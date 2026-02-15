  • Новость часаЭкс-министра энергетики Украины задержали при попытке бегства из страны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной
    FT: Кличко заявил о приближении катастрофы в Киеве
    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    Люди массово ушли с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции
    Spiegel сообщил о провале идеи Зеленского об использовании активов России
    МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина
    Патриарх Кирилл призвал отказаться от молитв о повышении зарплаты и покупке дома
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    3 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    15 февраля 2026, 15:10 • Новости дня

    Politico: Европа могла бы профинансировать увеличение ядерного арсенала Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны рассматривают возможность поддержать ядерное сдерживание Франции, предоставив подводные лодки или финансируя расширение французского ядерного арсенала, сообщает европейское издание газеты Politico.

    Страны Европы теоретически готовы поддержать французское ядерное сдерживание, предоставив Парижу обычные военные средства, включая подводные лодки, или профинансировав расширение французского ядерного арсенала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

    Один из высокопоставленных европейских чиновников заявил: «Столицы теоретически могли бы помочь поддержать французское ядерное сдерживание путем предоставления обычных военных средств, таких как подводные лодки». По его словам, Париж также рассматривает возможность увеличения своего ядерного арсенала за счет субсидий от других стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале исторического диалога между Парижем и Берлином по вопросам ядерного сдерживания. Европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали обсуждать формирование независимого стратегического потенциала из-за сомнений в надежности США.

    12 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    @ ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

    Во время выступления перед молодежью на стадионе Ниамея Ибро заявил: «Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», передает РИА «Новости».

    По словам военного, указ о мобилизации, ранее утвержденный правительством Нигера, был направлен на подготовку к возможному конфликту с Францией.

     Во Франции отвергли заявления о начале войны. Представитель генштаба Франции Гийом Верне сообщил, что речи о французской интервенции в Нигер быть не может, отмечает издание Jeune Afrique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в причастности к атаке на аэропорт Ниамеи. Тчиани также поблагодарил российских партнеров за оперативные действия, которые позволили отразить нападение за двадцать минут. Президент страны заявил, что за атаками на территории Нигера и других африканских государств стоят Франция и ее спецслужбы.

    Комментарии (25)
    13 февраля 2026, 20:23 • Новости дня
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Франции Катрин Вотрен подчеркнула важность подготовки Европы к возможному конфликту высокой интенсивности, отметив это как лучший способ избежать угрозы.

    Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен заявила в эфире телеканала Euronews, что Европа должна быть готова к конфликту высокой интенсивности, передает РИА «Новости». Министр отметила, что лучший способ избежать военного столкновения – это как раз готовность к нему.

    По ее словам, в условиях, когда на территории Европы уже идет вооруженное противостояние, необходимо принимать меры для удержания ситуации под контролем.

    Ранее начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон 18 ноября 2025 года заявил, что страна должна быть готова к потерям среди военнослужащих и к экономическим трудностям для сдерживания «российской угрозы». Он подчеркнул, что Франции придется столкнуться с серьезными вызовами ради обеспечения безопасности.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и придерживается курса на снижение напряженности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США, Канады, Британии, Франции и Германии считают, что ситуация в мире становится все опаснее.

    В то же время, Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил для общей защиты. А президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует предложить партнерам использовать французский ядерный потенциал для коллективной безопасности.

    Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментарии (6)
    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 05:05 • Новости дня
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России, что может обернуться ударом по единству Евросоюза, пишет La Repubblica.

    Провал инициатив по передаче замороженных российских активов на Украине и борьбе против соглашения ЕС с Меркосур подтолкнул Мерца к разработке плана мести, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Repubblica.

    По мнению издания, «итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь – чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы – она превращается в нечто большее».

    По данным газеты, Мерц винит председателя Евросовета Антониу Кошту и Макрона в том, что они подготовили для него «ловушку» в виде кредита на 90 млрд евро для Киева.

    Авторы материала считают, что целью Мерца стало достижение двух задач: прекращения выпуска новых еврооблигаций и построения оборонной системы на основе национальных армий.

