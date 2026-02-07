  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    16 комментариев
    7 февраля 2026, 08:59 • Новости дня

    Группировка «Днепр» уничтожила два орудия и склад ВСУ за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр» до 35 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Чумашкаев.

    ВСУ за последние сутки потеряли до 35 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад с материальными средствами в зоне ответственности группировки войск «Днепр», передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Чумашкаева.

    По его словам, подразделения, оснащённые беспилотными системами, уничтожили также девять автомобилей противника, а среди уничтоженных артиллерийских орудий – 155-миллиметровая гаубица М777 производства США. «Потери противника за сутки составили до 35 военнослужащих», – отметил Чумашкаев.

    Он уточнил, что удары были нанесены по живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Магдалиновки и Новоданиловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах были пресечены.

    Сальдо также отметил, что попытки украинских военных высадиться на Тендровской косе являются бессмысленными.

    ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр.

    6 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше

    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Комментарии (18)
    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    Комментарии (11)
    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 09:27 • Новости дня
    Над Орловской областью уничтожены две ракеты

    Губернатор Клычков сообщил об уничтожении двух ракет над Орловской областью

    Над Орловской областью уничтожены две ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, повреждения получили окна в нескольких домах и газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.

    По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.

    Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.

    На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.

    Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.

    Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена

    Кадыров: После обмена пленными с Украиной домой вернулись 20 чеченцев

    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих, которые ранее находились в украинском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в рамках очередного этапа обмена пленными Министерство обороны России вернуло домой 157 российских военных, среди которых 20 уроженцев Чечни.

    По словам Кадырова, его команда давно занималась вопросом возвращения чеченских военнослужащих из украинского плена. Он отметил, что недавно в Москве анонсировал очередной этап освобождения российских бойцов и обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном, выразив благодарность за его участие.

    Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных ведутся на постоянной и системной основе. Он отметил значимую работу Регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством Магомеда Даудова, а также активное участие депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который с начала СВО взаимодействует с профильными структурами и ведомствами.

    По словам Кадырова, команда Чечни намерена продолжить работу по возвращению российских военнослужащих, используя все доступные механизмы. Он подчеркнул, что забота о защитниках Отечества и их семьях остается приоритетом.

    Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    В рамках этой же операции домой вернули троих российских гражданских лиц, которые уже прибыли в Курск.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активного наступления подразделениями группировки «Север» взят под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, кроме того, за неделю группировка освободила село Зеленое в Харьковской области. Всего же российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две бронемашины, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки американской РСЗО HIMARS. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» за минувшую неделю освободили Торецкое и Сухецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Староукраинку, Петровку и Придорожное в Запорожской области.

    За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 бронемашин и шесть артиллерийских орудий.

    В результате решительных действий подразделений Южной группировки освобождена Степановка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин. Уничтожены 16 артиллерийских орудий, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, сообщили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    При этом противник потерял до 330 военнослужащих, бронемашину, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку ЗРК «Бук», 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов матсредств.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований на указанном направлении составили свыше 1180 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве

    Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

    До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 05:30 • Новости дня
    Пожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    Пожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Тверской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника на территории предприятия в Конаковском округе ночью зафиксировано возгорание, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

    На данный момент о пострадавших не сообщалось. «Все силы и средства на месте», – приводятся слова Королева в Telegram правительства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В Курской области дрон вызвал пожар, погиб мужчина, пострадали три человека, в том числе ребенок.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 00:18 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Курскую область погиб мужчина и пострадал ребенок
    В результате атаки БПЛА на Курскую область погиб мужчина и пострадал ребенок
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Верхний Любаж Фатежского района дрон вызвал пожар, погиб мужчина, пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что поздно вечером вражеский дрон упал на участок частного дома, что привело к возгоранию двух хозяйственных построек и бани. На месте происшествия работают оперативные службы, а пожарные устраняют последствия возгорания.

    В результате инцидента погиб 27-летний мужчина, который находился в гараже во время атаки. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Еще трое человек получили ранения: 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка были госпитализированы с осколочными ранениями, а также сотрясением мозга у взрослых. Им оказывается необходимая медицинская помощь, после чего пострадавших доставят в Курскую областную клиническую больницу. Хинштейн пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.

    «Грязные варварские атаки по мирным людям. Нет никаких оправданий таким подлым преступлениям», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курск прибыли жители Суджанского района, ранее против воли вывезенные на Украину. Женщина из Курской области рассказала о недостатке лекарств во время содержания на Украине. Возвращенные с Украины жители Курской области пожаловались на «вонючую тушенку», которой их кормили в пункте временного размещения в Сумах. Возвращенного с Украины жителя Курской области госпитализировали.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    Канада заявила о передаче Киеву ракет для усиления ПВО

    Канада договорилась передать Киеву ракеты AIM для усиления ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев получит от Канады ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны, при этом стороны дополнительно рассмотрели вопросы производства беспилотников и обучения военных, сообщили в Минобороны Украины.

