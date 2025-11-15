В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
В Париже налетчики протаранили витрину Chanel на скутерах
Злоумышленники на скутерах протаранили витрину Chanel в Париже, ранив охранника
Рано утром в субботу четверо вооруженных преступников на скутерах попытались проникнуть в бутик Chanel на бульваре Монтень в Париже, но были вынуждены скрыться с пустыми руками после вмешательства охраны.
Группа вооруженных преступников попыталась ограбить бутик Chanel на бульваре Монтень в центре Парижа, протаранив витрину на скутерах, передает ТАСС.
По информации канала LCI, налет был совершен в 4.43 по местному времени. Четверо злоумышленников, один из которых, предположительно, был с пистолетом, несколько раз врезались в витрину, надеясь попасть внутрь.
Попытку преступников пресёк охранник, после чего они скрылись без добычи. На данный момент никто из них не задержан. В компании Chanel пояснили, что в ходе инцидента был ранен сотрудник службы безопасности, ему оперативно оказали медицинскую помощь. После нападения бутик временно закрыли.
Представители Chanel заверили, что материального ущерба в результате происшествия не было, однако кадры с места демонстрируют значительное повреждение витрины.
Это уже не первая подобная попытка: в начале октября был ограблен другой магазин Chanel на улице Руаяль, куда преступники въехали на автомобиле. В том случае полиция смогла задержать подозреваемых и вернуть похищенные товары стоимостью 575 тыс. евро.
Напомним, накануне полиция задержала подозреваемых при попытке проникновения во дворец Фонтенбло.
В стране наблюдается резкий рост числа ограблений музеев и церквей. Преступники особенно часто крадут ценности из золота и драгоценные украшения.