    Накануне немецкая газета Handelsblatt указала, что позиции Мерца и Макрона расходятся как минимум по шести ключевым вопросам, включая использование еврооблигаций, сделку ЕС с Меркосур и недавнюю поездку французского представителя в Москву.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни немецкий канцлер Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, достижение мира на Украине невозможно без участия европейских стран. Макрон подчеркнул, что новый канал будет функционировать с полной прозрачностью для Украины, европейских партнеров и союзников из США.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отмечал, что после многочисленных попыток «отменить» Россию европейцы начали говорить о неизбежности диалога с Москвой, так как осознали возможный крах Украины.

    Ранее Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу.

    Комментарии (3)
    13 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Дмитриев отреагировал на решение Макрона создать канал связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции объявил о планах создать прямой канал связи с Россией, что вызвало комментарий главы РФПИ о смене европейского подхода.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, передает РИА «Новости». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, такое решение свидетельствует об изменении позиции Европы по отношению к России.

    Дмитриев отметил в своем Telegram-канале: «Европа начинает менять подход – опасаясь взаимодействия России и США».

    Он подчеркнул, что европейские страны стремятся наладить прямой диалог с Москвой, чтобы учитывать новые вызовы и угрозы для региона.

    Ранее представители Франции неоднократно выражали заинтересованность в поддержке контактов с Россией на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности не оказалось европейских лидеров.

    Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Макрон: Ввод европейских войск на Украину вызовет эскалацию конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают поддерживать Украину, однако не рассматривают возможность отправки своих войск, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции.

    Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что страны Евросоюза с самого начала приняли решение помогать Украине, но не втягиваться в эскалацию конфликта с Россией. По его словам, отказ от нанесения ударов по территории России и направления сухопутных войск остается основой политики ЕС, передает РИА «Новости».

    Французский президент подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину означала бы эскалацию конфликта и взятие на себя ответственности за такие последствия. Он отметил, что в Европе отсутствует консенсус по вопросу ввода войск, и он не намерен давать обещания, которые не сможет выполнить. Макрон также предупредил, что такой шаг может привести к потере контроля над ситуацией.

    Он добавил, что европейские страны продолжают придерживаться выбранных рамок, поддерживая Украину, но не участвуя в эскалации с Россией.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС выработать позицию по безопасности для переговоров с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Он выступил с этим заявлением после завершения встречи глав государств и правительств стран ЕС, передает РИА «Новости».

    «У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», – подчеркнул Макрон.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал возвращение к диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

    Le Figaro: Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Лувре раскрыта мошенническая схема, позволившая похитить у музея огромную сумму через нелегальные экскурсии.

    Как сообщает RT, девять сотрудников Лувра были задержаны по подозрению в хищении средств музея. По данным издания Le Figaro, группа организовала схему проведения экскурсий в обход официальной кассы, устанавливая завышенные цены для посетителей.

    Сумма ущерба составила около 10 млн евро, что эквивалентно 917 млн рублей. Отмечается, что преступная деятельность могла вестись с начала 2024 года.

    В октябре прошлого года из Лувра также были украдены драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Евгении.

    Французский телеканал TF1 впервые опубликовал записи с камер, на которых видно, как грабители разбивают витрины и забирают ценные экспонаты.

    Следователи обнаружили гараж под Парижем, куда преступники на скутерах привезли похищенные украшения, но сами реликвии пока не найдены.

    Во время ограбления Лувра злоумышленники обошли все препятствия, однако совершили ошибки, что привело к поимке подозреваемых.

    Французские следователи подозревают охранника Лувра в передаче информации о системе безопасности, что позволило преступникам скрыться после нападения.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Полиция во Франции раскрыла сеть мошенников в Лувре

    Parisien: Полиция раскрыла сеть мошенников во Франции в Лувре

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники парижского Лувра, занимавшиеся продажей фальшивых билетов, сообщает газета Parisien.

    По данным Parisien, полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники Лувра, передает РИА «Новости».

    В ходе операции были задержаны около десяти человек, среди которых оказались два работника музея и два экскурсовода. Они занимались продажей поддельных билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем есть на самом деле, говорится в сообщении полиции.

    Задержания прошли еще 10 февраля, однако известно о них стало только сейчас. Помимо сотрудников Лувра и экскурсоводов, в мошеннической схеме участвовали и посторонние люди. По данным издания, жертвами злоумышленников чаще всего становились туристы из Китая.

