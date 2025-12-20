  • Новость часаПВО сбила 27 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Депутат Госдумы указал на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    25 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    20 комментариев
    20 декабря 2025, 09:20 • Экономика

    С чем экономика России справилась в этом году
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему?

    Владимир Путин на прямой линии подвел экономические итоги уходящего года. Он отдал должное правительству, которому удалось сбалансировать бюджет, «причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года, и это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны», отметил он.

    Дефицит бюджета в этом году ожидается в 2,6% ВВП, но в 2026-м он будет уже 1,6%, а в ближайшие три года не больше 1,5%. По его словам, это хороший показатель, учитывая, что госдолг остается одним из самых низких среди развитых экономик – 17,7%, и в течение трех лет не должен подниматься свыше 20%. Для понимания: долги западных стран зачастую доходят до 100% ВВП и даже выше.

    Замедление темпов роста российской экономики в этом году Владимир Путин назвал сознательным шагом ради сохранения качества экономики. Он напомнил, что в последние три года общий рост ВВП России составил 9,7%, тогда как экономика еврозоны выросла лишь на 3,2%.

    «Заявление президента о сознательном замедлении темпов роста экономики ради сохранения ее качества означает приоритет макроэкономической устойчивости над быстрым, но «перегретым» ростом. Речь идет прежде всего о жесткой денежно-кредитной политике Банка России и сдерживании внутреннего спроса для борьбы с инфляцией, что действительно тормозит динамику ВВП. Под «качеством экономики» в этом контексте понимаются более низкая инфляция, финансовая стабильность, управляемый бюджет и отсутствие дисбалансов, которые в будущем могли бы привести к кризису», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

    «Жесткая политика Банка России полностью себя оправдала. То, что при этом уровень ВВП оказался несколько ниже, чем был бы при более мягкой политике – совершенно закономерный результат, причем для любой страны. Более того, охлаждение экономики так или иначе произошло бы, но с гораздо большими последствиями в виде высокой инфляции, дестабилизации финансов и потери управляемости, и тогда пришлось бы проводить еще более жесткую политику»,

    – отмечает Николай Кондрашов, научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

    Главным результатом этой политики стало снижение инфляции. По словам президента, она по итогам года составит 5,7-5,8%. Добиться главной цели Банка России – инфляции в 4% в этом году не удалось. Однако по итогам прошлого года инфляция была 9,5%, а в марте этого года – 10,3%, поэтому снижение инфляции до около 6% – большое достижение, особенно если учесть, что это накопленный за 12 месяцев рост, а в последние месяцы темпы роста цен еще ниже в процентах годовых, говорит Кондрашов. Если бы ключевая ставка была заметно ниже, цены росли бы гораздо быстрее, и этот рост нечем было бы остановить, добавляет он.

    Президент отметил хорошие темпы повышения реальной заработной платы, которая по итогам 2025 года (за вычетом инфляции) вырастет на 4,5%. Однако он с сожалением признал, что производительность труда будет скромной – всего 1,1%. «Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда», – сказал Путин в ходе «Итогов года».

    «Разрыв 4,5% по реальным зарплатам против 1,1% по производительности труда получился из-за рынка труда. Кадровый дефицит и конкуренция за людей толкали компании повышать зарплаты быстрее, чем успевала расти отдача на одного работника. А производительность упиралась в медленное обновление оборудования, ограничения по технологиям и логистике, а также в то, что часть роста спроса закрывалась не модернизацией, а просто расширением занятости», – объясняет Чернов.

    Важность показателя, по его словам, в том, что,

    когда зарплаты устойчиво обгоняют производительность, бизнес либо жмет маржу, либо перекладывает издержки в конечные цены для потребителя. В итоге риски для инфляции растут, а устойчивость роста становится хуже,

    – заключает эксперт.

    В целом расхождение между динамикой производительности труда и реальной зарплатой допустимы, но в последние три года сильно сказывается дефицит кадров, поэтому баланс в экономике смещается в сторону более высоких зарплата, что при прочих равных разгоняет инфляцию, поэтому некоторая стабилизация – нужна, согласен Кондрашов.

    Уровень безработицы, находившийся в прошлом году на уровне 2,5%, в этом году обновил исторический минимум, опустившись до 2,2%.

    Еще один важный итог 2025 года касается инвестиций. «По официальным сообщениям, в первой половине года они росли, но в третьем квартале динамика ухудшалась, и это как раз то место, где без ускорения вложений и развития технологий сложно быстро поднять производительность труда и снять напряжение между зарплатами и эффективностью», – замечает Чернов.

    В совокупности экономические итоги показывают, что экономика проходит адаптационный этап, жертвуя скоростью роста ради устойчивости, контроля инфляции и снижения рисков для финансовой системы в среднесрочной перспективе, заключает Кабаков.

    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты
    Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    После массового отравления в пансионате Подмосковья погибло три человека
    Дело о госизмене возбуждено в отношении «кошелька Зеленского» Миндича
    В Болгарии арестовали двоих россиян по требованию США
    Пермский каннибал умер в поликлинике
    В МИД сообщили о переговорах с Таиландом по использованию карт «Мир»

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