    Канада передаст Киеву ракеты AIM для систем противовоздушной обороны. Такое решение было принято по итогам переговоров министров обороны Канады и Украины Михаила Федорова и Дэвида Макгинти, передает ТАСС.

    «Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера на Украину», – заявил глава Минобороны Канады.

    Кроме передачи ракет, стороны обсудили соглашение по производству беспилотников и новые направления сотрудничества в подготовке украинских военных. Переговоры прошли в формате видеоконференции.

    Ранее власти Украины сообщили о готовности поделиться с Канадой своими военными технологиями, включая производство беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала с участием ГУР МО Украины и спецслужб Канады.

    Всего с начала СВО Канада оказала помощь Украине на сумму 22 млрд канадских долларов или 15,9 млрд долларов США.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    В Нидерландах высказались за скорый мир на Украине

    И.о. главы МИД Нидерландов ван Вил отметил важность скорого мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    И.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил отметил, что быстрая договоренность по Украине отвечает интересам страны и выразил обеспокоенность поддержкой союзников.

    И.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в интервью газете Telegraaf выразил обеспокоенность тем, что лишь немногие страны оказывают значительную помощь Украине, а большинство союзников не справляются со своей задачей, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Нидерланды в последнее время были одним из главных доноров Киева.

    Ван Вил подчеркнула: «Никогда не знаешь, когда закончатся войны. Будем надеяться на скорое заключение мирного соглашения. Это и в наших интересах».

    Ранее в пятницу глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза потратили около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта.

    До этого в декабре Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ. А всего с начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии BVNL Вибрен ван Хага назвал военную поддержку Киева Нидерландами  «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».


    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    ПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 07.00 мск наибольшее число беспилотников было сбито над Волгоградской областью – 45 аппаратов. Восемь БПЛА уничтожили над Брянской областью, по шесть – над Ростовской и Саратовской, по четыре – над Орловской и Тверской областями.

    Кроме того, в сообщении отмечается, что три беспилотника были перехвачены над Курской областью, по одному – над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 20.00 до 23.00 мск  ПВО сбила 20 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: 95% раненых бойцов удается вернуть в строй

    Мантуров сообщил о возвращении в строй 95% раненых благодаря эвакуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Благодаря комплексной поддержке и инновационным технологиям Минобороны удается возвращать в строй около 95% раненых российских военнослужащих, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Около 95% раненых российских военнослужащих удается возвращать в строй. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров и отметил, что это стало возможным за счет системной работы по своевременной эвакуации бойцов с передовой, несмотря на массовое применение беспилотников противником, передает пресс-служба правительства.

    В ходе стратегической сессии в военном технополисе «Эра», посвященной инновационному развитию военной медицины, Мантуров подчеркнул использование передовых технологий в медорганизациях Минобороны для повышения качества и точности хирургических операций.

    Он также заявил: «Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов».

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков отметил, что медицина, инженерное обеспечение и логистика существенно влияют на эффективность боевых действий. Он рассказал, что акцент сделан на полном цикле работы с ранеными – от эвакуации до реабилитации, что позволяет выявлять сбои на каждом этапе и совершенствовать взаимодействие между Минобороны, промышленностью и медициной.

    Мантуров добавил, что Россия вышла на флагманский уровень в сфере протезирования: отечественные разработки позволяют максимально восстанавливать утраченные функции. Президент поставил задачу широко внедрять технологии протезирования для поддержки ветеранов СВО, для чего требуется усилить координацию между федеральными ведомствами.

    На выставке в «Эре» были представлены уникальные разработки для военной медицины, включая робототехнические комплексы, защитную одежду, медикаменты и специализированное оборудование, не имеющее аналогов в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в технополисе «Эра» продемонстрировали автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников без участия оператора.

    А год назад Мантуров на подобной сессии в «Эре» заявил, что развитие ИИ сопоставимо с космическими программами и гонкой вооружений, а Россия ведет разработки двойного назначения.

    Президент Владимир Путин отметил, что военные врачи Вооруженных сил России совершают невозможное для спасения солдат.


    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию

    Reuters: Территориальный вопрос по Украине не решен

    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения Киева с Москвой уже в марте, при этом территориальный вопрос по-прежнему не решен, сообщает Reuters.

