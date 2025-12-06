  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия получила признание за границей как авиационная держава
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    Всемирный банк назвал должников России
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    Директор театра «Лица» получил ножевое ранение в Москве
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    4 комментария
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    17 комментариев
    6 декабря 2025, 13:32 • Новости дня

    Полиция начала проверку после стрельбы в Москве

    Полиция начала проверку после сообщений о стрельбе на Мичуринском проспекте в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около девяти утра субботы в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте в столице, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Полиция выясняет обстоятельства стрельбы, произошедшей на Мичуринском проспекте в столице. В пресс-службе главного управления МВД по Москве

    ТАСС рассказали, что около девяти часов утра поступило сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, во дворе одного из домов.

    Полицейские быстро прибыли по указанному адресу, однако признаков противоправных действий не обнаружили. В правоохранительных органах уточнили, что информация о пострадавших пока не поступала. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к правонарушению, а также всех обстоятельств произошедшего.

    Позже в интернете появилось видео, где, предположительно, мужчина несколько раз выстрелил и передал пистолет женщине, однако куда они целились, пока неизвестно. Полиция продолжает проверку и выясняет детали инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 ноября в центре Москвы в ходе конфликта мужчина применил светошумовое оружие и скрылся. Два человека были доставлены в больницу.

    В другом случае двое мужчин были задержаны за стрельбу из охолощенного автомата в Москве.

    А в Новой Москве группа подростков обстреляла двух сверстников у детской площадки, один подросток получил огнестрельное ранение шеи.

    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (11)
    3 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Собянин назвал «плохой шуткой» идею метро до Петербурга и Архангельска
    Собянин назвал «плохой шуткой» идею метро до Петербурга и Архангельска
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой линии отреагировал на предложение построить метро до Петербурга и Архангельска с иронией.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии на телеканале «ТВ Центр» прокомментировал вопрос о возможности продления Рублево-Архангельской линии метро до Архангельска, передает ТАСС. Ведущий заметил, что линия дошла до Рублевки, и поинтересовался, может ли она дойти дальше на север.

    На это Сергей Собянин с улыбкой ответил: «Плохие шутки у вас». Вопрос о строительстве метро между Москвой и Петербургом мэр также прокомментировал скептически, отметив, что подобные идеи кажутся несерьезными.

    Он уточнил, что между двумя городами строится высокоскоростная магистраль, и этого «более чем достаточно». Мэр добавил, что в проект активно вовлечены Москва, Петербург, Московская, Тверская, Новгородская и Псковская области. Он подчеркнул, что работа идет масштабная и сложная, но выразил надежду на успешную реализацию проекта.

    Комментарии (8)
    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил экс-депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 14:35 • Новости дня
    Вице-президент индийского телеканала удивилась отсутствию эффекта санкций в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент телеканала India Today Калли Пури отметила атмосферу зимней Москвы и удивилась отсутствию влияния западных санкций на город.

    По словам Пури, в российской столице царит праздничная атмосфера с новогодней иллюминацией, украшенными елками и большими празднествами, передает ТАСС.

    «И это мечта – быть в Москве в это время года, когда все, как в зимней сказке, с новогодней иллюминацией, елками, украшениями и празднествами. И ты удивляешься: а где санкции?», – сказала она.

    Журналистка India Today Гита Мохан, бравшая интервью у президента России Владимира Путина перед его визитом в Индию, напомнила, что российский президент, услышав комплимент Пури о столице, в ответ предложил ей остаться в Москве еще на две недели. На это Пури в шутку заявила: «У меня приказ президента, так что пока-пока!».

    Ранее индийская журналистка Мохан назвала интервью с Путиным «беседой мечты».

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Актер Збруев объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации

    Александр Збруев объявил о возвращении на сцену театра «Ленком» после госпитализации

    Актер Збруев объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист Александр Збруев после выздоровления начал репетировать роль в новой массовой постановке Владимира Панкова в «Ленкоме», сообщил прессе сам актер.

    Александр Збруев возвращается на сцену театра «Ленком Марка Захарова» после выписки из больницы. Народный артист РСФСР начал репетировать роль в новой постановке художественного руководителя театра Владимира Панкова «Репетиция оркестра». Премьеру спектакля Збруев планирует представить зрителям уже на следующей неделе, 12 или 13 декабря. Об этом он сам сообщил в интервью ТАСС.

