Tекст: Алексей Дегтярёв

«Пакистан предпринял шаги по упрощению своего визового режима, и мы приветствовали бы аналогичные меры в отношении граждан Пакистана, посещающих Россию, – в частности, представителей бизнеса, студентов и туристов», – сказал дипломат РИА «Новости».

По словам посла, упрощение виз – одно из условий возобновления прямого авиасообщения между двумя государствами. Тирмизи добавил, что данный вопрос могут затронуть во время ближайших контактов на высшем уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф запланировал посетить Россию с трехдневным визитом 30 ноября.

Во вторник посол Тирмизи сообщил о работе над возобновлением регулярных авиарейсов.

В среду Тирмизи заявил о значительном увеличении числа приезжающих в Пакистан российских туристов.