В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперёд внутренней на фоне явных трудности внутри европейских стран.0 комментариев
Беременной блогеру Лерчек провели операцию
Блогера Валерию Чекалину (известна как Лерчек), находящуюся под домашним арестом, прооперировали в московском госпитале, сообщил в соцсетях отец ребенка Луис Сквиччиарини.
«Валерию госпитализировали, и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу – операция прошла хорошо», – сообщил Сквиччиарини, передает РИА «Новости».
Адвокат Виктор Дугин уточнил, что операция не связана с гинекологией, но деталей раскрывать не стал.
В браке с бывшим мужем Артемом Чекалиным у блогера родилось трое детей. Чекалина остается под надзором органов внутренних дел.
Напомним, в ноябре прокуратура утвердила обвинение блогерам Чекалиным. В октябре Лерчек заблокировали банковские счета за долги по налогам.