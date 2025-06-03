Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.5 комментариев
МК: Подростки устроили стрельбу по одноклассникам в Новой Москве
В Новой Москве группа подростков выследила и обстреляла двух сверстников у детской площадки, одна из жертв получила огнестрельное ранение шеи, сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел 2 июня в Новой Москве, трое подростков в возрасте от 12 до 15 лет на протяжении месяца выслеживали двух 12-летних одноклассников из-за их внешнего вида и увлечений, пишет «Московский комсомолец».
Когда школьники гуляли возле детской площадки, хулиганы открыли по ним стрельбу из оружия. Одна из железных пуль попала подростку в шею, еще две задели руку и ногу. Второй мальчик не пострадал. Раненый семиклассник не сразу признался родителям о происшествии, но очевидцы вызвали экстренные службы.
Пострадавший был госпитализирован и прооперирован для удаления пули из шеи. Его жизни ничего не угрожает, в ближайшее время он начнет работу с психологами. Правоохранительные органы пытаются установить источник оружия и выясняют детали случившегося.
По показаниям родственников, угрозы со стороны подростковой группировки продолжались не один месяц и выражались не только в переписке, но и в реальных стычках. В школе профилактические беседы с детьми не проводились, сообщают родные пострадавшего.
В апреле в электричке в Подмосковье группа подростков распылила газовый баллончик и применила нож и молоток против троих пассажиров, два человека получили травмы.