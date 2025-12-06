Полиция начала проверку после стрельбы в Москве

Полиция начала проверку после сообщений о стрельбе на Мичуринском проспекте в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы, произошедшей на Мичуринском проспекте в столице. В пресс-службе главного управления МВД по Москве

ТАСС рассказали, что около девяти часов утра поступило сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, во дворе одного из домов.

Полицейские быстро прибыли по указанному адресу, однако признаков противоправных действий не обнаружили. В правоохранительных органах уточнили, что информация о пострадавших пока не поступала. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к правонарушению, а также всех обстоятельств произошедшего.

Позже в интернете появилось видео, где, предположительно, мужчина несколько раз выстрелил и передал пистолет женщине, однако куда они целились, пока неизвестно. Полиция продолжает проверку и выясняет детали инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 ноября в центре Москвы в ходе конфликта мужчина применил светошумовое оружие и скрылся. Два человека были доставлены в больницу.

В другом случае двое мужчин были задержаны за стрельбу из охолощенного автомата в Москве.

А в Новой Москве группа подростков обстреляла двух сверстников у детской площадки, один подросток получил огнестрельное ранение шеи.