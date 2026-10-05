Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Кузбасские хирурги спасли пациента с закупоркой сосуда мозга
Врачи в Кузбассе извлекли тромб из сосуда головного мозга пациента
Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациента, у которого тромб полностью закрыл сосуд, кровоснабжающий большую часть полушария головного мозга, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
Специалисты Кузбасского кардиодиспансера успешно прооперировали мужчину, перенесшего ишемический инсульт, передает РИА «Новости». Пациент поступил в больницу после того, как упал и не смог подняться из-за паралича правой стороны тела и дезориентации.
Выяснилось, что ранее кемеровчанин уже переносил микроинсульты «на ногах», игнорируя головокружение. Мужчину экстренно доставили в Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша.
«По результатам КТ-ангиографии выявлена окклюзия сегмента левой средней мозговой артерии – закупорка сосуда, кровоснабжающего большую часть полушария головного мозга. Это приводит к ишемии и гибели мозговой ткани», – пояснил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
Врачам потребовалось провести экстренное вмешательство. Медики выполнили системную тромболитическую терапию, а затем тромбэкстракцию. В результате кровоток был восстановлен, пациент уже может передвигаться с тростью и самостоятельно себя обслуживать.
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