Следствие изъяло у блогера Лерчек ювелирные украшения и крупную сумму наличных

Следствие изъяло у блогера Лерчек 22 комплекта украшений и 46 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 млн руб. наличными, передает РИА «Новости».

Изъятые во время обыска драгоценности включают изделия таких марок, как Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier, а также три элитных часов – Chopard, Rolex и Cartier. Все ценности были упакованы в картонную коробку и помещены на хранение у следователя.

Во время обыска сотрудники обнаружили наличные деньги в сумме около 46 млн рублей, которые впоследствии были арестованы. Защита Чекалиной заявила в суде, что на драгоценности не был наложен арест и они не были признаны вещественными доказательствами, поэтому нет законных оснований для их хранения. Адвокаты просили вернуть Чекалиной украшения и часы, поскольку условия домашнего ареста ограничивают ее заработок.

Судья отметил, что вопрос о судьбе ценностей будет решен при вынесении итогового решения по делу. По версии следствия, Чекалина, ее муж Артем и партнер Роман Вишняк при продаже фитнес-марафона в интернете перевели более 251,5 млн рублей на счет в ОАЭ, при этом предоставив кредитной организации недостоверные документы.

Вишняк признал вину и был приговорен к двум с половиной годам колонии и штрафу 500 тыс. руб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce после обнаружения плесени в салоне автомобиля.

Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин подтвердил свою вину по делу о налоговом преступлении на слушании в Гагаринском районном суде Москвы.

В конце прошлого года Лерчек, находящейся в положении, провели хирургическую операцию.