МК: Подростки устроили стрельбу по одноклассникам в Новой Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 2 июня в Новой Москве, трое подростков в возрасте от 12 до 15 лет на протяжении месяца выслеживали двух 12-летних одноклассников из-за их внешнего вида и увлечений, пишет «Московский комсомолец».

Когда школьники гуляли возле детской площадки, хулиганы открыли по ним стрельбу из оружия. Одна из железных пуль попала подростку в шею, еще две задели руку и ногу. Второй мальчик не пострадал. Раненый семиклассник не сразу признался родителям о происшествии, но очевидцы вызвали экстренные службы.

Пострадавший был госпитализирован и прооперирован для удаления пули из шеи. Его жизни ничего не угрожает, в ближайшее время он начнет работу с психологами. Правоохранительные органы пытаются установить источник оружия и выясняют детали случившегося.

По показаниям родственников, угрозы со стороны подростковой группировки продолжались не один месяц и выражались не только в переписке, но и в реальных стычках. В школе профилактические беседы с детьми не проводились, сообщают родные пострадавшего.

В апреле в электричке в Подмосковье группа подростков распылила газовый баллончик и применила нож и молоток против троих пассажиров, два человека получили травмы.