    В результате обысков правоохранители изъяли у подозреваемых три автомобиля, 130 тыс. евро наличными, а также несколько банковских сейфов, в которых хранилось еще 200 тыс. евро. Около 200 тыс. евро были заблокированы на счетах задержанных.

    В руководстве Лувра сообщили, что инициировали операцию, подав запрос полиции после получения сведений о масштабных махинациях с билетами. В музее подозревают, что группа может быть связана с более крупной преступной сетью, и сейчас следствие продолжает выяснять детали.

    Отмечается, что осенью 2025 года Лувр уже оказался в центре нескольких скандалов из-за аварий и неудовлетворительного состояния внутренних конструкций музея. Кроме того, Лувр подвергся ограблению.

    В январе Лувр в Париже закрывался для посетителей из-за забастовки работников.

    Французский телеканал TF1 впервые обнародовал записи с камер, зафиксировавших действия грабителей, разбивавших витрины и забиравших ценные экспонаты.

    Ероме того, французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Президент Нигера сообщил об угрозах Франции атаковать урановые конвои

    Президент Нигера Чиани сообщил об угрозах Франции атаковать урановые конвои

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Абдурахман Чиани рассказал о французских угрозах атаковать конвои с ураном в случае его вывоза из страны, что связано с национализацией урановой компании.

    Франция угрожала властям Нигера нападением наемников на конвои с ураном, если сырье будет вывезено, передает РИА «Новости».

    Абдурахман Чиани, президент Нигера, заявил каналу RTN: «Они нам даже угрожали, говоря, что если он будет вывозиться, то они прибегнут к наемникам, чтобы атаковать конвой, или если он будет вывозиться из Арлита, они используют наемников, чтобы перехватить конвой... Это французы».

    По словам Чиани, угрозы касались не только вывоза урана по суше, но и попыток транспортировки сырья по воде. Франция считает уран из месторождений Нигера своей собственностью.

    В июне 2025 года правительство Нигера объявило о национализации дочерней компании французского уранодобывающего концерна Orano, однако компания оспорила это решение в суде. Эта ситуация обострила отношения между странами и усилила напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

    Высший суд штата Энугу постановил, что британское правительство должно признать ответственность за расстрел шахтеров в 1949 году и выплатить компенсации семьям погибших рабочих.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Любые договоренности по Украине невозможны без включения Европы в переговорный процесс и вопросы безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что европейцы должны согласиться на любую возможную сделку, так как станут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, мер по экономическому благополучию, смягчения санкций и решений о будущем Украины.

    «Вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не приведет к миру», – отметил Макрон в ходе выступления.

    Президент Франции также отметил, что Европа должна быть включена в любой будущий канал коммуникаций между Россией, Украиной и США. По его словам, Европа будет частью решения и дискуссии, имея собственные интересы, особенно в вопросах стратегической стабильности на континенте.

    Кроме того, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейцы после долгих и неудачных попыток «отменить» Россию начали рассуждать о необходимости диалога с РФ на фоне грядущего краха Украины. Макрон также напомнил, что ранее предлагал нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией, а его советник Эммануэль Бонн посещал Москву с соответствующей целью.

    Ранее Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы  быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 03:41 • Новости дня
    Песков призвал помнить про роль Запада в организации переворота на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно помнить, что США, Великобритания, Франция и Германия участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После 2014 года поменялось все», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он отметил, что «кровавый» государственный переворот на Украине был организован руками Запада – «с прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии».

    «И мы должны это помнить», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков указывал, что украинский Евромайдан являлся силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как Евромайдан. За три месяца «мирный протест» перешел к кровавому госперевороту. Газета ВЗГЛЯД публиковала воспоминания очевидцев о тех событиях.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    Макрон сообщил о запуске диалога Франции и ФРГ по ядерной политике

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции Макрон объявил о старте исторического диалога Парижа и Берлина по вопросам ядерного сдерживания, затрагивая сотрудничество в сфере безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале стратегического диалога между Францией и Германией по вопросам ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что целью инициативы станет сближение оборонных подходов и формирование общей культуры безопасности в Европе.

    Макрон заявил: «И в этом контексте мы должны по-новому осмыслить ядерное сдерживание. Именно поэтому мы разрабатываем – и через несколько недель я подробно об этом расскажу – стратегический диалог.