    Из клиники актер выписался 24 октября. Всего в новой постановке Панкова заняты 80 артистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 октября Збруева экстренно доставили в центр НИИ скорой помощи им. Склифосовского с жалобами по урологической части.

    До этого еще в сентябре он отказался от госпитализации после ухудшения самочувствия перед выходом на сцену спектакля «Вишневый сад».

    Позже президент «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что актер проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 17:48 • Новости дня
    В МВД объяснили порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками

    МВД объяснило порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками и восстановлении аккаунта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В случае взлома аккаунта на «Госуслугах» рекомендуется срочно сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и проверить кредитную историю, рассказали в МВД.

    Рекомендации по защите аккаунта при взломе опубликовало управление по борьбе с незаконным использованием IT-технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф. Для восстановления доступа сначала нужно сбросить пароль, а если мошенники уже сменили контактные данные, доступ можно вернуть через приложение банка-партнера или по горячей линии «Госуслуг»: 8 (800) 100-70-10.

    В ведомстве подчеркнули, что после восстановления доступа рекомендуется обновить личную информацию, если мошенники смогли ее изменить. Необходимо изучить историю заявок и выплат, а также запросить кредитную историю, чтобы обнаружить возможное оформление займа без согласия.

    Для предотвращения новых взломов МВД советует включить двухфакторную аутентификацию: при входе на номер телефона будет приходить подтверждающее SMS. Кроме того, следует указать доверенный контакт в настройках безопасности. На этот номер придет оповещение, если кто-то попытается сменить пароль.

    В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется установить самозапрет на кредиты – это можно сделать в «Госуслугах» или МФЦ. В этом случае даже при утечке персональных данных посторонние не смогут оформить кредит.

    В случае, если мошенники уже подали заявление от вашего имени или оформили кредит, необходимо немедленно обратиться в полицию по месту жительства и проинформировать банки, где открыты счета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие «Госуслуги» и Минобрнауки, чтобы похищать данные школьников.

    МВД назвало типичные фразы, по которым дети могут распознать мошенников, такие как просьбы срочно перевести деньги или сообщить номер карты родителей.

    В ведомстве также напомнили, что для защиты от подобных преступлений по-прежнему необходимы сложные пароли и двухфакторная аутентификация.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 05:07 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    К месту падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Тамбова и Волгограда. Также ограничения действуют в аэропортах в Калуге (Грабцево), Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный) и Магасе.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    День начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают в России
    День начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают в России
    @ Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России в пятницу, 5 декабря, отмечают День воинской славы – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

    Контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву началось 5 декабря 1941 года, передает РИА «Новости».

    День воинской славы России установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

    Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой) длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года и стала одним из переломных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Военные действия делились на оборонительный этап и два наступательных – контрнаступление, начавшееся 5 декабря, и последующее общее наступление Красной армии.

    Контрнаступление началось силами Калининского фронта под командованием Ивана Конева, Западного фронта под руководством Георгия Жукова, правого крыла Юго-Западного фронта маршала Семена Тимошенко, а также вновь созданного Брянского фронта под командованием Якова Черевиченко. Несмотря на суровые морозы, недостаток сил и глубокий снег, советские войска продвигались вперед.

    В результате контрнаступления и дальнейшего наступления враг был отброшен на 150-400 км, были освобождены Московская и Тульская области, а также части Калининской (Тверской) и Смоленской областей. Битва под Москвой стала первым крупным поражением Германии в ходе Второй мировой войны.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Экс-полицейский Ведель в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин поздравил студентов и преподавателей Тимирязевской академии с ее юбилеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь 160-летия одного из старейших вузов страны, отметив вклад Тимирязевской академии в аграрную науку и образование.

    Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российской государственной аграрной академии имени К. А. Тимирязева со 160-летием учреждения, передает ТАСС. Он подчеркнул, что богатая история университета и его традиции являются предметом особой гордости профессорско-преподавательского коллектива.

