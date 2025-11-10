Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Школьникам и студентам на «Разговорах о важном» рассказали о селекции и генетике
В рамках проекта «Разговоры о важном» российские школьники и студенты узнали ключевой роли селекции, генетики и аграрных инноваций для России. Занятие было посвящено теме «Селекция и генетика. К 170-летию И.В. Мичурина».
Занятие на тему «Селекция и генетика. К 170-летию И.В. Мичурина» прошло в школах и колледжах России 10 ноября. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Разговоры о важном». Его партнером выступило российское Министерство сельского хозяйства, а ведущую роль в образовательном процессе сыграли преподаватели и специалисты аграрной отрасли.
Участникам рассказали о вкладе Ивана Мичурина в развитие отечественной аграрной науки, а также о современных достижениях России в селекции и биотехнологиях. Федеральным спикером выступил профессор Российской академии наук, заведующий кафедрой Тимирязевской академии Сократ Монахос. Он подробно объяснил, как достижения генетики и селекции создают будущее страны и обеспечивают продовольственную безопасность.
«Россия – аграрная держава и самодостаточна должна быть во всем. Семена являются первичным звеном в производстве и выращивании растений. Мы можем гордиться тем, что в нашей стране есть селекционеры, способные на мировом уровне создавать новые сорта и гибриды, которые будут удовлетворять современным требованиям высокотехнологичного производства», – подчеркнул Монахос в своей речи.
У школьников и студентов занятие вызвало живой интерес: они обсуждали, как селекция помогает выращивать устойчивые сорта и сохранять экологическое равновесие. Особое внимание в разговоре уделялось роли агробиотехнологий не только в сельском хозяйстве, но и в обеспечении научной самостоятельности России.
По итогам обсуждения педагоги и учащиеся сошлись во мнении, что вклад каждого человека, уважение к знаниям и природе формируют основу независимости и процветания страны.
Ранее во всех российских школах прошли уроки «Разговоры о важном», посвященные теме равных возможностей.