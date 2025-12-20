С чем экономика России справилась в этом году

Tекст: Ольга Самофалова

Владимир Путин на прямой линии подвел экономические итоги уходящего года. Он отдал должное правительству, которому удалось сбалансировать бюджет, «причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года, и это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны», отметил он.

Дефицит бюджета в этом году ожидается в 2,6% ВВП, но в 2026-м он будет уже 1,6%, а в ближайшие три года не больше 1,5%. По его словам, это хороший показатель, учитывая, что госдолг остается одним из самых низких среди развитых экономик – 17,7%, и в течение трех лет не должен подниматься свыше 20%. Для понимания: долги западных стран зачастую доходят до 100% ВВП и даже выше.

Замедление темпов роста российской экономики в этом году Владимир Путин назвал сознательным шагом ради сохранения качества экономики. Он напомнил, что в последние три года общий рост ВВП России составил 9,7%, тогда как экономика еврозоны выросла лишь на 3,2%.

«Заявление президента о сознательном замедлении темпов роста экономики ради сохранения ее качества означает приоритет макроэкономической устойчивости над быстрым, но «перегретым» ростом. Речь идет прежде всего о жесткой денежно-кредитной политике Банка России и сдерживании внутреннего спроса для борьбы с инфляцией, что действительно тормозит динамику ВВП. Под «качеством экономики» в этом контексте понимаются более низкая инфляция, финансовая стабильность, управляемый бюджет и отсутствие дисбалансов, которые в будущем могли бы привести к кризису», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

«Жесткая политика Банка России полностью себя оправдала. То, что при этом уровень ВВП оказался несколько ниже, чем был бы при более мягкой политике – совершенно закономерный результат, причем для любой страны. Более того, охлаждение экономики так или иначе произошло бы, но с гораздо большими последствиями в виде высокой инфляции, дестабилизации финансов и потери управляемости, и тогда пришлось бы проводить еще более жесткую политику»,

– отмечает Николай Кондрашов, научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Главным результатом этой политики стало снижение инфляции. По словам президента, она по итогам года составит 5,7-5,8%. Добиться главной цели Банка России – инфляции в 4% в этом году не удалось. Однако по итогам прошлого года инфляция была 9,5%, а в марте этого года – 10,3%, поэтому снижение инфляции до около 6% – большое достижение, особенно если учесть, что это накопленный за 12 месяцев рост, а в последние месяцы темпы роста цен еще ниже в процентах годовых, говорит Кондрашов. Если бы ключевая ставка была заметно ниже, цены росли бы гораздо быстрее, и этот рост нечем было бы остановить, добавляет он.

Президент отметил хорошие темпы повышения реальной заработной платы, которая по итогам 2025 года (за вычетом инфляции) вырастет на 4,5%. Однако он с сожалением признал, что производительность труда будет скромной – всего 1,1%. «Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда», – сказал Путин в ходе «Итогов года».

«Разрыв 4,5% по реальным зарплатам против 1,1% по производительности труда получился из-за рынка труда. Кадровый дефицит и конкуренция за людей толкали компании повышать зарплаты быстрее, чем успевала расти отдача на одного работника. А производительность упиралась в медленное обновление оборудования, ограничения по технологиям и логистике, а также в то, что часть роста спроса закрывалась не модернизацией, а просто расширением занятости», – объясняет Чернов.

Важность показателя, по его словам, в том, что,

когда зарплаты устойчиво обгоняют производительность, бизнес либо жмет маржу, либо перекладывает издержки в конечные цены для потребителя. В итоге риски для инфляции растут, а устойчивость роста становится хуже,

– заключает эксперт.

В целом расхождение между динамикой производительности труда и реальной зарплатой допустимы, но в последние три года сильно сказывается дефицит кадров, поэтому баланс в экономике смещается в сторону более высоких зарплата, что при прочих равных разгоняет инфляцию, поэтому некоторая стабилизация – нужна, согласен Кондрашов.

Уровень безработицы, находившийся в прошлом году на уровне 2,5%, в этом году обновил исторический минимум, опустившись до 2,2%.

Еще один важный итог 2025 года касается инвестиций. «По официальным сообщениям, в первой половине года они росли, но в третьем квартале динамика ухудшалась, и это как раз то место, где без ускорения вложений и развития технологий сложно быстро поднять производительность труда и снять напряжение между зарплатами и эффективностью», – замечает Чернов.

В совокупности экономические итоги показывают, что экономика проходит адаптационный этап, жертвуя скоростью роста ради устойчивости, контроля инфляции и снижения рисков для финансовой системы в среднесрочной перспективе, заключает Кабаков.