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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 11:33 • Новости дня

    В России зафиксировали подъем заболеваемости внебольничной пневмонией

    Роспотребнадзор: В России зафиксирован подъем заболеваемости пневмонией

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями среди взрослых россиян.

    В настоящее время в стране наблюдается сезонный рост числа случаев внебольничных пневмоний, при этом преимущественно болеют взрослые, сообщает Роспотребнадзор.

    Ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии, в первую очередь риновирусы и вирусы парагриппа, однако доля вирусов гриппа постепенно увеличивается.

    Глава ведомства Анна Попова подчеркнула необходимость информирования граждан о мерах личной профилактики в период осеннего подъема заболеваемости. Обстановка по энтеровирусным и острым кишечным инфекциям оценивается специалистами как стабильная и контролируемая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

    В прошлый вторник специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве.

    10 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами

    Мурашко заявил о влиянии генетики на антитромботическую терапию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ответ организма на антитромботическую терапию наполовину зависит от генетических особенностей пациента, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о влиянии генетических особенностей на антитромботическую терапию. По его словам, именно генетика формирует 50% индивидуальной реакции пациента на антитромботические препараты. Об этом Мурашко рассказал на IV Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом в России», передает РИА «Новости».

    Еще 50% вариабельности ответа организма зависят от множества других факторов. В их числе министр назвал возраст, тяжесть основного заболевания, функцию печени и почек, прием других лекарств, питание, а также наличие вредных привычек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр Мурашко предупредил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе. До этого Мурашко сообщил о планах привиться от гриппа. А в июне он пожелал молодым врачам продолжать обучение каждый день.

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    10 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Минздрав раскрыл способы сохранения психического здоровья

    Минздрав назвал эмоции эффективным методом сохранения психического здоровья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Светлана Шпорт перечислила методы сохранения психического здоровья.

    Сохранить психическое здоровье помогут положительные эмоции, умение переключаться и совладать с негативными мыслями, а также своевременное обращение к специалистам, передает РИА «Новости».

    «Психическое здоровье – это ценность, относиться к нему необходимо бережно: чаще испытывать положительные эмоции, уметь переключаться, совладать с негативными мыслями и своевременно обращаться к специалистам при необходимости. Не стесняться просить помощи тогда, когда вам просто хочется поговорить или поплакать, а может быть, просто погрустить», – сказала Шпорт.

    Врач добавила, что в настоящее время существует обширный арсенал психокоррекционных и психотерапевтических техник, которым обучают специалисты. По ее словам, обращаться за помощью следует в государственные поликлиники к клиническим психологам или психотерапевтам, а также в Центры психического здоровья.

    Пациентам психиатрической службы доступны дыхательные упражнения, аутогенные тренировки, физические нагрузки, эмоциональные тренинги и цифровые системы реабилитации. При наличии клинической симптоматики врач может назначить лечебно-реабилитационные мероприятия, заключила Шпорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав создал программу обучения детей здоровому образу жизни.

    В Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    11 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты

    Врач назвала сахар и фастфуд убийцами иммунитета зимой

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник предупредила об опасности частого употребления сладкого и вредной пищи в холодное время года.

    «Существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Это сахар, который негативно влияет на функцию лимфоцитов – важной части иммунной системы. И это фаст-фуд, богатый трансжирами, провоцирующими воспалительные процессы», – отметила она в беседе с РИА «Новости».

    Специалист напомнила о необходимости соблюдать дневную норму белка, выступающего основой для главного антиоксиданта организма.

    Медик посоветовала сбалансировать рацион, добавив в каждый прием пищи творог, нежирное мясо, свежие овощи, сложные углеводы и полезные растительные жиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Доктор Шуппо рассказала о способах защиты от вирусов осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

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    10 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Академик РАН назвала непереносимость глютена редким заболеванием

    Ученый РАН Буюилова призвала людей не бояться употреблять содержащую глютен пищу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор НИИ и Музея антропологии МГУ Александра Бужилова заявила, что целиакия является редким заболеванием, поэтому здоровым людям не следует исключать глютен из рациона.

    Люди генетически приспособлены к употреблению подобной еды, передает ТАСС со ссылкой на выступление ученого на фестивале «Наука 0+».

    «Это заболевание сильно разрекламировано. Если говорить о частоте встречаемости, то это север Африки (5,6%), несколько северных стран и несколько регионов в Северной Индии. Поэтому ешьте глютеновую пищу, ничего страшного! Мы к ней, как вы видите, генетически приспособлены», – сказала Бужилова.

    Она также добавила, что непереносимость молочных продуктов встречается в мире гораздо чаще, чем аллергия на глютен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом США рекордно нарастили импорт российских семечек.

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    11 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты

    Трихолог назвала необходимые для здоровья волос продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Трихолог Майя Тимофеева назвала правильное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов главным условием для сохранения здоровья и красоты волос.

    «Если смотреть в плане питания по восполнению белка, это – яйца, молоко, творог, мясо. Можно использовать и растительный белок тоже. Он находится в орехах, например. Второй дефицит – это железо и низкий ферритин. Потом идет нехватка различных микроэлементов, таких как цинк, медь, селен, кремний и, конечно же, витамины группы В или витамин D. Еще важным компонентом является омега-3. Он нужен не только для волос, но и для нервной системы, для памяти», – рассказала Тимофеева в эфире радио Sputnik.

    По словам врача, определить недостаток конкретных витаминов и микроэлементов можно только с помощью анализов. Нехватка меди, к примеру, приводит к появлению седины, а низкое содержание железа делает волосы тусклыми и секущимися.

    Дефицит витамина D может вызывать выпадение или медленный рост волос. Трихолог назначает обследования, исходя из внешнего вида волос пациента.

    В качестве первой меры врачи рекомендуют увеличить потребление белка. Железо можно получить из говяжьей печени, а ферритин повышают грецкие орехи. Зелень богата микроэлементами, кисломолочные продукты и творог также полезны.

    Источником омега-3 служит морская рыба, а витамин D в осенне-зимний период советуют принимать в виде биологически активных добавок.

    Особое внимание Тимофеева уделила свежим фруктам и ягодам. Они благотворно влияют не только на волосы, но и на кожу, иммунную и нервную системы. Для восполнения железа полезен гранатовый сок и гранат.

    Кроме того, трихолог отметила важность своевременного сна для улучшения состояния волос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трихолог сообщил о резком омоложении проблемы выпадения волос у россиян. Врач раскрыла неочевидные причины сильного выпадения волос осенью.

    Врач Алексей Силин назвал дефицит питательных веществ и гормональные сбои частыми причинами развития алопеции.

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    10 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Минтруд увеличил расходы на охрану труда

    Глава Минтруда Котяков сообщил об увеличении расходов на охрану труда

    Tекст: Вера Басилая

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о существенном увеличении расходов на профилактические мероприятия и страховые взносы для работодателей.

    По словам Котякова, были заметно увеличены объемы средств, которые работодатели могут использовать на профилактику профессиональных заболеваний, сообщают «Вести». В первую очередь речь идет о финансировании профилактических мероприятий и страховых взносах.

    «Мы существенно увеличили расходы на комплекс профилактических мероприятий, страховых взносов, к которым работодатель сегодня имеет доступ для организации у себя всего комплекса мероприятий, направленных на профилактику профессиональных заболеваний. Это тоже фактор, который снижает сегодня влияние вредных производств на состояние здоровья сотрудников», – рассказал Котяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минтруда сообщил о снижении производственного травматизма в России.

    До этого Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ.

    Также Котяков отметил рост спроса на операторов дронов и робототехников.

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    11 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    Врач назвала неочевидные симптомы опасного дефицита белка

    Тяга к сладкому и утомляемость могут говорить о нехватке белка

    Tекст: Катерина Туманова

    Тяга к сладкому, утомляемость и выпадение волос часто свидетельствуют о нехватке белка, сообщила ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова.

    «Признаки белкового дефицита, как правило, неспецифичны, но могут быть поводом для обращения к врачу и дообследования: общая слабость, утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необъяснимая потеря веса, снижение силы в руках и ногах, отеки, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос, сухость кожи, частые инфекции, медленное заживление ран, тяга к сладкому», – рассказала Сулейманова ТАСС.

    Врач пояснила, что при подозрениях на дефицит медики советуют сдать анализ крови на общий белок и альбумин. В случае необходимости назначаются дополнительные исследования для исключения болезней печени, почек или органов ЖКТ.

    Специалист призвала не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой. Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты.

    Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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    12 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что большая часть пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов.

    «Значительная доля пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов. Значительная доля пациентов, соответственно, могла бы поступать совершенно четко раньше», – сказал Мурашко на конгрессе московских хирургов, его слова приводит ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году при кишечной непроходимости доля поздних обращений составила 59,4%. При остром панкреатите показатель достигал 53%, при остром холецистите – 51%, при остром аппендиците – 36%.

    Глава Минздрава добавил, что необходимо информировать людей о симптомах подобных болезней и отрабатывать своевременную диагностику. Чем позже пациент попадает к врачам, тем сложнее протекает лечение, подчеркнул Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В пятницу Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце министр рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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    11 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Лещенко ответил на слухи об ухудшении здоровья

    Лещенко рассказал об отличном самочувствии после сообщений о болезни

    Tекст: Ольга Иванова

    Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что чувствует себя отлично и продолжает концертную деятельность вопреки сообщениям об ухудшении здоровья.

    «Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», – сказал певец, передает РИА «Новости».

    В октябре Mash сообщал, что артист стал реже выступать из-за проблем со здоровьем, в том числе одышки и болей в спине. Кроме того, в марте 2025 года появлялась информация, что врачи обнаружили у Лещенко редкое заболевание – транстиретиновый амилоидоз, которое поражает сердце и другие жизненно важные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом академик Лео Бокерия назвал главные привычки для сохранения здоровья.

    Весной Лариса Долина заявила об отличном самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем.

    Супруга Василия Ливанова опровергла сообщения об ухудшении здоровья актера.

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    12 октября 2026, 00:34 • Новости дня
    Врач Минздрава раскрыла секрет крепкого иммунитета в осенний период

    Осенью для иммунитета необходимы источники белка и овощи

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова порекомендовала обогатить повседневное меню бобовыми, рыбой и птицей для поддержания здоровья в осенний период.

    Для поддержания защитных сил организма в холодное время года требуется правильное питание.

    «Для нормальной работы иммунных клеток необходимо получать с пищей достаточное количество белка, витаминов и минеральных веществ», – сказала Дроздова РИА «Новости».

    Она посоветовала добавлять в меню цельнозерновые продукты.

    Врач подчеркнула, что взрослым людям следует съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. При этом допускается использование замороженных ягод и смесей, если в них нет добавленного сахара и лишней соли.

    Специалист порекомендовала заранее планировать варианты завтрака, обеда и ужина. Основные приемы пищи полезно дополнять гарнирами из капусты, моркови или тыквы, а для перекусов выбирать свежие яблоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты. Доктор раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

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    12 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    В Минздраве назвали необходимое для здоровья количество минут спорта

    В Минздраве призвали заниматься спортом 150 минут в неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова посоветовала взрослым людям тратить на умеренные физические нагрузки не менее 150 минут в неделю.

    «Для поддержания здоровья, улучшения сна, снижения тревожности и нормальной работы иммунной системы важно регулярно двигаться», – рассказала Дроздова РИА «Новости».

    Медик посоветовала отдавать предпочтение приятным видам досуга, среди которых плавание, танцы или домашние тренировки. При выборе занятий крайне важно брать в расчет текущее самочувствие и уровень подготовки.

    Эксперт пояснила, что быструю ходьбу можно разделить на пять дней по 30 минут. Если найти время сразу тяжело, стоит начать с коротких прогулок во время обеда.

    Нагрузку нужно увеличивать плавно, а при наличии болезней консультироваться с лечащим врачом.

    Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что около 11,5% россиян стараются придерживаться правил здорового образа жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости. Олимпийский чемпион Карелин заявил, что спорт высоких достижений начинается с физкультуры и двора.

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    13 октября 2026, 00:34 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю

    Роспотребнадзор: За неделю выявили 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

    Tекст: Антон Антонов

    В России за последние семь дней зарегистрировали более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели», – говорится в сообщении ведомства.

    В службе уточнили, что среди циркулирующих сейчас вирусов в России преобладают риновирусы – 51,6%, на долю парагриппа приходится 16,3%, вирусов гриппа – 1,8%, при этом выявляются штаммы свиного гриппа, а также гриппа B и C, передает РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре сообщили, что в субъектах страны продолжается кампания по вакцинации от гриппа, в рамках которой уже привито свыше 19,3 млн граждан. Ведомство напомнило о необходимости прививаться от гриппа, особенно людям из групп риска – часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также маленьким детям, пожилым и беременным женщинам.

    Граждан призвали учитывать сезонный рост респираторной заболеваемости, избегать мест массового скопления, ограничивать контакты при появлении недомогания и соблюдать гигиену: «Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве.

    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось.

    В конце сентября Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    12 октября 2026, 07:02 • Новости дня
    В России разработали первый в мире тройной ингалятор от астмы

    В России создали первый в мире ингалятор с тройной комбинацией молекул от астмы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отечественная фармацевтическая компания «ПСК Фарма» представила оригинальный дозированный порошковый ингалятор для лечения бронхиальной астмы, аналогов которому нет на мировом рынке.

    Российская компания разработала первый в мире ингалятор с уникальной тройной комбинацией молекул для терапии бронхиальной астмы, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе разработчика уточнили, что речь идет о дозированном порошковом ингаляторе с фиксированной комбинацией гликопиррония бромида, индакатерола и циклесонида. В мире пока не существует препаратов с подобным сочетанием действующих веществ.

    По оценкам специалистов НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, количество пациентов с астмой в России приближается к 10 млн человек. Для снижения рисков обострения болезни им необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и снимает воспаление.

    Создатели препарата отметили, что объединение трех компонентов в одном устройстве избавляет пациентов от необходимости использовать несколько ингаляторов. По их мнению, это существенно повысит приверженность больных назначенному лечению, что является одной из главных проблем при терапии хронических респираторных заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке. Тем временем Евросоюз резко нарастил закупки лекарств российского производства. Между тем российские ученые создали инновационный препарат для терапии рака печени.

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    12 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Минздрав Германии призвал готовить медицину ЕС к военному кризису

    Rapporteur: Глава Минздрава Германии призвал готовить ЕС к военному кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Министр здравоохранения Германии Карстен Линнеманн призвал страны Евросоюза готовить системы здравоохранения к кризисам, которые могут быть связаны с военными действиями.

    Об этом министр заявил на Всемирной конференции здравоохранения в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Жесткая правда заключается в том, что мы должны готовить наши системы здравоохранения к связанным с войной кризисам. Я убежден, что сегодня политика в сфере здравоохранения является составляющей частью политики безопасности», – заявил Линнеманн.

    Министр отметил, что ЕС необходимо извлечь уроки из конфликта на Украине. Германия, по его словам, готовит законопроект для укрепления цепочек поставок, подготовки персонала и развития трансграничного сотрудничества.

    Глава Европейского управления реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения Флорика Финк-Хойер на той же конференции указала на необходимость изучить угрозы, связанные с ядерным, биологическим и химическим оружием, а также военными конфликтами и массовыми жертвами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    В четверг в МИД заявили о разработке мер реагирования на военную активность европейских стран.

    Во вторник в НАТО указали на необходимость готовиться к биологической войне.

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    13 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака

    Врач Ахмаев опроверг миф о влиянии смартфона на онкологию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-онколог Расул Ахмаев опроверг популярные заблуждения о раке, в том числе миф о том, что заболевание могут вызывать смартфоны и генно-модифицированные продукты.

    «Этот миф основан на распространении информации о влиянии радиоволн на организм человека, в том числе на головной мозг. На самом деле не существует научно обоснованных подтверждений, что частое использование мобильных телефонов приводит к появлению опухолей мозга», – заявил Ахмаев в беседе с изданием Lenta.ru.

    Врач также опроверг миф о том, что ГМО вызывают рак. При этом он отметил, что сахарный диабет является косвенным фактором риска развития онкологии, а опухолевые клетки активно питаются глюкозой, но употребление сахара здоровым человеком не приводит к появлению опухоли.

    По словам специалиста, рак в подавляющем большинстве случаев имеет неинфекционную природу. Однако некоторые виды онкологии могут быть спровоцированы вирусами или бактериями. Кроме того, Ахмаев назвал ошибочным мнение, что рак является возрастной болезнью.

    Онколог подчеркнул, что утверждение о неизлечимости рака также неверно. На ранних стадиях шансы на выздоровление достигают 90-95%, а на результат лечения влияют агрессивность опухоли и использование таргетных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

    Также онколог Давид Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

    Выживаемость больных раком значительно выросла за десять лет.

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    Какими должны быть легитимные выборы на Украине

    Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, способный договориться о завершении конфликта с Россией. В ответ Владимир Зеленский вновь предложил провести выборы при условии 60-дневного перемирия. В Кремле отвергли такую паузу, но заявили о готовности России не наносить удары по Украине непосредственно в день голосования. Однако за спором о сроках выборов стоит более фундаментальный вопрос: какими должны быть выборы на Украине, чтобы их результаты можно было признать легитимными? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Илья Ухов Илья Ухов
      Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

      Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    • Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

      Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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