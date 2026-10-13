В России зафиксировали подъем заболеваемости внебольничной пневмонией

Роспотребнадзор: В России зафиксирован подъем заболеваемости пневмонией

В настоящее время в стране наблюдается сезонный рост числа случаев внебольничных пневмоний, при этом преимущественно болеют взрослые, сообщает Роспотребнадзор.

Ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии, в первую очередь риновирусы и вирусы парагриппа, однако доля вирусов гриппа постепенно увеличивается.

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула необходимость информирования граждан о мерах личной профилактики в период осеннего подъема заболеваемости. Обстановка по энтеровирусным и острым кишечным инфекциям оценивается специалистами как стабильная и контролируемая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

В прошлый вторник специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве.