая давление на конкурентов.

    Горелкин также обратил внимание на то, что развитие цифровой экономики усилило конкуренцию между банками и маркетплейсами, которые стремятся создать универсальные приложения-экосистемы.

    Ранее Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

    Комментарии (17)
    12 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    Reuters: Четыре страны ЕС проголосовали за долгосрочную заморозку активов России

    @ IMAGO/SKATA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали долгосрочную заморозку российских активов в ходе голосования в Совете ЕС, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, эти страны также подготовили отдельное заявление по вопросу дальнейшего использования этих активов, передает ТАСС.

    В заявлении представители стран подчеркнули, что решение об использовании российских активов для финансирования Украины должно быть принято только на уровне саммита ЕС, который запланирован на 18–19 декабря. Таким образом, обсуждение этого вопроса переносится на декабрьский саммит.

    Ранее сообщалось, что Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией. Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Комментарии (4)
    13 декабря 2025, 00:24 • Новости дня
    Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками» после бессрочной заморозки активов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась об инициативе Евросоюза по бессрочной блокировке российских суверенных активов.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала власти Евросоюза «наперсточниками» после принятия решения о бессрочной блокировке российских активов, передает ТАСС.

    Она заявила это в ответ на просьбу прокомментировать действия Совета ЕС. По мнению Еврокомиссии, заморозка станет первым шагом к экспроприации российских активов через схему «репарационного кредита» Киеву.

    Кроме того, Захарова обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, напомнив ей, что не Россия, а Евросоюз непосредственно несет экономические издержки в условиях продолжающейся конфронтации.

    «Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? – Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», – отметила она в своем телеграм-канале.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что подобная конфискация была бы откровенным «актом воровства».

    Глава Минюста Константин Чуйченко отмечал, что руководству страны уже представлены сценарии ответа на возможное изъятие российских активов западными странами.

    Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва обязательно ответит на подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что власти Европы планируют провести «грандиозное жульничество» с российскими активами.

    Евросоюз рассчитывает подтвердить через суд законность блокировки российских активов и планирует заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear, объяснив это намерениями Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    Премьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов

    Стармер и де Вевер обсудили планы экспроприации 210 млрд евро российских активов

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о конфискации примерно 210 млрд евро российских активов, большая часть которых заморожена в Бельгии, стал предметом переговоров между премьером Великобритании Киром Стармером с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

    Премьеры Британии Кир Стармер и Бельгии Барт де Вевер считают нынешний этап обсуждения украинского вопроса переломным, передает ТАСС. В заявлении канцелярии главы правительства Британии после переговоров лидеров отмечается, что стороны обсудили последние мирные переговоры и пришли к выводу: сейчас для будущего Украины наступил переломный момент.

    По мнению Стармера и де Вевера, усиление давления на Россию и поддержка Киева – единственный способ добиться справедливого и долгосрочного мира. Лондон и Брюссель подтверждают намерение сохранять такую стратегию.

    Особое внимание стороны уделили теме возможной экспроприации российских активов, против чего последовательно выступает бельгийская сторона. Лидеры договаривались продолжить совместную работу с европейскими партнерами ради поиска решений для финансирования Украины, включая обсуждение вопросов использования российских суверенных активов.

    Еврокомиссия собирается вынести на саммит стран ЕС 18-19 декабря инициативу по экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро сейчас заморожены на счетах Euroclear в Бельгии. Бельгия возражает против этого, настаивая на юридических гарантиях от других стран ЕС на случай возможных убытков из-за ответных мер России.

    Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Решение о блокировке активов принято до окончания конфликта на Украине .

    Власти Британии заняли второе место, а власти Бельгии – девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    13 декабря 2025, 07:38 • Новости дня
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

    ЦТАК: Ким Чен Ын отметил успехи саперов КНА после операции в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, были найдены российскими силовиками на занятых противником позициях в лесу западнее Лимана.

    Как передает РИА «Новости», тела погибших военнослужащих ВСУ были обнаружены в результате продвижения российских силовиков по лесному массиву к западу от Лимана.

    Собеседник агентства сообщил, что замерзшие насмерть украинские бойцы лежали на двух из шести обследованных позиций.

    Официальный представитель отметил: «В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения».

    Подробностей о количестве погибших не приводится. Указывается, что тела бойцов находились непосредственно на боевых рубежах, где ранее шли ожесточенные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку.

    Солдатам 72-й бригады ВСУ на харьковском направлении приписывают массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 07:29 • Новости дня
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка

    Tекст: Денис Тельманов

    Школьная нагрузка растет из-за появляющихся новых предметов, что мешает уделять достаточно времени русскому языку и математике.

    Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал нецелесообразными эксперименты с увеличением сроков обучения ради охвата расширенного перечня предметов.

    По его словам, современная школьная программа становится все более сложной, а количество часов на ключевые дисциплины снижается, передает ТАСС.

    «Программа разбухает за счет непонятных предметов», – заявил он, подчеркнув, что школы остро нуждаются в дополнительных уроках русскому языку, математике и истории.

    Парламентарий раскритиковал введение новых предметов, таких как «Семьеведение», и отметил сильное профессиональное выгорание среди педагогов из-за роста бюрократической нагрузки.

    Миронов также усомнился в целесообразности возвращения практики оставлять учеников на второй год. Депутат считает, что важнее оптимизировать учебный план, отказаться от ЕГЭ, снизить объем отчетности для учителей и повысить статус профессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьники и студенты в образовательных учреждениях России обсудили способы предотвращения конфликтов и важность просьбы о помощи в стрессовых ситуациях.

    Участники проекта «Разговоры о важном» узнали о ключевой роли селекции, генетики и аграрных инноваций для России на занятии, посвященном 170-летию И.В. Мичурина.

    Директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич отметил, что педагогическая наука пока не построила дидактику компьютерных средств и дистанционного образования, а уже возникает необходимость в освоении дидактики искусственного интеллекта.

    Комментарии (5)
    12 декабря 2025, 23:17 • Новости дня
    RMF FM: Встреча по Украине в Париже отменена

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированная на субботу встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии в Париже по вопросам урегулирования ситуации на Украине отменена, сообщил источник в Елисейском дворце польской радиостанции RMF FM.

    Согласно данным RMF FM, субботняя встреча по вопросу Украины, которая должна была пройти в Париже, не состоится, передает РИА «Новости».

    Радиостанция отмечает, что эта информация неофициальная и поступила от источника в Елисейском дворце.

    Ранее предполагалось, что в субботу в Париже пройдет встреча с участием высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии, где будет обсуждаться план американского лидера Дональда Трампа по регулированию украинского кризиса.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США примут участие во встрече по Украине в Париже, если сочтут это целесообразным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не знает, о чем пойдет речь на встрече по украинскому вопросу в субботу.

    Комментарии (0)
    Главное
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    США решили снять санкции с белорусского калия
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    Роснано подало иск на 11,9 млрд рублей к Чубайсу
    Умер петербургский художник Геннадий Устюгов
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусотрен штраф до 15 тыс. рублей

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