    Разумеется, в первую очередь с канцлером, но также с рядом других европейских лидеров, чтобы понять, как мы можем согласовать нашу национальную доктрину, которая гарантирована и регулируется конституцией, с достаточным уровнем сотрудничества, совместных учений и общих интересов безопасности с рядом ключевых стран.

    Это именно то, что мы впервые в истории делаем с Германией». В октябре Макрон уже подчеркивал готовность Парижа к модернизации ядерной доктрины и стремление углубить стратегический диалог с европейскими партнерами.

    В начале марта 2025 года он обратился к французам, заявив о якобы растущей угрозе со стороны России и необходимости обсуждения применения французского ядерного оружия для защиты Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Макрона крайне конфронтационными, отметив недостоверность заявлений и отсутствие упоминаний о продвижении инфраструктуры НАТО к границам России и озабоченностях Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией.

    Макрон подчеркнул, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не рассматривают отправку своих войск, чтобы избежать прямого столкновения с Россией.

    Президент Франции также отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без включения Европы в переговорный процесс и вопросы безопасности.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 00:36 • Новости дня
    Злоумышленник умер после нападения на жандармов в Париже

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, ранее осужденный за нападение на полицию в Бельгии, скончался от огнестрельных ран, полученных при атаке на жандармов в Париже.

    Как сообщает BFMTV, злоумышленник, напавший с ножом на жандармов возле Триумфальной арки, умер в больнице от полученных ран. Инцидент произошел в пятницу вечером во время церемонии зажжения Вечного огня.

    По данным Europe 1, один из стражей порядка открыл огонь после того, как мужчина проявил агрессию. Известно, что погибший ранее уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за нападение на сотрудников правоохранительных органов в Бельгии.

    Расследованием инцидента занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Власти пока не раскрывают подробностей о мотивах напавшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо вооруженных преступников на скутерах попытались проникнуть в бутик Chanel на бульваре Монтень в Париже.

    Полиция Франции задержала 13-летнюю школьницу по подозрению в угрозе убийства учителю, который показал карикатуры Charlie Hebdo.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    В Лувре закрыли зал с картинами XV века из-за протечки воды

    Протечка воды в Лувре привела к закрытию зала с полотнами XV-XIX веков

    Tекст: Мария Иванова

    В одном из залов Лувра произошла крупная протечка, из-за чего он был закрыт для посетителей, под угрозой оказались ценные картины эпохи Возрождения, сообщил канал BFMTV.

    Один из залов Лувра был закрыт из-за крупной протечки воды, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Инцидент произошел в зале № 707, который носит название «Дюшатель» и расположен на первом уровне в крыле «Денон». По словам источника, технические службы музея квалифицировали ситуацию как чрезвычайную.

    В пострадавшем зале находятся произведения искусства XV и XVI веков, среди которых три картины Бернардино Луини, включая «Спаситель мира, благословляющий», а также «Распятие со святым Домиником в молитве» Фра Анджелико и «Триумф французской живописи: апофеоз Пуссена, Ле Сюёра и Ле Брена» Шарля Мёнье, написанная в XIX веке. Сейчас музей оценивает возможный ущерб этим работам.

    Как отмечает телеканал, инцидент с затоплением – не единственная проблема музея за последнее время. Ранее сообщалось о раскрытии мошеннической схемы с билетами, а в октябре 2023 года в Лувре произошло ограбление с похищением королевских драгоценностей. Кроме того, в ноябре одна из галерей уже была закрыта из-за затопления, а с декабря сотрудники музея проводят забастовки.

    BFMTV также сообщает, что министр культуры Франции Рашида Дати может рассмотреть отставку директора Лувра Лоранс де Кар на фоне череды неудач, которые преследуют главный музей Парижа. Решение может быть принято до ухода министра ради участия в выборах мэра столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки старых труб. В результате того инцидента были повреждены до 400 экспонатов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке бегства из страны
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    Резервуар с нефтепродуктами загорелся из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
    Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти
    Атаки на инфраструктуру КТК прекратились после заявлений Москвы и Астаны
    США решили помешать поставкам иранской нефти в Китай
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Мюнхен показал видимую и скрытую часть споров вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал прогресс в мирных переговорах. Как отмечают эксперты, в ходе конференции был заметен разрыв между публичными заявлениями для СМИ и кулуарными обсуждениями будущего Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации