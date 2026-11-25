Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Посол Тирмизи: Пакистан надеется на упрощение визового режима с Россией
Пакистан рассчитывает, что Россия упростит визовый режим для пакистанских граждан, заявил посол республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
«Пакистан предпринял шаги по упрощению своего визового режима, и мы приветствовали бы аналогичные меры в отношении граждан Пакистана, посещающих Россию, – в частности, представителей бизнеса, студентов и туристов», – сказал дипломат РИА «Новости».
По словам посла, упрощение виз – одно из условий возобновления прямого авиасообщения между двумя государствами. Тирмизи добавил, что данный вопрос могут затронуть во время ближайших контактов на высшем уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф запланировал посетить Россию с трехдневным визитом 30 ноября.
Во вторник посол Тирмизи сообщил о работе над возобновлением регулярных авиарейсов.
В среду Тирмизи заявил о значительном увеличении числа приезжающих в Пакистан российских туристов.