    В своем послании Путин отметил: «Диплом знаменитой Тимирязевской академии – свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, позволяющих его выпускникам уверенно смотреть в будущее».

    Президент также отметил, что коллектив учреждения тщательно хранит наследие предшественников, активно реализует современные образовательные, исследовательские и просветительские программы и открыт для новых идей, проектов и инициатив.

    По его словам, за прошедшие годы из университета вышла целая плеяда талантливых специалистов, которые внесли созидательный вклад в науку, агропромышленный комплекс и укрепление продовольственной безопасности страны.

    Путин пожелал коллективу заведения воплощения планов и всего наилучшего. Академия имени К. А. Тимирязева остается одной из самых известных высших школ страны и продолжает развивать фундаментальные и прикладные исследования в области сельского хозяйства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил тему счастья с молодыми учеными. Также Путин  рассказал участникам V Конгресса молодых ученых о размере своей стипендии в студенческие годы.

    В сентябре на базе Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева прошли успешные испытания первой отечественной высокоточной системы автовождения для сельхозтехники.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    Москвичу назначили 15 штрафов за сатанизм в соцсетях

    Москвич Кузнецов 15 раз наказан за публикации сатанизма в соцсетях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тушинский суд Москвы назначил жителю столицы Ивану Кузнецову 15 штрафов за публикацию на своей странице во «ВКонтакте» символики запрещенного в РФ Международного движения сатанизма.

    Тушинский суд столицы назначил жителю Москвы Ивану Кузнецову 15 штрафов за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» изображения «крест Левиафана (сульфур)», которое относится к символике Международного движения сатанизма, сообщает ТАСС. Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

    В каждом из 15 судебных решений Кузнецов признан виновным по части первой статьи 20.3 КоАП РФ и оштрафован на тысячу рублей. Таким образом, общая сумма штрафов составила 15 тыс. рублей.

    В судебных документах сказано, что Кузнецов публиковал изображения под псевдонимом Джон Смит, и каждый материал находился в открытом доступе для всех пользователей. Правонарушения были выявлены сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД РФ, которые составили на Кузнецова соответствующие протоколы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителя Краснодарского края оштрафовали за публикацию с элементами сатанизма на странице в соцсети.

    До этого Артем Репин из Петербурга получил 12 суток ареста за демонстрацию сатанинской символики.

    Напомним, в сентябре Росфинмониторинг включил Международное движение сатанизма в список террористических и экстремистских организаций.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    В Дагестане задержан экс-глава Новолакского района

    В Дагестане силовики задержали бывшего главу Новолакского района Айдиева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель Новолакского района Дагестана Магомед-Гаджи Айдиев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в МВд по региону.

    В Дагестане правоохранители задержали экс-главу Новолакского района 66-летнего Магомеда-Гаджи Айдиева. Задержание проводилось сотрудниками МВД Дагестана совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ по Республике Дагестан,  передает ТАСС.

    В отношении бывшего главы возбуждено дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Оперативные мероприятия прошли в рамках расследования деятельности на прежней должности. В ближайшее время планируется избрание меры пресечения для задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директора департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева арестовали на два месяца по делу о превышении полномочий с тяжкими последствиями.

    Неделей ранее Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест замначальника ГУ МЧС региона Дмитрия Головчанова, обвиняемого в превышении полномочий.

    Позже суд поместил под домашний арест главу пресс-службы МВД Петербурга Вячеслава Степченко за взятку и превышение полномочий.


    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за запрещенный контент

    Таганский суд Москвы назначил Google штраф в 3,8 млн рублей за запрещенный контент

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания Google наказана Таганским судом Москвы на 3,8 млн рублей за несоблюдение требований о ликвидации запрещенных материалов на платформе.

    Компания Google была оштрафована Таганским судом Москвы на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, передает РИА «Новости».

    Согласно решению суда, Google LLC назначено административное наказание за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, касающейся удаления информации, запрещенной к распространению в стране.

    Представитель суда заявила: «Постановлением Таганского районного суда г. Москвы корпорации Google LLC назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей». Протокол в отношении компании был ранее составлен Роскомнадзором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Таганский суд Москвы принял к рассмотрению пять административных дел в отношении Google из-за отказа удалить запрещенную информацию.