    Источники Reuters отметили, что «сроки, вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории». «В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса», – заявил источник.

    В Киеве при этом выразили открытость к поиску «творческих решений», включая создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли. Кроме того, статус Запорожской АЭС остается предметом разногласий на переговорах сторон, передает РИА «Новости».

    В обсуждаемом США и Украиной плане предполагается, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум. По информации агентства, референдум должен пройти одновременно с национальными выборами на Украине.

    Reuters приводит слова одного из источников: «Американцы торопятся». Он заявил, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев. Два источника сообщили, что обсуждалась возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако некоторые источники сочли предложенные сроки нереалистичными.

    Киев отказывается заключать мирное соглашение без гарантий безопасности от США и других стран, отмечает агентство. Американские переговорщики выразили мнение, что у администрации США будет меньше времени на закрепление соглашения по мере приближения ноябрьских выборов в американский Конгресс. Переговорная группа США, возглавляемая Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рекомендовала украинским коллегам ускорить проведение голосования на недавних встречах в Абу-Даби и Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой. Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине.  Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    На Украине военкомат задержал священника УПЦ в храме

    На Украине военкомат задержал священника УПЦ прямо на территории храма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Днепропетровской области Украины настоятель Свято-Троицкого храма УПЦ протоиерей Александр Чернядьев был задержан военкоматом прямо во дворе храма.

    Задержание священника протоиерея Александра Чернядьева в городе Никополе  Днепропетровской области Украины произошло на территории Свято-Троицкого храма, отмечает РИА «Новости».

    По словам очевидцев, представители территориального центра комплектования (ТЦК) подошли к нему, когда он был в подряснике и с крестом, после чего увезли священнослужителя в Днепропетровск. Союз православных журналистов отметил в своем сообщении, что сам факт задержания непосредственно в храме вызвал среди прихожан сильное возмущение.

    Напомним, что на Украине священнослужители, соответствующие требованиям по возрасту и здоровью, подлежат мобилизации. В конце 2024 года власти разрешили бронировать представителей «критически важных религиозных организаций», однако, как обращают внимание местные СМИ, в утвержденном Госслужбой по этнополитике реестре от июня 2025 года почти не представлены приходы канонической УПЦ.

    В списке преобладают структуры Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и ряд иных организаций, чья репутация вызывает вопросы. В госслужбе пояснили, что включение в список происходит по специальным критериям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники ТЦК на Украине задержали архимандрита Германа из Варваровского скита УПЦ. В этот же день в Волынской области неизвестные похитили настоятеля храма УПЦ Иоанна Чирика.

    А в Черкасской области сотрудники военкомата вывезли священника УПЦ Константина Волового из дома, хотя он имел право на отсрочку.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Лавров подчеркнул исключительно военные цели атак на Украине

    Лавров: Россия на Украине атакует имеющие двойное назначение или военные объекты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что удары на Украине наносятся исключительно по военным или стратегически важным объектам, согласно нормам международного права.

    Россия соблюдает международное гуманитарное право и наносит удары только по военным и объектам двойного назначения на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это заявление по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Мы не раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые непосредственно имеют двойное значение или чисто военное значение».

    Он также уточнил, что Россия продолжает придерживаться утвержденных норм военных действий и не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, действия российских военных направлены исключительно против законных военных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву после визита в Киев. Перед началом переговоров с Сергеем Лавровым Кассис перепутал место за столом.

    По итогам встречи Лавров сообщил, что Россия уведомила ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства. Лавров также отметил, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе и может столкнуться с саморазрушением.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Михалков решил передать 3 млн рублей премии «Слово» на нужды СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Режиссер Никита Михалков стал обладателем гран-при литературной премии «Слово» и объявил, что решил направить полученную награду на поддержку специальной военной операции на Украине.

    «Я сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию. И хотел бы сказать вот что. Мой отец свою сталинскую премию отдал нам. Я свою премию хочу отдать на нужды СВО, и единственное, что я просил бы, – знать, куда она пошла», – сказал Михалков на церемонии.

    Приз он получил из рук зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Медведев в ходе церемонии заявил, что «перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», имея в виду болото из романа Артура Конан Дойла. В советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» Михалков играл сэра Генри Баскервиля, передает РИА «Новости».

    Премия «Слово» поддерживает отечественных авторов. Она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ее учредителями выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.

    Комментарии (2)
    Главное
    Церемония открытия Олимпийских игр в Италии завершилась
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Бывшая жена топ-менеджера «Альфа-банка» Галицкая арестована за вымогательство
    Группу московских полицейских обвинили в легализации 2 тыс. мигрантов
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации