Ссора со стрельбой произошла в подмосковном Подольске

Tекст: Катерина Туманова

«Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. В настоящее время никто за медицинской помощью не обращался», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что полицейские установили участников инцидента и доставили их в территориальный отдел. Следственно-оперативная группа продолжила работу на месте.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полиция в начале декабря начала проверку после сообщений о стрельбе на Мичуринском проспекте в Москве. В конце ноября в центре Москвы в ходе конфликта мужчина применил светошумовое оружие и скрылся. Два человека были доставлены в больницу. Двое мужчин были задержаны за стрельбу из охолощенного автомата в Москве.