    В августе мировой судья в Москве уже назначил Google штраф в семь млн рублей за несоблюдение законодательства России в сфере интернет-деятельности иностранных компаний.

    Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы вернуть полноценную работу YouTube, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    Следователи начали проверку из-за угроз семье Влада Соколовского

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве начата проверка после сообщений о поступлении угроз в адрес певца Влада Соколовского и его семьи, в том числе трехлетнего сына.

    Как передает ТАСС, следователи начали проверку после информации о поступлении угроз семье известного исполнителя Влада Соколовского, включая его малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

    В сообщении подчеркивается: «В эфире правовой программы сообщалось, что в Москве семье певца Влада Соколовского поступают угрозы. Отмечается, что расправой угрожают, в том числе его 3-летнему сыну».

    В пресс-службе СК подчеркнули, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание доложить обо всех результатах проверки и выявленных обстоятельствах. Назначен ответственный за исполнение поручения, контроль осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman объявил об отмене двух концертов в ДК «Энергомаш» в Белгороде из-за угрозы провокаций и заботы о безопасности.

    Экстремистский украинский сайт «Миротворец» разместил личные данные трехлетнего гражданина России, обвинив его в нарушении границы и посягательстве на суверенитет Украины.

    В Екатеринбурге началась проверка после сообщений о нападении на актера и телеведущего Андрея Гликогена.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 21:42 • Новости дня
    Собянин заявил, что искусственный интеллект не лишит работы москвичей

    Собянин сообщил о сохранении рабочих мест в столице при развитии ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы выразил убежденность, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города.

    Сергей Собянин в эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что не верит в радикальные изменения на рынке труда из-за искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    По его словам, прежние опасения по поводу новых технологий не оправдались: появление компьютеров не сократило количество рабочих мест, а наоборот, увеличило их.

    Собянин подчеркнул, что искусственный интеллект затронет только отдельные сектора экономики, повысит производительность и приведет к изменению структуры труда. Он отметил, что для развития и сопровождения беспилотного транспорта потребуется значительное число инженеров и программистов.

    «По поводу искусственного интеллекта я не очень верю, что он радикально что-то изменит. Да, какие-то сектора будут более высокопроизводительные, да, там будет беспилотный транспорт. Но чтобы создать беспилотный транспорт, чтобы его контролировать, тоже огромное количество программистов, инженеров требуется и так далее. Просто сегменты сами, структура экономики, структура труда будет меняться естественным образом. Но точно москвичи без работы не останутся», – заявил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, медицинские работники из российских регионов теперь могут получить доступ к ИИ-сервисам столицы для выявления патологий на медицинских изображениях.

    Мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой линии отреагировал с иронией на предложение построить метро до Петербурга и Архангельска. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    Комментарии (0)
    Главное
    Встреча ЕК по российским активам завершилась без итогового соглашения
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    RMF FM: Бурмистр польского Любартова объявил тревогу из-за «ситуации на Украине»
    Кадыров призвал украинский народ выступить против войны с Россией
    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга
    В Госдуме рассказали о правилах оформления повышенной пенсии в 2026 году

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

    Индия и Россия показали Западу преимущество взаимного уважения перед односторонним диктатом: в Нью-Дели завершился двухдневный визит Владимира Путина, в ходе которого он встретился с премьером страны Нарендрой Моди. Итогом саммита стало большое количество документов, затрагивающих сотрудничество как в энергетике, так и в сфере ВПК. Как прошедший визит отразится на будущих контактах России и Индии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска вбивают клин между Краматорском и Константиновкой

    Угрозу ключевой трассе снабжения группировки противника в Константиновке удалось создать российским Вооруженным силам. Направление, долгое время выглядевшее замороженным, внезапно пришло в движение. О чем идет речь и какие угрозы это создает для всей украинской обороны на данном участке? Подробности

    Перейти в раздел

    США встали на защиту российских активов в Европе в своих интересах

    США начали давить на Европу, чтобы заставить ее отказаться от планов по конфискации замороженных российских активов. Но ведущие страны ЕС занимают в ответ предельно жесткую позицию. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен лично убедить Бельгию открыть доступ к этим активам. Как говорят эксперты, контроль над российскими деньгами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но США сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации