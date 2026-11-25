Фармацевтические предприятия России внедрили ИИ в разработку новых препаратов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские фармацевтические компании начали использовать искусственный интеллект для поиска новых молекул и контроля качества продукции. Технологии позволяют автоматизировать подготовку регистрационных досье и анализ патентной чистоты, передает РИА «Новости».

Директор компании «Промомед» по цифровой трансформации Иван Колесников пояснил, что компьютерные алгоритмы значительно ускоряют создание препаратов, заменяя долгую и дорогую ручную проверку. Корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп» Наала Гривапш добавила, что нейросети помогают отбраковывать дефектную продукцию на конвейерах.

«Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют каждую единицу первичной упаковки, выявляя посторонние включения, в том числе те, которые сложно или невозможно обнаружить в непрозрачных порошках», – отметила Гривапш. Она уточнила, что раньше для таких проверок требовались дорогие рентгеновские аппараты.

Кроме того, в компании «Р-Фарм» ИИ применяют для разработки системы доставки лекарств от болезни Альцгеймера в головной мозг. Предложенные нейросетью варианты транспортного компонента затем проходят лабораторные испытания. Как подчеркнули в компании, последнее слово всегда остается за профильным специалистом, поскольку от качества решений зависит безопасность пациентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе исследователи совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне разработали модель ИИ для прогнозирования эффективности воздействия препаратов на раковые клетки.

В прошлом месяце министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о снижении показателей летальности пациентов после внедрения алгоритмов в клиниках.

В октябре президент Владимир Путин указал на возможность детально контролировать качество товаров на электронных площадках при помощи современных технологий.