Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Максимальная зарплата врача в Москве достигла 700 тыс. рублей
Самым высокооплачиваемым медицинским специалистом в Москве стал хирург-онколог
Зарплатный максимум среди столичных врачей зафиксирован у хирургов-онкологов коммерческих клиник и составляет 700 тыс. рублей в месяц.
В коммерческих учреждениях здравоохранения столицы хирурги-онкологи получают самую высокую заработную плату среди всех профильных специалистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Средний срок работы столичных врачей на одном месте составляет почти пять лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средняя заработная плата в Москве составила 176 тыс. рублей.
Также программисты на языке Java возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в столице.
Кроме того, максимальный ежемесячный доход соискателей на должность столичного уборщика улиц достиг 108 тыс. рублей.