Ссора со стрельбой произошла в подмосковном Подольске
В ночь на 31 декабря в дежурную часть УМВД России по г.о. Подольск сообщили о том, что у одного из домов на Московской улице микрорайона Климовск слышны звуки, похожие на выстрелы, после чего на место выехали полицейские.
«Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. В настоящее время никто за медицинской помощью не обращался», – сообщили в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что полицейские установили участников инцидента и доставили их в территориальный отдел. Следственно-оперативная группа продолжила работу на месте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полиция в начале декабря начала проверку после сообщений о стрельбе на Мичуринском проспекте в Москве. В конце ноября в центре Москвы в ходе конфликта мужчина применил светошумовое оружие и скрылся. Два человека были доставлены в больницу. Двое мужчин были задержаны за стрельбу из охолощенного автомата в Москве.