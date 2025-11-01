В России прошли «Разговоры о важном» о равных возможностях

Новое занятие цикла «Разговоры о важном» прошло 1 ноября во всех школах и колледжах. Тема урока – «Общество безграничных возможностей» – касалась инклюзивности, уважения и поддержки людей вне зависимости от их физических особенностей.

В рамках мероприятия педагоги, а также советники директоров по воспитанию рассказывали молодежи о том, что каждый человек уникален, и напоминали о необходимости достигать взаимопонимания, учиться эмпатии и не судить других по внешности.

Федеральным спикером встречи стал известный российский параспортсмен и альпинист Рустам Набиев.

«Никакие проблемы не должны останавливать, они должны наоборот стимулировать идти вперед», – заявил Набиев в обращении к слушателям.

Он поделился своей историей о преодолении жизненных трудностей и достижении значимых высот – среди которых покорение Эльбруса, Килиманджаро и горы Манаслу.

Партнерами события выступили «Фонд семьи Бондарчук», Национальная Медиа Группа, Агентство стратегических инициатив и НМГ Кинопрокат. На занятии были показаны эпизоды нового фильма «Буратино», который выйдет в прокат первого января 2026 года.

Участников также пригласили к участию во всероссийском марафоне историй «Разные-равные», где они смогут рассказать о своем пути преодоления или создать клип на песню «Бу-ра-ти-но». Прием заявок открыт с 1 по 13 ноября 2025 года, регистрация проходит на сайте Буратинодобро.рф. В завершение встречи педагоги и школьники согласились, что важно не только говорить о доброте и поддержке, но и осуществлять их в жизни.